Infosys s'associe à GEFCO pour l'accompagner dans sa transformation numérique

PARIS, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Infosys (NYSE : INFY), leader mondial des services et du conseil numérique de nouvelle génération, s'est associé à GEFCO, leader mondial des solutions de Supply Chain multimodales et leader européen de la logistique automobile, pour l'accompagner dans sa transformation numérique sur les cinq prochaines années.

En tant que partenaire commercial et technologique majeur de GEFCO, Infosys accompagnera la transformation des services de gestion des applications business de nouvelle génération du groupe. Sur la base de ces services, Infosys s'appuiera également sur sa suite Live Enterprise afin de permettre à GEFCO de devenir une organisation « Digital Native ». Ainsi, de nouvelles fonctionnalités dédiées à la Supply Chain permettront d'extraire et de traiter l'information en temps réel, tout en générant des analyses pertinentes dans un délai de traitement très faible. GEFCO sera ainsi en mesure d'intervenir de manière optimale et efficace tout au long de la chaîne de valeur. L'objectif principal est de permettre à GEFCO de créer de nouvelles sources durables de compétitivité et de renforcer constamment son offre pour ses clients.

Jean-Luc Galzi, DSI de GEFCO, a déclaré : « Nous nous réjouissons qu'Infosys nous accompagne dans notre processus de transformation numérique. Pour nous, l'innovation numérique dans le secteur de la Supply Chain est un élément primordial et notre nouveau partenaire va contribuer à renforcer notre expertise et mieux valoriser les services de nos clients ».

Karmesh Vaswani, vice-président exécutif et responsable mondial de la division Retail CPG & Logistics d'Infosys, a ajouté : « La confiance et l'engagement de GEFCO envers Infosys nous permettent de nous associer à ce projet de transformation numérique. Nous partageons la même vision de l'"Art du Possible" et nous allons appliquer notre suite "Live Enterprise" pour les aider à atteindre de nouveaux seuils de performance et renforcer davantage le leadership de GEFCO sur le marché ».

À propos d'Infosys

Infosys est un leader mondial dans le domaine des services numériques de nouvelle génération et de conseil aux entreprises. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations numériques dans 46 pays. Avec plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des systèmes d'informations et des opérations des entreprises du monde entier, nous faisons bénéficier nos clients de notre expertise tout au long de leur parcours numérique. Grace à l'Intelligence artificielle, nous permettons aux entreprises d'accélérer leur transformation. Par une approche numérique agile, nous donnons également aux entreprises les moyens d'atteindre des niveaux de performance et de satisfaction client sans précédent. Notre approche de l'organisation apprenante permet une amélioration continue des opérations de nos clients en développant leurs compétences numériques et en transférant notre expertise et les innovations issues de notre écosystème.

Visitez www.infosys.com pour voir comment Infosys (NYSE : INFY) peut aider votre entreprise à « Navigate Your Next ».

LE GROUPE GEFCO

GEFCO est un leader mondial de solutions de supply chain multimodales et le leader européen de la logistique automobile. Fort de 70 années d'expérience et d'un savoir-faire unique partagé par ses 15 000 collaborateurs, GEFCO crée des solutions flexibles et innovantes pour relever les défis logistiques les plus complexes dans tous les secteurs d'activité. Présent dans 47 pays et disposant d'un réseau mondial intégré, GEFCO dessert 300 destinations à travers le monde. En 2018, le Groupe a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros. www.gefco.net

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

SOURCE Infosys