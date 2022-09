Infortrend steigert 4K/8K-Video-Postproduktion mit EonStor GS 100GbE All-Flash U.2 Speicherlösung

TAIPEI, 27. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technologie, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat seinen neuen All-Flash-Unified-Storage EonStor GS U.2 vorgestellt, der 100 GbE-Netzwerkprotokolle unterstützt. Die neuen Speicherlösungen bieten eine extrem hohe Leistung und zielen darauf ab, die Postproduktionsprozesse für 8K-/ 4K-Videos zu beschleunigen.

Nachdem 4K Ultra-HD zur Norm geworden ist, steht der Wechsel zu 8K unmittelbar bevor. Sie bieten deutlich mehr Bilddetails, was zu einem exponentiellen Anstieg der Dateigröße führt. Je nach Codec-Format ist ein Rohmaterial in 8K etwa dreimal so groß wie das gleiche Material in 4K. Die riesigen 8K-Dateien bringen auch andere Herausforderungen mit sich, insbesondere den Bedarf an Speicherlösungen mit hohem Durchsatz und geringer Latenz bei der Postproduktion und dem gemeinsamen Zugriff mehrerer Benutzer.

Die für die 4K/8K-Video-Postproduktion konzipierten Infortrend EonStor GS 3024UT und 4024U verfügen über 100 GbE-Schnittstellen mit RDMA, PCIe Gen 4-Steckplätze mit hoher Bandbreite und unterstützen U.2 NVMe-SSDs, die bis zu 24 GB/s beim Lesen auf Blockebene und 18 GB/s beim Lesen auf Dateiebene liefern.

Dank der Leistungssteigerung können Studios die neuen Lösungen zur Verbesserung der Workflow-Effizienz bei 4K/8K-Postproduktionen nutzen. Beispielsweise kann der GS 4024U mit einem einzigen Controller 48 Ebenen der 4K-Videowiedergabe unterstützen. Dies ist der Fall bei einem US-amerikanischen Unternehmen, das Videos für Streaming-Plattformen postproduziert. Sie haben 100GbE-Speicherlösungen für die 4K-Multimedia-Postproduktion vorgesehen und zehn Workstations eine Bandbreite von 1,6 GB/s zugewiesen. Ziel ist es, eine 100-GbE-Infrastruktur zu schaffen, die sich nahtlos mit bestehenden 100-GbE-Servern verbinden lässt, um einen hohen Durchsatz und geringe Latenzzeiten zu bieten und Leistungsunterschiede zwischen Client und Server auszugleichen.

„Die 100GbE-Speicherlösungen von Infortrend mit RDMA-Technologie bringen nicht nur zusätzliche Effizienz bei der 4K-Bearbeitung, sondern sind auch für die 8K-Postproduktion bemerkenswert effektiv", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.

