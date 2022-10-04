Infortrend, Daha Yüksek Performanslı EonStor GS G3 Depolama Çözümlerini Piyasaya Sürerek İşletmeler İçin Kritik Uygulamaları Güçlendiriyor

TAİPEİ, 4 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcı, üçüncü nesil EonStor GS birleşik depolama çözümlerini piyasaya sürdü. G3 çözümleri %50'ye varan performans iyileştirmesi ve yedekli tasarımı sayesinde M&E, HPC, PACS, genel kurumsal BT ve Destek gibi işletmeler yönünden kritik uygulamalar için mükemmel hâle geliyor.

Yeni EonStor GS G3 depolama çözümleri, yüksek veri hacmi performansı için PCIe Gen4 mimarisi ve 25Gb Ethernet içeren en son Intel Xeon D işlemcilerine sahip. 16GB/s okuma ve 12GB/s yazma hızlarına sahip veri hacmi performansı EonStor GS Gen2 çözümleriyle kıyaslandığında okumada %45, yazmada ise %50 artış ortaya koyuyor.

GS 4000 ve GS 3000 serilerinde, ortak 2U12 yuva, 3U16 yuva, 4U24 yuva ve yüksek yoğunluklu 4U40 yuva ile 4U60 yuvayı içeren beş form faktörüyle, çeşitli kurumsal ihtiyaçlara cevap veriyor. Ortak form faktör modelleri genel iş yükleri için mükemmel; yüksek yoğunluklu modeller sınırlı raf alanına sahip kuruluşlar için ideal; ve yüksek performanslı modeller HPC ve M&E uygulamalarının yoğun okuma/ yazma işlemleri için tasarlanırken, 4U 40/ 60 yuva modelleri de okuma/ yazma performanslarını hızlandırmak için U.2 NVMe SSD önbelleğini destekliyor.

Performans geliştirmelerine ek olarak, G3 çözümleri, 5PB'den fazla depolama kapasitesine sahip 3000'i aşkın disk sürücüsünü destekleyecek dağıtıklaştırma ve büyütme özelliği; snapshot, uzaktan kopyalama, SOLUCAN vb. gibi veri koruma mekanizmaları; ve kurumsal verileri daha iyi yönetmeleri için yöneticilere yönelik veri merkezileştirmesine sahip sezgisel bir kullanıcı arayüzü sayesinde EonStor GS'nin avantajlarını koruyor.

Ürün planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "Infortrend depolamasının güvenilirliğini ve hızlı yanıt veren müşteri hizmetlerini korurken, %50'ye varan Performans Artışı sunan yeni EonStor GS G3 depolama çözümü kurumsal depolama için çıtayı yükseltiyor" diyor.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirip üretiyor. Kurum içi tasarım, test ve imalata güçlü bir şekilde odaklanan Infortrend depolama, en son standartlarla performans ve ölçeklenebilirlik, kullanıcı dostu veri hizmetleri, satış sonrası kişisel destek ve rakipsiz değer sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

SOURCE Infortrend Technology