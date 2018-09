Informe de IARD sobre las iniciativas de los productores para combatir el uso dañino del alcohol

LONDRES, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

- El informe de IARD muestra que los principales productores de cerveza, vinos y licores han llegado a cientos de millones de personas en el mundo en su misión de combatir el uso nocivo del alcohol

Las 11 compañías que producen las marcas de cerveza, vinos y licores más populares del mundo han forjado nuevas e innovadoras alianzas intersectoriales a través de los Compromisos de los Productores.

Entre los logros se incluyen:

Suministrar un promedio de 347 programas de prevención de conducción bajo los efectos del alcohol al año entre 2014 y 2017

Llegar a más de seis millones de menores de edad mediante interacciones personales entre 2015 y 2017 con mensajes contra el consumo de alcohol en menores

Se especificó que las agencias publicitarias deben cumplir con nuestros códigos publicitarios de consumo responsable de alcohol en el 97% de nuestros contratos con estas agencias en 2017

El número de iniciativas de comercio responsable local aumentó en un 66% entre 2014 y 2017

Se iniciaron un promedio de 224 iniciativas de comercio responsable al año entre 2014 y 2017

En 2012, los principales productores de cerveza, vinos y licores afiliados a la Alianza Internacional para el Consumo Responsable de Alcohol (IARD) se comprometieron a trabajar juntos para combatir el consumo nocivo de alcohol y establecer nuevos estándares de responsabilidad para su sector.

El informe completo, publicado hoy, detalla el progreso realizado a lo largo de cinco años y demuestra lo que puede lograrse cuando los sectores públicos, privados y la sociedad civil trabajan en alianzas para abordar los retos, entre los que se incluyen el uso nocivo de alcohol, las enfermedades no transmisibles, y las metas trazadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hemos logrado un acuerdo muy prometedor juntos y con otros, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Notamos un cambio positivo en muchas partes del mundo, en el consumo de alcohol entre menores, el consumo excesivo, así como en la conducción bajo los efectos del alcohol. Pero queremos ver un cambio positivo en todo el mundo.

El consejero delegado de la IARD y director ejecutivo de Diageo, Ivan Menezes, dijo: "Tras estos cinco años podemos reflejar con orgullo la diferencia tangible que hemos marcado, así como el trabajo que necesitamos desarrollar en el futuro.

Nuestro deber es luchar contra el uso nocivo del alcohol para ayudar a mejorar la salud global, así como reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

A través de nuestros Compromisos de los Productores, hemos sentado sólidas bases para el trabajo que tenemos por delante, pero reconocemos que hay más por hacer. Sin embargo, no podemos actuar solos. Las alianzas innovadoras con minoristas, ministerios, agencias de salud y organizaciones no gubernamentales han sido esenciales para el progreso que hemos obtenido".

El consejero delegado y director general de la IARD, Henry Ashworth, dijo: "Los Compromisos de los Productores demuestran la determinación de estos productores globales líderes para ser los catalizadores del cambio y destacan el impacto que pueden tener trabajando con gobiernos y ONGs.

Un enfoque para toda la sociedad es esencial para conseguir un desarrollo sostenible a escala local, nacional y global, y nuestros esfuerzos colectivos pueden ir más allá si pasamos de tener una agenda compartida para desarrollar soluciones consensuadas. Juntos podemos conseguir el cambio: reducir el uso nocivo del alcohol y acelerar el progreso hacia los ODS".

Los principales logros de los compromisos de los productores son:

Reducir el consumo de alcohol entre menores de edad

Llegar a seis millones de menores de edad con interacciones personales entre 2015 y 2017

Llegar a tres millones de personas influentes mediante interacciones personales entre 2015 y 2017

mediante interacciones personales entre 2015 y 2017 Llegar a más de medio billón de personas (546 millones) entre 2014 y 2017 a través de redes y canales sociales

Reducir el consumo de alcohol y la conducción

Los miembros realizaron un promedio de 347 campañas de prevención del consumo de alcohol al volante entre 2014 y 2017

Los programas de prevención de consumo de alcohol al volante estuvieron operativos en el 76% de los países donde nuestros miembros fueron comercialmente activos en 2017

Fortalecer los códigos de práctica publicitarios

El 97% de los contratos de nuestros miembros con agencias de publicidad en 2017, especifican que tienen que cumplir con nuestros códigos de publicidad responsable

Logramos establecer participación fuera de la industria en los procesos de autorregulación existentes en 53 países de actividad comercial, en promedio, entre 2014 y 2017

Ofrecer información al consumidor e innovación de responsable de producto

De los cuatro signatarios que reportan por volumen, el 85% de sus productos contenían símbolos o frases de advertencia contra el consumo nocivo de alcohol en 2017

De los siete firmantes que informan por marcas, el 59% de sus productos contenían símbolos o frases de advertencia contra el consumo dañino de alcohol en 2017

Trabajar con los comerciantes

Un promedio de 224 iniciativas anuales de comercio responsable, fueron implementadas entre 2014 y 2017

Se registró un aumento del 66% en el número de iniciativas de comercio responsable local entre 2014 y 2017

Algunos ejemplos de iniciativas destacadas dentro del informe son:

Acción frente a conducir bebido en Australia y Nueva Zelanda

DrinkWise Australia opera campañas innovadoras de prevención de consumo de alcohol al volante y está financiada por productores de alcohol australianos. DrinkWise, se asoció con el servicio de transporte compartido Uber en 2017 con la idea de desalentar el consumo de alcohol al volante entre los aficionados a las carreras automovilísticas, operando la "DrinkWise UberZONE" durante el Copa Carnaval en Melbourne, que brindó acceso fiable y seguro a los asistentes para la entrada y salida del evento. La UberZONE promovió el trabajo de DrinkWise Australia, así como los mensajes de Uber sobre trayectos seguros y consumo de alcohol responsable, con agua gratis para los asistentes mientras esperaban cómodamente la llegada su vehículo Uber para llevarlos a casa.

Políticas de comercialización de alcohol responsables en Camboya

La Alianza Internacional de Vinos y Licores de Asia Pacifico (APIWSA), junto con el Ministro de Información Khieu Kanharith, firmaron el "Código de Conducta Responsable en Marketing y Comunicación de Camboya" en febrero de 2017. El código establece una normativa que se aplica a la publicidad del alcohol y representa un conjunto de estándares comunes apoyados por los principales productores de alcohol internacionales, incluyendo especificaciones sobre la graduación del alcohol, el consumo nocivo y no dirigirse a menores de 18 años.

Mejoras en las prácticas de la prueba de alcoholemia en Namibia

Trabajamos con el Self-Regulating Alcohol Industry Forum (SAIF) (Foro de Autorregulación de la Industria del Alcohol) para implementar el programa "Driving Under the Influence of Alcohol" (Conduciendo bajo la Influencia del Alcohol), entre 2015 y 2017, que pretendía ayudar a reducir el consumo de alcohol al volante mediante mensajes educativos públicos y regulaciones de cumplimiento y métodos de detección.

Entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018 los responsables del tráfico realizaron controles de alcoholemia a más de 153.000 conductores y el resultado fue que un 1% dio positivo por consumo de alcohol. Los retenes de alcoholemia de alta visibilidad de la policía disuadieron a los conductores de consumir alcohol, y el porcentaje total de conductores arrestados por conducir bajo los efectos del alcohol cayó del 6,8% en 2016, al 0,5% en 2017.

Letonia: ¿ Vendería alcohol a su hijo?

La Latvian Alcohol Industry Association (LANA) (Asociación de la Industria del Alcohol en Letonia) lanzó campañas de concienciación y operaciones de compra de prueba, utilizando a voluntarios menores de edad en 2016 y 2017. LANA se asoció con la Asociación de Hoteles and Restaurantes de Letonia (AHRL), la Cámara de Comercio de Letonia, la Asociación de Comercializadores de Alimentos de Letonia (LPTA) y la Asociación Médica de Letonia, para desarrollar más de 40 compromisos con los minoristas. La iniciativa pedía al personal de ventas imaginar cuáles serían las consecuencias de vender alcohol a su propio hijo y les recordaban que pidieran el DNI.

En 2017, unas 1.250 cajas registradoras mostraban los materiales de la campaña y unos 400 hoteles, cafeterías y restaurantes se unieron a la iniciativa. La campaña fue promovida en televisión, radio e Internet, llegando potencialmente a unos dos millones de personas. Tras la campaña, el 90% de los chicos y poco más del 65% de las chicas no pudo comprar alcohol sin enseñar el DNI.

Los 11 firmantes de los Compromisos de los productores de cerveza, vinos y licores para reducir el consumo nocivo de alcohol son Anheuser-Busch InBev, Asahi Group Holdings, Bacardi, Beam Suntory, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, HEINEKEN, Kirin Holdings Company, Molson Coors y Pernod Ricard.

Los Compromisos de los Productores:

Reducir el consumo en menores de edad

Reforzar y expandir los códigos de práctica de marketing

Ofrecer información al consumidor e innovación de responsable de productos

Reducir el consumo de alcohol al volante

Conseguir el apoyo de los minoristas para reducir el consumo dañino

La Alianza Internacional para el Consumo Responsable de Alcohol (IARD) es una organización sin fines de lucro, dedicada a abordar el problema global de la salud pública por el consumo nocivo de alcohol y a promover el consumo responsable de alcohol. La IARD está respaldada por sus compañías miembro de todos los sectores de la industria del alcohol regulada -cerveza, vinos y licores- en su propósito común de ser parte de la solución de reducir el uso dañino de alcohol. Para más información sobre nuestra organización y lo que hacemos, visite http://www.producerscommitments.org