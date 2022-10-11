Infortrend, SMB için 100GbE'yi destekleyen U.2 NVMe All-flash Birleşik Depolama Çözümlerini Geliştiriyor

TAİPEİ, 11 Ekim 2022 /PRNewswire/ --Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış PCIe Gen4 U.2 NVMe SSD VE 100GbE RDMA içeren tek kontrolör EonStor GSe U.2 birleşik depolama serisini piyasaya sürdü. Sistemler performansı feda etmeden daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti sunar.

Infortrend, U.2 birleşik depolama çözümlerini tek bir kontrolör yapılandırmasıyla ilk kez tanıtıyor. Üst düzey modeller 100GbE RDMA, PCIe Gen4 ile birlikte 24 U.2 NVMe SSD'leri destekler. Performansı 600K IOPS,12GB/s okuma ve 9GB/s yazmaya kadar çıkabilen bu ürünler, veritabanı, sanallaştırma, medya ve eğlence, dosya paylaşımı, yedekleme vb. gibi uygulamalar için çok uygundur. Toplu veri arşivi veya yakın veri depolama ihtiyaçları olan kuruluşlar için, bu giriş seviyesi modeller, yüksek kapasiteli U.2 NVMe SSD'lerin desteğiyle birlikte maliyetleri son derece düşürür. Ek olarak, işletmeler, HDD JBOD'larına bağlanarak, sıcak ve soğuk verileri ilgili sürücülere tahsis etmek için otomatik katmanlamadan yararlanarak depolamanın performansını ve kapasitesini en üst düzeye çıkarabilir.

Yeni EonStor GSe U.2 serisi, SSD ömrünü uzatan ve birden fazla eşzamanlı SSD arızalarını önleyen akıllı SSD yönetimi, RAID, WORM, snapshot, uzaktan kopyalama, vb. gibi veri koruması, 50PB'yi aşkın depolama kapasitesine sahip 3000'den fazla disk sürücüsü kurmak için dağıtıklaştırma ve büyütme gibi kurumsal düzeydeki eksiksiz işlevlerle birlikte geliyor, ayrıca Infortrend'in sezgisel kullanıcı arayüzü bakım ve yönetim giderlerini en aza indirmek için merkezi depolama yönetimi sunuyor.

Infortrend Kıdemli Ürün Planlama Direktörü Frank Lee "Son derece karmaşık ve zorlu iş yüklerini karşılamak üzere tasarlanan Infortrend'in U.2 all-flash birleşik depolama çözümleri artık çift ve tek kontrolör yapılandırmalarında mevcuttur. Daha yüksek güvenilirlik gerektiren işletmeler çift kontrolör EonStor GS'ye güvenirken, tek kontrolör EonStor GSe SMB için daha uygun maliyetli bir çözüm sunuyor." dedi.

EonStor GSe U.2 Serisi ve EonStor GS U.2 Serisi hakkında daha fazla bilgi edinin

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirip üretiyor. Kurum içi tasarım, test ve imalata güçlü bir şekilde odaklanan Infortrend depolama, en son standartlarla performans ve ölçeklenebilirlik, kullanıcı dostu veri hizmetleri, satış sonrası kişisel destek ve rakipsiz değer sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

SOURCE Infortrend Technology