INFODAS SDoT Security Gateway recebe aprovação NATO SECRET, permitindo a digitalização de sistemas sigilosos

No passado, as informações e sistemas sigilosos eram fisicamente separados de outras redes militares e governamentais. Isso evita a digitalização de ponta a ponta e os requisitos para tomada rápida de decisões entre 30 membros da OTAN e aliados. As soluções de domínio cruzado da SDoT permitem operações combinadas e compartilhamento de dados sigilosos quase em tempo real, bem como fusão entre sistemas e pessoas em todos os domínios da sede geral à linha de frente: terra, mar, ar, espaço e cibernético. Eles inspecionam, transformam e monitoram rigorosamente as transferências de dados, garantindo que somente as informações corretas e autorizadas cruzem sistemas em diferentes níveis de segurança. Com um quadro operacional comum (COP), o sensor, o processador e o atirador potencial corretos podem ser conectados. Habilitando links de dados táticos em domínios de segurança, a SDoT forneceu esta capacidade em exercícios de defesa aérea multinacional na instalação de disparo de mísseis da OTAN (NAMFI). Em breve, a transferência física de informações eletrônicas (sneakernet) será coisa do passado.

Todos os elementos da família de produtos Secure Domain Transition (SDoT) atenderam aos requisitos estritos de segurança de informação para segurança de hardware e de software em nível de interoperabilidade SECRET e abaixo (SABI). Eles são desenvolvidos e fabricados na Alemanha com total transparência na cadeia de suprimentos. Eles estão disponíveis em dispositivos de 19" ou tamanhos táticos como COMP-LAND para veículos e COMP-AIR para drones. Outros produtos incluem o SDoT Security Gateway Express otimizado para filtragem de baixa latência quase em tempo real de dados militares como XML, Link 16/JREAP ou ASTERIX. Assim como o SDoT Diode para transferência unidirecional de dados de até 9.1 Gbit/s, ambos os produtos têm credenciamento geral SECRET da OTAN, UE e da Alemanha. Eles são complementados pelo SDoT Labelling Service para classificação de dados em conformidade com a OTAN STANG 4774/8 com etiquetas de segurança XML que são criptograficamente vinculadas a qualquer objeto de dados, como documentos MS Office que receberam recentemente um credenciamento SECRET alemão.

Por mais de 10 anos, os produtos SDot têm sido usados nos ambientes mais difíceis e de missão crítica em todo o mundo. Recentemente, a SDoT CDS foi selecionada para atualização de aeronaves AWACS da OTAN e da Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS). "Para manter nossas acreditações com o Escritório Federal de Segurança da Informação (BSI) da Alemanha ou com a NATO SECAN, nossa equipe está constantemente inovando nossa arquitetura e funcionalidade de segurança. Casos de novos usos são testados anualmente na CWIX. Muitos de nossos clientes e nós temos aguardado ansiosamente a decisão da SECAN. Estamos ansiosos para trabalhar com a OTAN e seus membros para digitalizar domínios de missão crítica", disse o Dr. Alexander Schellong, vice-presidente de negócios globais.

Sobre a INFODAS – connect more.be secure

A INFODAS é uma empresa familiar independente fundada em 1974 na Alemanha. A empresa desenvolve soluções inovadoras de domínio cruzado com base nos princípios de segurança por design e oferece segurança cibernética e consultoria de TI para clientes governamentais, de defesa e comerciais. As soluções de domínio cruzado da família de produtos SDoT (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labeling Service, PATCH.works) da INFODAS são aprovadas a nível SECRET na Alemanha, UE e OTAN, e estão listadas no catálogo de garantia de informações da OTAN. Nos últimos 10 anos, os produtos SDoT têm sido usados nos ambientes mais difíceis e de missão crítica em todo o mundo. Eles são projetados e fabricados na Alemanha seguindo o princípio de segurança desde o projeto e transparência da cadeia de suprimentos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1446484/Dr_Alexander_Schellong.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1446486/SDoT_Security_Gateway.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1273874/infodas_Logo.jpg

Contato

INFODAS GmbH

Dr. Alexander Schellong

Tel. +49 (0)221 70912234

[email protected]

FONTE INFODAS GmbH

SOURCE INFODAS GmbH