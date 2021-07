Informe de Referencia de Inteligencia Digital 2021: a pesar de la disminución del crimen por los confinamientos, las investigaciones aún se retrasan por las pruebas digitales

PETAH TIKVA, Israel, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite, líder global en soluciones de Inteligencia Digital (ID) para los sectores público y privado, publicó hoy su Informe de Referencia de Inteligencia Digital Anual 2021, un análisis de las respuestas de 2.000 gerentes de agencias, investigadores, analistas e inspectores forenses que trabajan en agencias de seguridad en 117 países.

El estudio sobre la ID, que hace que los datos digitales sean accesibles y viables en investigaciones sancionadas según la ley, revela que, a pesar de la caída de ciertos tipos de delitos en algunas de las economías más grandes del mundo como resultado del confinamiento por la COVID-19, las agencias aún presentan dificultades para estar al día, procesar y analizar la evidencia digital de manera rápida y eficaz.

Casi la mitad de la población mundial, 3.900 millones de personas, estuvo bajo algún tipo de confinamiento durante la primera semana de abril de 2020. Un informe de las Naciones Unidas basado en datos de 30 países reveló que los robos, saqueos y asaltos a mano armada disminuyeron significativamente debido a la pandemia, cayendo en más de un 50 % en la mayoría de los países, con las mayores disminuciones donde las medidas de confinamiento fueron más estrictas. En algunos países, los homicidios también cayeron en promedio un 25 % durante marzo y abril de 2020, inmediatamente después de la pandemia. Sin embargo, según un reportaje de CNN de abril de 2021, los Estados Unidos registraron un aumento significativo de los delitos violentos (33 %) en las principales ciudades en 2020, situación que no mejora para 2021.

A pesar de esta reducción temporal en ciertos delitos, el Informe de Referencia de Inteligencia Digital revela que la cantidad de horas extras trabajadas por los inspectores en 2020 se redujo en solo un 3 % en comparación con los niveles de 2019. Por otro lado, los investigadores están pasando un promedio de 48 horas a la semana revisando fotos, videos grabados y mensajes de texto de dispositivos, junto con videos de CCTV y seguridad, y creando informes. Además, los investigadores informaron de un tiempo medio de respuesta de 5 a 7 días para recibir datos y un informe inicial de los inspectores en el laboratorio.

Las implicaciones de no acelerar el proceso de investigación digital para resolver delitos y salvar vidas son significativas porque, según el estudio, la evidencia digital representa casi dos tercios (63 %) de todas las investigaciones. De esas investigaciones, los teléfonos inteligentes fueron una fuente de evidencia en el 96 %, seguidos de las computadoras con Windows (52 %), los teléfonos básicos (45 %), las tabletas (39 %) e incluso las tecnologías emergentes como dispositivos para llevar puestos (8 %) y criptomonedas (8 %).

Mark Gambill, vicepresidente ejecutivo de Cellebrite, comentó: "Pudimos ver que no había mejoras con referencia a muchos KPI en nuestras pistas de la industria a pesar de la disminución en la delincuencia que hemos visto a lo largo de 2020. La capacidad de las fuerzas del orden público para acceder legalmente a dispositivos bloqueados sigue ralentizando las investigaciones. Además, no nos sorprendió ver la importancia de las pruebas digitales para resolver los delitos, claramente reflejadas en los datos al igual que en nuevas tecnologías como las criptomonedas y los dispositivos para llevar puestos que participan en el avance de las investigaciones. Gerentes de agencias, investigadores, analistas e inspectores forenses no tuvieron respiro el año pasado y la situación está a punto de empeorar a medida que las tasas de criminalidad, particularmente los delitos violentos, aumentan rápidamente en las principales áreas metropolitanas del mundo".

El informe también revela que los gerentes de las agencias de orden público reconocen que persisten importantes ineficiencias en el ecosistema de la investigación. El 55 % de los gerentes de agencias indicó que tienen una estrategia de transformación digital deficiente o inexistente, y es probable que prioricen la transformación digital.

El informe destaca cinco áreas de desarrollo importantes que están impidiendo a las agencias de orden público aprovechar plenamente sus pruebas digitales como parte de su flujo de trabajo de investigación:

Escasez de personal: a pesar de los desafíos de reclutamiento y retención que las agencias de orden público están enfrentando, el Informe de Referencia de Inteligencia Digital reveló que solo el 7 % de las agencias contrataron o planean contratar a otros inspectores para ayudar a procesar la evidencia digital. Esta reducción de recursos impone una carga adicional a los organismos que están operando a plena capacidad o con la capacidad existente de investigación desbordada.

la evidencia digital de múltiples dispositivos a menudo necesita ser comparada, contrastada e investigada junto con otras fuentes de datos como la nube, los CDR, los datos de RMS y las bases de datos internas de la policía. Sin embargo, debido a los silos entre los diferentes departamentos y sistemas de TI, y al almacenamiento de evidencias en medios extraíbles en lugar de hacerlo en un sistema centralizado de gestión, sacar información y pistas a la luz se tarda más de lo que debería. En el informe se indica que uno de cada tres directores de agencias no está satisfecho con la capacidad de colaboración dentro de su organismo y con otros aliados. Estrategia y previsión de ID: el 55 % de los gerentes de agencias indicó contar con una estrategia de transformación digital deficiente o inexistente, y es probable que prioricen la transformación digital. Sorprende que, un tercio (34 %) de los gerentes de agencias haya informado no estar satisfecho con la estrategia de su agencia para la recolección, preservación, gestión y salvaguardia de la evidencia digital, y el 35 % indicó estar insatisfecho con la estrategia de su agencia para el procesamiento y análisis de la evidencia digital.

El Informe de Referencia de Inteligencia Digital también hace una serie de recomendaciones sobre la forma en que las agencias pueden reponerse:

Evalúe las brechas y describa una estrategia de ID sólida para garantizar que se esquematice su hoja de ruta hacia la vigilancia policial digital. En el camino, probablemente deberá corregir el rumbo, pero establecer la dirección es primordial.

sólida para garantizar que se esquematice su hoja de ruta hacia la vigilancia policial digital. En el camino, probablemente deberá corregir el rumbo, pero establecer la dirección es primordial. Reclute talento orientado a la tecnología que sea integral para el futuro de la vigilancia policial, cambiando los enfoques tradicionales de contratación y creación de planes de carrera profesional atractivos para los trabajadores calificados en tecnología.

que sea integral para el futuro de la vigilancia policial, cambiando los enfoques tradicionales de contratación y creación de planes de carrera profesional atractivos para los trabajadores calificados en tecnología. Invierta en nuevas tecnologías y capacitación que permitan a los investigadores recolectar y revisar eficientemente las pruebas de cualquier dispositivo o fuente, así como acelerar el análisis de esas pruebas para resolver los delitos con mayor rapidez.

y capacitación que permitan a los investigadores recolectar y revisar eficientemente las pruebas de cualquier dispositivo o fuente, así como acelerar el análisis de esas pruebas para resolver los delitos con mayor rapidez. Desarticule los silos de información dentro de la agencia y entre agencias, construyendo una cultura de colaboración a través del flujo de trabajo de investigación de primer nivel para la era digital: operaciones, sistemas, personal y procesos.

El informe completo se puede descargar en: https://www.cellebrite.com/en/industry-report/

