Informe de "Trublood®- Prostate" para el diagnóstico no invasivo de precisión del cáncer de próstata

-Reino Unido - El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) publica un informe de innovación de tecnología médica sobre "Trublood®- Prostate" para el diagnóstico no invasivo de precisión del cáncer de próstata, descrito por los expertos como un "cambio de juego"

LONDRES, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, empresa líder mundial en el análisis y el diagnóstico no invasivo del cáncer, con su sede de investigación en Nasik (India), ha anunciado la publicación del MedTech Innovation Briefing (MIB), reconocido internacionalmente, del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido, sobre su prueba "Trublood®- Prostate", con marca CE, que se utilizará para el triaje de precisión de los pacientes a fin de evitar biopsias invasivas innecesarias.