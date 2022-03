Infosys samarbeider med Telenor for å transformere sin økonomi- og forsyningskjedevirksomhet gjennom en standardisert, Oracle Cloud ERP-løsning

LONDON, 7. mars 2022 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en global leder innen neste generasjons digitale tjenester og rådgivning, kunngjorde i dag sitt samarbeid med Telenor Norge , Telenors heleide norske telekommunikasjonsoperatør, for å transformere sin finans- og forsyningskjedevirksomhet med suksess.

Infosys ble valgt til å bistå Telenor Norge med dette ERP-programmet for transformasjon på grunn av deres innovative og standardiserte løsninger, gjenbrukbare eiendeler, dyktige talenter og evne til å akselerere effektiv bruk av løsninger. I samarbeid med Telenor Norges forretnings- og IT-team har Infosys implementert en fremtidssikker, standardisert Oracle Cloud ERP-løsning for å hjelpe til med å migrere fra et eldre ERP-system for å forbedre forretningsmessig smidighet og driftseffektivitet. Løsningen har blitt implementert i 10 Telenor-enheter på rekordtid på 9 måneder, inkludert moduler som R2R (Record to Report), A2R (Acquire to Retire), P2P (Procure to Pay), O2C (Order to Cash) osv.

Som en kommentar til den vellykkede ERP-implementeringen sa Terje Borge, finansdirektør i Telenor Norge,"Telenor Norge må kontinuerlig heve standarden til sin operasjonelle ytelse for å fungere som den pålitelige digitale partneren for sine forbrukere og bedriftskunder. IT som en tilrettelegger for forretning spiller en avgjørende rolle i dette målet. ERP-programmet for transformasjon er ett av trinnene for å gjøre Telenor smidig og effektiv."

Richard Stigaard, informasjonssjef i Telenor Norge, sa: "De kritiske elementene for vår suksess har vært samarbeid, å følge standardprosesser og drive med en sterk ett-teams-kultur gjennom hele prosjektet. Infosys brakte med seg erfaring fra dette feltet, de riktige ferdighetene og kompetente ressursene for å hjelpe med å gjennomføre denne transformasjonen."

Anand Swaminathan, EVP, kommunikasjon, media og teknologi i Infosys, sa: "I post-COVID-æraen fungerer telekommunikasjonsselskaper som de foretrukne digitale tjenesteleverandørene for abonnenter. ERP-plattformen utviklet i fellesskap av Telenor og Infosys gjør det mulig for Telenor Norge å drive operasjonell fortreffelighet som resulterer i en overlegen kundeopplevelse."

Om Telenor Norge

Telenor Norge AS er Norges største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Infrastrukturen vår er grunnlaget for digitalisering av Norge, med dekning i verdensklasse og høye hastigheter. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt den digitale verden har å tilby. Våre tjenester og produkter hjelper å forbedre produktiviteten og gi tilgang til alt digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnet rundt for å holde våre kunder trygge, og vi er spesielt bevisst på vårt samfunnsansvar for å sørge for sikkerhet og trygghet for barn og unge på nettet.

Om Infosys

Infosys er en global leder innen neste generasjons digitale tjenester og rådgivning. Vi gjør det mulig for kunder i over 50 land å navigere i sin digitale transformasjon. Med over fire tiår med erfaring i å administrere systemene og virkemåten til globale virksomheter, er vi flinke til å styre våre kunder gjennom deres digitale reise. Vi gjør det ved å gi bedriften en AI-drevet kjerne som hjelper til med å prioritere gjennomføring av endringen. Vi styrker også virksomheten med smidig digital i skala for å levere ytelse og kundeglede uten sidestykke. Vår "alltid på" opplæringsagenda legger til rette for deres kontinuerlige forbedring gjennom å bygge og spre digitale ferdigheter, ekspertise og ideer fra innovasjonsøkosystemet vårt.

Besøk www.infosys.com for å se hvordan Infosys (NSE, BSE,NYSE: INFY) kan hjelpe bedriften din med å navigere i framtida.

Trygg havn

Enkelte uttalelser i denne utgivelsen om våre fremtidige vekstutsikter, økonomiske forventninger og planer for å navigere i påvirkninger av COVID-19 på våre ansatte, kunder og interessenter er fremtidsrettede uttalelser som er ment å kvalifisere som "trygg havn" under Private Securities Litigation Reform Act fra 1995, som innebærer en rekke risikoer og usikkerhetsmomenter som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra dem som står i slike fremtidsrettede utsagn. Risikoene og usikkerheten knyttet til disse uttalelsene inkluderer, men er ikke begrenset til, risikoene og usikkerheten knyttet til COVID-19 og virkningene av tiltakene fra regjeringen og andre som søker å begrense smittespredningen, risikoene knyttet til en økonomisk nedgang eller resesjon i India, USA og andre land rundt om i verden, endringer i politiske, forretningsmessige og økonomiske forhold, svingninger i inntjening, svingninger i valutakurser, vår evne til å styre vekst, intens konkurranse innen IT-tjenester, inkludert de faktorene som kan påvirke vår kostnadsfordel , lønnsøkninger i India, vår evne til å tiltrekke og beholde høyt kvalifiserte fagfolk, tids- og kostnadsoverskridelser av fastpris, tidsbestemte kontrakter, kundekonsentrasjon, restriksjoner på immigrasjon, industrisegmentkonsentrasjon, vår evne til å administrere våre internasjonale operasjoner, redusert etterspørsel etter teknologi i våre hovedfokusområder, forstyrrelser i telekommunikasjonsnettverk eller systemfeil, vår evne til å fullføre og integrere potensielle oppkjøp, erstatningsansvar i tjenestekontraktene våre, suksessen til selskapene der Infosys har foretatt strategiske investeringer, tilbaketrekking eller utløp av statlige skatteinsentiver, politisk ustabilitet og regionale konflikter, juridiske restriksjoner på å skaffe kapital eller anskaffe selskaper utenfor India, uautorisert bruk av vår immaterielle eiendom og generelle økonomiske forhold som påvirker vår bransje og utfallet av pågående rettssaker og myndighetsetterforskning. Ytterligere risikoer som kan påvirke våre fremtidige driftsresultater er mer detaljert beskrevet i USAs verdipapir- og utvekslingskommisjons dokumenter, inkludert vår årsrapport om Form 20-F for regnskapsåret som sluttet 31. mars 2021. Disse dokumentene er tilgjengelige på www.sec.gov . Infosys kan fra tid til annen komme med ytterligere skriftlige og muntlige fremtidsrettede uttalelser, inkludert uttalelser i selskapets dokumenter til USAs verdipapir- og utvekslingskommisjon og våre rapporter til aksjonærene. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser som kan komme fra tid til annen fra eller på vegne av selskapet med mindre det er påkrevd ved lov.

