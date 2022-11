Infosys BPM we współpracy z IBM uruchomił nowoczesne Centrum AI i Automatyzacji w Polsce

LODZ, Poland and BANGALORE, India, 14 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Transformacja cyfrowa będzie stanowiła o przyszłości przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, a biznes potrzebuje innowacyjnych rozwiązań z obszaru chmury hybrydowej. Infosys BPM we współpracy z IBM wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i uruchamiają w Łodzi nowoczesne Infosys Business Experience Lounge – przestrzeń rozwoju innowacji cyfrowych. Ten kolejny krok w kierunku digitalizacji procesów biznesowych jest efektem dwuletniej ścisłej współpracy pomiędzy firmami.

W utworzonym we współpracy z IBM showroomie technologicznym zaprezentowane zostało szerokie portfolio rozwiązań w zakresie gromadzenia i analizy danych oraz sztucznej inteligencji. Wszystko po to, by wspierać automatyzację i przyspieszenie transformacji cyfrowej w biznesie. Rolą Infosys Business Experience Lounge jest uzupełnienie bogatej oferty usług Infosys BPM o wiedzę specjalistyczną w obszarze nowych technologii. Uruchomienie centrum jest częścią obchodów 15-lecia Infosys BPM w Polsce.

Kompleksowy pakiet rozwiązań cyfrowych prezentowany w Infosys Business Experience Lounge sprawia, że miejsce to może stać się siłą napędową dla innowacji, umożliwiając przedsiębiorstwom sprostanie złożonym wyzwaniom procesów biznesowych, prowadzonych na dużą skalę w różnych domenach. Klienci uzyskają bezpośredni dostęp do różnych rozwiązań cyfrowych z zakresu analizy danych, sztucznej inteligencji i hiperautomatyzacji, takich jak IBM CloudPak for Data, IBM Watson Assistant i IBM Watson Discovery, IBM SaferPayments, IBM Blockchain, IBM Sterling Supply Chain, IBM Risk and Fraud Detection software, and Envizi for Sustainability oraz Envizi for Sustainability, wraz z kluczowymi rozwiązaniami Infosys BPM, w tym Infosys Intelligent Document Processing, Infosys Interaction Analytics, Infosys Multilingual Conversational AI, Infosys Accounts Payable on Cloud, Infosys Cortex, Infosys Material Master Harmonization i Infosys Data Workbench.

Marcin Gajdziński, Country General Manager, IBM Poland and Baltics, podkreśla:

„Naszą rolą jako IBM, jest dostarczanie klientom wspólnie z cenionymi partnerami, takimi jak, Infosys szerokich możliwości płynących z wykorzystania AI w ich kluczowych procesach biznesowych. Nowo otwarte dziś w Łodzi Center of AI zasilane technologią IBM Watson jest potwierdzeniem znaczenia ekosystemu w strategii IBM, jak również przyczynia się do budowania wspólnie z naszymi klientami, gospodarki cyfrowej opartej na kluczowych umiejętnościach oraz wymianie eksperckiej wiedzy w obszarze AI i hybrid cloud".

Kapil Jain, Executive Vice President i Global Head of Sales and Enterprise Capability, Infosys BPM, podkreślił: „Z dumą uruchamiamy Centrum AI i Automatyzacji w Infosys Business Experience Lounge w Polsce. Wraz z rozwojem środowisk chmurowych, organizacje będą potrzebowały wsparcia zróżnicowanego ekosystemu, złożonego z partnerów i technologii. Takie wsparcie jest niezbędne by uzyskać lepsze efekty biznesowe, sprawność i skalowalność. Wierzę, że współpraca z IBM Watson, oparta na kompleksowej ofercie chmury hybrydowej oraz możliwości, jakie daje nam wykorzystanie sztucznej inteligencji, umożliwi organizacjom efektywną transformację cyfrową umacniając ich wartość biznesową".

Infosys BPM Limited, spółka zależna należąca do Infosys Limited (NYSE: INFY), została założona w kwietniu 2002 r.

www.infosysbpm.com

Infosys jest światowym liderem w dziedzinie usług cyfrowych i doradztwa nowej generacji.

Swoje usługi świadczy klientom w 46 krajach na całym świecie. Dzięki prawie czterdziestoletniemu doświadczeniu w zarządzaniu systemami i działaniem globalnych przedsiębiorstw, wspiera klientów na drodze rozwoju biznesowego coraz śmielej sięgając po rozwiązania cyfrowe. Swoim klientom zapewnia wsparcie w procesie digitalizacji procesów biznesowych na dużą skalę.

www.infosys.com

