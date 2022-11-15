Infortrend EonStor GS 100GbE Tamamen Flash Depolama Çözümü Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) Verimliliğini En Üst Seviyeye Çıkarıyor

TAIPEI, 15 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), toplam sahip olma maliyetini düşürürken yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) verimliliğini en üst seviyeye çıkarabilecek 100GbE RDMA ve PCIe Gen4 içeren yeni EonStor GS 3024UT ve 4024U tamamen flash birleşik depolama çözümlerini piyasaya sürdü.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde giderek yaygınlaşan HPC, karmaşık veriler üretiyor ve veri depolama çözümleri için daha yüksek talepler getiriyor. Sektörde genel yazma hızı 7GB/sn iken bazı müşteriler şimdi 12GB/sn talep ediyor. Rastgele ve ardışık veri G/Ç'den oluşan bir HPC karışımı, paralel dosya sistemi iş yükleriyle başa çıkmak için yüksek IOPS ve performansı kolaylaştırmak için depolama çözümü gerektirir. Buna ek olarak, uzaktan doğrudan bellek erişimi (RDMA) teknolojisi bazı HPC dosya sistemi formatları (StorNext, GPFS, BeeGFS, Lustre, vb.) için bir ön koşul haline gelerek daha fazla ücretsiz donanım kaynağı sağlıyor.

HPC depolama ihtiyaçlarına yönelik talebi karşılamak için tasarlanan Infortrend'in EonStor GS U.2 tamamen flash modelleri (GS 3024UT ve GS 4024U), 24GB/sn'ye kadar okuma ve 12GB/sn'ye kadar yazma performansı sağlayan RDMA teknolojisiyle birlikte 1,1 milyon IOPS sunuyor ve 100GbE'yi destekliyor.

GS U.2 100GbE tamamen flash serisi, 100GbE protokolündeki modern sunucu altyapılarıyla örtüşen şekilde gelişmiş HPC uygulamalarında istemci/ sunucu G/Ç performans farklılıklarını etkin bir şekilde en aza indirebilen performanslar sunar. Sistemler daha az güç tüketir ve tek bir 100GbE ile dört 32G Fiber kanalına benzer performans sağlar. Daha az donanım satın alma ihtiyacı ile sahip olma maliyetini de düşürür.

Infortrend Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "HPC verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış GS U.2 tamamen flash 100GbE çözümleri uygun maliyetlidir ve HPC uygulamaları tarafından oluşturulan son derece karmaşık ve veri yoğun iş yüklerini düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı bant genişliği ile destekler." dedi.

EonStor GS U.2 100GbE Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirip üretiyor. Kurum içi tasarım, test ve imalata güçlü bir şekilde odaklanan Infortrend depolama, en son standartlarla performans ve ölçeklenebilirlik, kullanıcı dostu veri hizmetleri, satış sonrası kişisel destek ve rakipsiz değer sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

SOURCE Infortrend Technology