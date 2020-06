Influencer e designer, Duquesa Malu Cianca é sucesso na Europa

O sucesso dos influenciadores digitais com o público consumidor de maquiagem, manicure, cremes e etc., faz com que muitas empresas reavaliem suas estratégias de comunicação e se adaptem ao comportamento dos seus consumidores. Se antes a comunicação entre empresa e cliente era elaborada a partir do departamento de Marketing, hoje é preciso entender onde o consumidor está e saber como impactá-los de forma efetiva.

Duquesa Malu Cianca, 44 anos, nascida em Londrina, no Paraná, morou no Brasil até seus 18 anos, após isso, mudou-se para a Itália, onde vive a quase 27 anos. Atua como influenciadora digital, tendo mais de 5 mil seguidores em seu instagram - @malucianca_duchessa_ , tem seu destaque na moda, estilo e, principalmente, nos cosméticos.

Participa de vários eventos ligados a moda e a cultura sempre que recebe um bom convite.

Cidadã Italiana, Malu, como é chamada pelos amigos, faz parte deste mundo de influencers de uma forma ativista no quesito, sustentabilidade, pois as marcas que trabalham com ela, são todas veganas e, também, não fazem testes mais em animais.

"Não faço post ou vídeos quando não estou inspirada. Acredito e sigo minha energia, gosto de estar bem quando escrevo ou gravo vídeos. Eles ficam mais bonitos e bem feitos. Ou seja, tenha certeza que o post ou vídeo que você está vendo / lendo, foi feito com muito carinho, atenção e estou enviando boas energias." – Diz Malu

Algumas grandes marcas sempre adotaram a filosofia de tornar a beleza acessível a todas as mulheres, através das plantas. Alguns produtos cosméticos são desenvolvidos e fabricados com matérias-primas preciosas e naturais, seguidos de produtos para o banheiro, para os cabelos e os pés.

Há muitas empresas de cosméticos que baniram testes em animais e desenvolveram meios alternativos para testes de segurança de uso em produtos de beleza. Ao longo desse período, as grandes marcas vêm aumentando seus engajamentos nas campanhas a favor da proibição dessa prática. Para se ter uma ideia, em abril de 2019, houve, mundialmente, uma grande campanha: #BeCrueltyFree. A iniciativa principal proposta de reforma legislativa foi a proibição de testes em animais para a produção de cosméticos em todos os grandes mercados do setor de beleza até o 2023.

Malu diz, que: "Devemos mudar ao longo da vida e sempre para melhor! Não feche os olhos para os animais, natureza e seu corpo! Vamos ajudar o mundo, pois é nele que vivemos! Comprando cosméticos veganos, orgânicos e naturais estamos ajudando o planeta terra! Isso inclui as pessoas, animais, natureza."

As marcas sempre tiveram a diversidade como um valor indiscutível e colocam isso em prática em sua política de contratações. Diversidade pode ser entendida aqui como um conceito amplo que engloba cor da pele, cultura, nacionalidade, orientação sexual, religião, condição física, entre outros. A maioria delas decidiu falar com ainda, mais intensidade, da questão LGBT e da importância do respeito e da conquista de direitos, lançando novas campanhas e produtos para dar visibilidade para a causa.

Malu Cianca é reconhecida como uma celebridade na Itália e, já participou até mesmo, com seu nome no livro, "Manuale dell`aspirante attore", do Metodo Porfido, além de ter sido uma das convidadas célebres do Milano Fashion Week, evento concorridíssimo na classe artística e da alta sociedade de Milão.

Diva, Divina, Duchessa, Malu Cianca merece todo o sucesso!

