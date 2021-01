Informes de Lifestory Research: los niveles de confianza en los constructores de vivienda alcanzan altos históricos gracias a su repuesta a las condiciones de mercado derivadas de la COVID-19

NEWPORT BEACH, California, 6 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En un año cargado de incertidumbre por la COVID-19, los niveles de confianza en los constructores de viviendas nuevas ha mejorado, según lo evidencia el estudio America's Most Trusted® 2021 Lifestory Research publicado el día de hoy. A medida que la pandemia arrasaba el país, los consumidores encontraron en los constructores de vivienda un alivio en su búsqueda de formas para mejorar su salud y bienestar. Los compradores establecieron enlaces de confianza al relacionarse con constructores de viviendas nuevas, según lo demostró el coeficiente neto de confianza de Lifestory Research® que se incrementó de 110.4 el año anterior al actual 116.4.

"Nuestra investigación sugiere que los cambios en la clasificación de constructores durante el año de la COVID-19 se deben en parte a que los mejores constructores fueron receptivos a los efectos de la pandemia con respecto a la compra presencial. Estos constructores se ganaron la confianza, entre otros, gracias a su rápida adaptación para adoptar estrategias de venta online y transmitir seguridad a los clientes en medio de tan gran incertidumbre", comentó Eric Snider, presidente y director de investigación de Lifestory Research.

El estudio anual America's Most Trusted® de Lifestory Research evalúa el nivel de confianza de los compradores de nueva vivienda durante su proceso de búsqueda activa. Este estudio hace seguimiento a las constructoras de vivienda y de resorts para adultos activos mayores de 55 años en los principales mercados de bienes raíces de los Estados Unidos. Los niveles de confianza se miden por medio del puntaje de coeficiente neto de confianza de Lifestory Research, el cual identifica clientes a favor y en contra en términos de niveles de confianza.

El constructor de vivienda America's Most Trusted®

El estudio de constructores de vivienda America's Most Trusted® 2021 de Lifestory Research, en su noveno año de vigencia, registra las opiniones de los compradores de vivienda y del mercado de bienes raíces. Este estudio clasifica a los mejores constructores de vivienda según el puntaje de coeficiente neto de confianza que se basa en las opiniones de 48,317 personas encuestadas durante los últimos 12 meses en 35 de los principales mercados de bienes raíces en los Estados Unidos.

Por sexta ocasión consecutiva, Taylor Morrison emerge como el mejor constructor de viviendas en el estudio de constructores America's Most Trusted® 2021 de Lifestory Research. Como el constructor America's Most Trusted® 2021 de Lifestory Research, Taylor Morrison obtuvo un puntaje de coeficiente de confianza de 120.4, y recibió la calificación 5 estrellas entre compradores de nueva vivienda.

El éxito sostenido de Taylor Morrison como Most Trusted Builder in America® habla de la capacidad de la marca para establecer continuamente relaciones de confianza con las oleadas de compradores de nueva vivienda que entran al mercado cada año. "En un año en el que todas las personas necesitaron confiar entre sí, un año en el que las personas se apoyaron en quienes más confiaban, Taylor Morrison volvió a ser el constructor de mayor confianza de la gente", afirmó Eric Snider.

La clasificación anual de constructores de vivienda nacionales estuvo caracterizada este año por varios constructores escalando a las mejores posiciones. Entre los constructores de vivienda incluidos en la clasificación nacional se encuentran Taylor Morrison, LGI Homes, Ashton Woods, Century Communities, K. Hovnanian Homes, Mattamy Homes, Drees Homes, Woodside Homes, Richmond American, Toll Brother, Shea Homes, M/I Homes, David Weekley Homes, Gehan Homes, Meritage Homes, Beazer Homes, Highland Homes, Pulte Homes, Ryan Homes, D.R. Horton, Perry Homes, Lennar y KB Home. Las marcas incluidas en la clasificación nacional son populares a lo largo de los Estados Unidos según la medición de reconocimiento de marca en la industria de la construcción de vivienda.

Visite www.lifestoryresearch.com para conocer los puntajes de niveles de confianza detallados, calificaciones y posiciones en el estudio de 2021.

El constructor de resorts de vivienda para adultos activos America's Most Trusted®

El constructor de resorts de vivienda para adultos activos America's Most Trusted® 2021 de Lifestory Research es Trilogy by Shea Homes. Este es el noveno año consecutivo en el que los clientes que compran activamente vivienda nueva en comunidades tipo resort para adultos mayores de 55 años activos indicaron que Trilogy es la marca en la que más confían. Como el constructor de resorts de vivienda para adultos activos America's Most Trusted® 2020 de Lifestory Research, Trilogy recibió la calificación de confianza 5 estrellas con un puntaje de coeficiente neto de confianza de 122.3 entre personas que compran activamente vivienda en comunidades tipo resort para adultos activos.

Entre las marcas del estudio de marcas para adultos activos se encuentran Trilogy, Taylor Morrison, Four Seasons by K. Hovnanian, Toll Brothers, Del Webb, The Villages of Sumter Lake y Lennar. La clasificación de 2021 se basa en 15,222 opiniones de personas encuestadas entre enero y diciembre en los Estados Unidos, quienes indicaron estar comprando activamente vivienda nueva en resorts para adultos activos mayores de 55 años. Los constructores de viviendas para adultos activos, en ocasiones conocidos como constructores "age-qualified" (con requisito de edad) o "55+ community" (de comunidades mayores de 55 años) en la clasificación nacional, fueron las marcas más reconocidas en los Estados Unidos. Para ser incluidas en la clasificación nacional, las marcas debían recibir suficientes respuestas en la encuesta para lograr un nivel de confianza del 95 % con un margen de error inferior al 3 %.

Visite www.lifestoryresearch.com para conocer los puntajes de niveles de confianza detallados, calificaciones y posiciones en el estudio de 2021.

Acerca del estudio America's Most Trusted®

America's Most Trusted® es un programa de investigación basado en los consumidores que toma la opinión de miles de personas que compran productos activamente. Para identificar los America's Most Trusted®, Lifestory Research adelanta un estudio anual permanente en el que las personas, de forma anónima, evalúan los niveles de confianza que tienen en las marcas que encuentran durante la búsqueda activa de productos específicos. Lifestory Research encuesta a las personas mediante prácticas de investigación social científica bien establecidas que buscan adherirse a los más altos estándares de calidad en opinión del consumidor. America's Most Trusted® y Most Trusted Builder in America® son marcas registradas de Lifestory Corporation. No se permiten usos con fines publicitarios o promocionales de la información en esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Lifestory Research. Conozca más. #mostrustedbrands

Acerca de Lifestory Research®

Los líderes, las compañías y las marcas saben que las grandes ideas solo son útiles si llevan a las personas a la acción. Lifestory Research es una firma de consultoría independiente de corte científico de opiniones del consumidor y estrategia que potencia relaciones entre las compañías y su público. Nos apasionamos por los consumidores, los empleados, las marcas y la ciencia de la influencia. Utilizamos investigaciones cuantitativas y cualitativas para elaborar opiniones del consumidor, promover la innovación, crear estrategias de marca y desarrollar a las personas.

Para obtener más información, por favor visite www.lifestoryresearch.com

FUENTE Lifestory Research

Related Links

http://lifestoryresearch.com



SOURCE Lifestory Research