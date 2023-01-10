Infortrend EonStor GS Depolama Çözümü, Tıbbi Radyoloji Bilgi Sistemi için Yeni Düzeyde Kesintisiz Hizmete Güç Veriyor

TAIPEI, 10 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) hastane radyoloji bilgi sistemini (RIS) güçlendirerek kesintisiz operasyonlar sağlayan depolama çözümünün HA (high availability - yüksek kullanılabilirlik) hizmetini sunuyor. HA hizmeti, yük devretme yedekliliği sağlayan aktif-aktif mimariye sahiptir ve hasta verileri, radyoloji görüntüleme, fatura bilgileri gibi görev açısından kritik veri depolaması için mükemmeldir.

RIS, tıbbi görüntüleme verilerini depolamak ve yönetmek için kullanılan bir yazılım sistemidir. Radyoloji iş akışını hızlandırmak üzere hastane bilgi sistemlerini (HIS) ve resim arşivleme ve iletişim sistemini (PACS) tamamlar.

Depolama çözümünün bir parçası olan HA hizmeti, veri depolama kesintisi olmadan tam RIS görüntüleme işlemini sağlamak için istikrarlı ve sürekli bir iş akışı sunmada kritik öneme sahiptir. Bunun temel nedeni, doktorların hasta verilerine her an erişerek danışmanlık veya ameliyat sırasında doğru bir gerçek zamanlı tanı koymalarını sağlamasıdır.

Hastane RIS, HA hizmetini kurarken ayrı sunucu odalarında iki EonStor GS birleşik depolama çözümünden yararlandı. İkili aktif-aktif yapılandırma sayesinde birincil aktif sistemin güç kesintisi veya diğer olaylar nedeniyle çalışmayı bırakması durumunda neredeyse sıfır kurtarma süresi hedefiyle (RTO) ikinci aktif sistem otomatik olarak yükü devralır / sistemi yeniden çalıştırır. HA hizmeti, verilerin her iki depolama sistemine yansıtılmasıyla sıfır toplama noktası hedefi (RPO) sağlar.

HA servisinin RIS'e sunulmasıyla, hastaneler için fazla maliyet ve hastalar için zaman kaybına yol açan yeniden görüntülemeyi önleyerek hizmet düzeyi anlaşması (SLA) kalitesini artıyor. Bu, hastaların hastaneden memnun bir deneyimle ayrılabileceği anlamına gelir ve bu da onların bir sonraki konsültasyon için geri dönme olasılıklarını artırır.

Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "HA hizmeti kesintisiz elektronik tıbbi hizmetler sağlayarak RIS'i tamamlarken, tıbbi kuruluşlar ve hastalar için kazan-kazan durumu yaratır." dedi.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirip üretiyor. Kurum içi tasarım, test ve imalata güçlü bir şekilde odaklanan Infortrend depolama, en son standartlarla performans ve ölçeklenebilirlik, kullanıcı dostu veri hizmetleri, satış sonrası kişisel destek ve rakipsiz değer sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

SOURCE Infortrend Technology