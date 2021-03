INFODAS SDoT Security Gateway reçoit l'approbation NATO SECRET permettant la numérisation des systèmes classifiés

Dans le passé, les informations et les systèmes classifiés étaient physiquement séparés des autres réseaux militaires et gouvernementaux. Cela empêche la numérisation de bout en bout et les exigences de prise de décision rapide parmi 30 membres de l'OTAN et alliés. Les solutions interdomaines SDoT autorisent des opérations combinées et le partage de données classifiées en temps quasi réel ainsi que la fusion entre les systèmes et les personnes dans tous les domaines, du quartier général au front : terre, mer, air, espace et cybernétique. Elles inspectent, transforment et surveillent étroitement les transferts de données, en veillant à ce que seules des informations correctes et autorisées traversent les systèmes à différents niveaux de sécurité. Avec une image de fonctionnement commune (COP), le bon capteur, le bon processeur et éventuellement le bon tireur peuvent être connectés. En permettant des liaisons de données tactiques entre les domaines de sécurité, le SDoT a fourni cette capacité lors d'un exercice de tir réel de défense aérienne multinationale à l'installation de tir de missiles de l'OTAN (NAMFI). Bientôt, le Sneaker-net appartiendra au passé.

Tous les éléments de la famille de produits Secure Domain Transition (SDoT) répondent à des exigences strictes de sécurité de l'information pour la sécurité du matériel et des logiciels au niveau SECRET et en dessous du niveau d'interopérabilité (SABI). Ils sont développés et fabriqués en Allemagne avec une transparence totale de la chaîne d'approvisionnement. Ils sont disponibles sous forme d'appareils 19" ou dans des tailles tactiques comme COMP-LAND pour les véhicules et COMP-AIR pour les drones. Parmi les autres produits, citons le SDoT Security Gateway Express optimisé pour le filtrage en temps quasi réel et à faible latence des données militaires telles que XML, Link 16 /JREAP ou ASTERIX. Tout comme la diode SDoT pour le transfert unidirectionnel de données jusqu'à 9,1 Gbit/s, les deux produits sont titulaires d'une accréditation générale de l'OTAN, de l'UE et SECRET allemande. Ils sont complétés par le service d'étiquetage SDoT pour la classification des données conforme à la norme STANG 4774/8 de l'OTAN, avec des étiquettes de sécurité XML qui sont liées de manière cryptographique à tout objet de données, comme les documents MS Office qui ont récemment reçu une accréditation SECRET allemande.

Depuis plus de 10 ans, les produits SDoT sont utilisés dans les environnements les plus difficiles et les plus critiques du monde entier. Récemment, les SDoT CDS ont été sélectionnés pour la mise à niveau des avions AWACS de l'OTAN et pour le Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS). « Pour conserver nos accréditations auprès de l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI) ou du NATO SECAN, notre équipe innove constamment en matière d'architecture et de fonctionnalités de sécurité. Les nouveaux cas d'utilisation sont testés chaque année au CWIX. Beaucoup de nos clients et nous-mêmes attendons avec impatience la décision de SECAN. Nous sommes impatients de travailler avec l'OTAN et ses membres pour numériser les domaines critiques de la mission », a déclaré le Dr Alexander Schellong, vice-président de Global Business.

À propos d'INFODAS – connect more.be secure

INFODAS est une entreprise familiale indépendante, fondée en Allemagne en 1974. L'entreprise développe des solutions multidomaines innovantes basées sur des principes de sécurité dès la conception et propose un service de conseil en matière de cybersécurité et d'informatique aux gouvernements, aux clients intervenant dans le secteur de la défense et aux clients commerciaux. Les solutions multidomaines de la gamme de produits SDoT d'INFODAS (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) ont reçu les habilitations SECRET de l'Allemagne, SECRET UE et SECRET OTAN, et sont répertoriées dans le NATO Information Assurance Products Catalogue. Depuis 10 ans, les produits SDoT sont utilisés dans les environnements les plus complexes et les plus critiques du monde. Ils sont conçus et fabriqués en Allemagne selon le principe de la sécurité par conception et de la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

