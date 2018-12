Informe de Alcohol Justice y CAPA: el senador Wiener lanza de nuevo una propuesta de dejar los bares en California abiertos hasta las 4 a.m.

Las evidencias del aumento de los daños se presentaron a la legislatura y al gobernador este año en un informe conjunto de CAPA/Alcohol Justice titulado The Late Night Threat, Science, Harms, and Costs of Extending Bar Service Hours (La amenaza de las altas horas de la noche, ciencia, daños y costos de extender el horario de servicio de los bares). El informe destacó los datos existentes que indican cómo los efectos agudos de extender las ventas de alcohol llegarían a "Zonas Afectadas" que rodean las ciudades en el "proyecto piloto" mal fabricado de Wiener. Esas nueve ciudades –Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Oakland, Long Beach, West Hollywood, Palm Springs, Cathedral City y Coachella, y las Zonas Afectadas que las rodean, están de nuevo en la mira.

"Este año, el senador Wiener ridiculizó las investigaciones científicas y el proceso legislativo al etiquetar erróneamente el SB 905 como un 'proyecto piloto", dijo Verónica De Lara, MPA, directora de Programa de Pueblo y Salud y copresidenta de CAPA. "Prácticamente todo el estado habría estado expuesto a daños adicionales relacionados con el alcohol si el gobernador Brown no hubiera vetado la propuesta. Ahora, con el SB 58, Wiener continúa negando las investigaciones mientras se burla del gobernador Brown y de la Patrulla de Carreteras de California al decir en Twitter…"No será así. Dará lugar a una gran vida nocturna".

California sufre actualmente más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol y $35,000 millones en costos anualmente. La Oficina de Seguridad del Tráfico de California ha informado que las muertes que causa el acto de conducir bajo la influencia (DUI) son un problema crónico y cada vez peor en el estado. Entre 2014 y 2016, las muertes en colisiones relacionadas con el alcohol aumentaron el 21%. Esa cantidad solo habría subido con dos horas adicionales de consumo de alcohol. Los únicos beneficios de vender bebidas alcohólicas entre las 2 y las 4 a.m. serían mayores ganancias para los dueños de bares, restaurantes y clubes, mientras el público y todos los niveles del gobierno se verían obligados a continuar cubriendo los costos de limpiar el desastre que se produce.

"El veto del SB 905 por el gobernador Brown en septiembre fue una victoria para el pueblo de California sobre la industria del alcohol, orientada a las ganancias, que se preocupa más por el dinero que por el daño devastador causado por el consumo y el abuso de bebidas alcohólicas", declaró el reverendo James B. Butler, director ejecutivo del California Council on Alcohol Problems (Consejo de California sobre los Problemas del Alcohol). "La propuesta de bares abiertos hasta las 4 a.m. que volvió a presentar el senador Wiener es un insulto a Brown y a todos los que se oponen a colocar las ganancias de la industria de la vida nocturna por encima de los intereses de la gente. Estamos comprometidos de nuevo con derrotarla".

Las consecuencias no intencionales de extender la última llamada para la venta de bebidas alcohólicas son:

deterioro de la calidad de vida de los barrios adyacentes

bebedores conduciendo desde áreas donde los bares cierran más temprano hacia bares con la última llamada más tarde

personas que beben hasta tarde en la noche compartiendo la vía con personas que salen a trabajar temprano

aumento de los accidentes y muertes por DUI

personal y presupuestos limitados para atender eficazmente las peticiones de servicio extra

"La Revista de la Asociación Médica Americana halló que más del 90% de los que cometen abuso doméstico abusaban del alcohol no solo constantemente sino también en el momento del incidente", declaró Margot Bennett, directora ejecutiva de Women Against Gun Violence (Mujeres Contra la Violencia con Armas de Fuego). "Para proteger a las familias y a las comunidades en general, debemos no solo proporcionar una regulación razonable de las armas de fuego, sino también proporcionar una regulación razonable del alcohol, que abarca restricciones a las horas en que se puede vender. Una última llamada a las 4 a.m. está lejos de ser razonable y solo causará más incidentes de violencia relacionada con el alcohol en las primeras horas de la mañana".

"La idea de presentar otra propuesta para permitir que los bares en California sirvan bebidas alcohólicas hasta las 4 a.m., especialmente a raíz de todas las recientes acusaciones de agresión sexual, es desmedida", dijo Patty Hoyt, coordinadora de Políticas sobre el Alcohol en Discovery Counseling Center. "¿Servir bebidas alcohólicas hasta las 4 a.m. solo dará lugar a una gran vida nocturna? No, no será así. Aumentará las oportunidades de proposiciones sexuales indeseadas y posibles agresiones al extender el tiempo en que las personas pueden consumir y terminar en estado de embriaguez".

El tercer intento de Wiener de aprobar una propuesta para mantener los bares abiertos hasta las 4 a.m. en 2019, al igual que sus dos primeros intentos, eliminará las protecciones habituales de una hora de cierre normal a las 2 a.m. Una vez más despertará la ira de grupos locales de salud, prevención y recuperación, así como de MADD (Madres Contra Conductores Ebrios) y organizaciones de cumplimiento de la ley. Pero como solo parece interesado en garantizar más ganancias para sus amigos de la vida nocturna, puede esperar un coro de oposición bien organizado que crecerá constantemente, decidido a denunciar y detener el daño que el estado sufrirá si el SB 58 se convierte en ley.

"El costo de extender el horario para la 'industria de la vida nocturna' de California no se toma en cuenta en la miope economía de 6,000 millones de dólares de Wiener: conducir en estado de embriaguez, la agresión sexual o el daño a la propiedad personal tienen un impacto en las vidas y el costo para el público pero no para los balances generales de los dueños", dijo Richard Zaldívar, director ejecutivo / fundador de The Wall Las Memorias, una organización comunitaria de salud y bienestar dedicada a atender a latinos, LGBTQ y otras poblaciones mal atendidas. "El senador Wiener debería saber que CAPA, una coalición estatal diversificada, tiene el firme compromiso de derrotar esta propuesta y mantener la protección en todo el estado de una última llamada uniforme a las 2 a.m.".

Para más información entre en: www.AlcoholJustice.org o www.alcoholpolicyalliance.org/

CONTACTO: Michael Scippa 415 548-0492

Jorge Castillo 213 840-3336

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/800264/California_Alcohol_Policy_Alliance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/147418/alcohol_justice_logo.jpg

FUENTE Alcohol Justice; California Alcohol Policy Alliance

Related Links

https://www.alcoholjustice.org



SOURCE Alcohol Justice; California Alcohol Policy Alliance