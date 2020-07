Infosys transformiert die IT-Infrastruktur von LANXESS weltweit - das Ergebnis ist ein einheitlicher digitaler Arbeitsplatz

BANGALORE, Indien und KÖLN, 20. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Infosys (NYSE: INFY), weltweit führender Anbieter von digitalen Services und Beratungsleistungen der nächsten Generation, geht eine langfristige Partnerschaft mit LANXESS, einem der führenden Unternehmen der Spezialchemie, ein. LANXESS mit Zentrale in Deutschland, stellt chemische Zwischenprodukte, Additive und Spezialchemikalien her. Infosys unterstützt LANXESS bei seiner IT Infrastructure Digitization-Strategie. Teil des Projekts ist ein sicherer und vollständig verwalteter moderner Arbeitsplatz für die in 33 Ländern verteilten LANXESS Mitarbeiter.

Als Teil dieser Umgestaltung richtet Infosys einen modernen, auf den Anwender zugeschnittenen Arbeitsplatz mit einer weltweit standardisierten Geräte-/Arbeitsplatz-Landschaft (für Office-, funktionale und virtuelle Benutzer) ein. Diese beruht auf einem Device as a Service (DaaS)-Modell, mit einheitlichen Kommunikations- und Kollaborationsplattformen der nächsten Generation. Ein mehrsprachiger, auf künstlicher Intelligenz basierender Service-Desk unterstützt die globale Belegschaft von LANXESS aus Indien und Europa heraus. Im Laufe der Partnerschaft wird Infosys die LANXESS IT-Landschaft in eine zukunftsfähige Umgebung umwandeln. Dadurch ist ein nahtloser und einheitlicher Arbeitsplatz für die globale Belegschaft von LANXESS gewährleistet.

Jasmeet Singh, Executive Vice President und Global Head of Manufacturing, Infosys, erläutert: „Deutschland ist für Infosys ein strategischer Markt und ein wichtiger Teil unserer Lokalisierungsstrategie in Europa. In der heutigen Welt wird der digitale Arbeitsplatz als Serviceleistung für die digitale Transformation unserer Kunden immer relevanter. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LANXESS, um dem Unternehmen den Übergang zu einem modernen digitalen Arbeitsplatz so einfach wie möglich zu gestalten. Als Teil dieser Partnerschaft werden Services der nächsten Generation möglich. Dazu gehören Selbsthilfe-, Selbstheilungs- und automatisierte Lösungen. Wir freuen uns darauf, LANXESS dabei zu unterstützen, ihren Arbeitsplatz neu zu gestalten und ihre Zusammenarbeit und Produktivität zu verbessern – dank unserer umfassenden Expertise bei der Realisierung umfangreicher Transformationsinitiativen für weltweit agierende Unternehmen sind wir dafür bestens gerüstet."

Kai Finke, CIO von LANXESS, erklärt: „Standardisierte und harmonisierte Arbeitsplatz-Services ermöglichen es uns, unsere Qualität und Anwender-Freundlichkeit weltweit zu verbessern. Gleichzeitig erhöhen wir die Flexibilität und Skalierbarkeit – beides wird heutzutage immer wichtiger. Dank der Zusammenarbeit mit LANXESS sind wir in der Lage, moderne Technologien schneller als bislang zu implementieren. LANXESS erreicht damit den nächsten Level hinsichtlich Workplace-Services, indem wir unsere Möglichkeiten im Hinblick auf Zusammenarbeit und Mobilität verbessern."

Über LANXESS

LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.

Über Infosys Ltd.

Infosys ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Das Unternehmen ermöglicht Kunden in 46 Ländern, ihre digitale Transformation zu realisieren. Mit beinahe vier Jahrzehnten Erfahrung im Management von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuert Infosys seine Kunden kompetent durch ihre digitale Reise. Infosys unterstützt Organisationen, die auf künstliche Intelligenz setzen, ihren Wandel schnell zu realisieren. Darüber hinaus liefert Infosys seinen Kunden agile digitale Technologien, mit denen sie eine hohe Leistung und Kundenzufriedenheit erreichen. Infosys aktualisiert seine Agenda hinsichtlich lebenslangen Lernens kontinuierlich. Der Anbieter baut digitale Fähigkeiten sowie Fachwissen auf und entwickelt Ideen basierend auf seinem Innovations-Ökosystem.

Besuchen Sie www.infosys.com, um herauszufinden wie Infosys (NYSE: INFY) Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, fit für die Zukunft zu werden.

Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, financial expectations and plans for navigating the COVID-19 impact on our employees, clients and stakeholders are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding COVID-19 and the effects of government and other measures seeking to contain its spread, risks related to an economic downturn or recession in India, the United States and other countries around the world, changes in political, business, and economic conditions, fluctuations in earnings, fluctuations in foreign exchange rates, our ability to manage growth, intense competition in IT services including those factors which may affect our cost advantage, wage increases in India, our ability to attract and retain highly skilled professionals, time and cost overruns on fixed-price, fixed-time frame contracts, client concentration, restrictions on immigration, industry segment concentration, our ability to manage our international operations, reduced demand for technology in our key focus areas, disruptions in telecommunication networks or system failures, our ability to successfully complete and integrate potential acquisitions, liability for damages on our service contracts, the success of the companies in which Infosys has made strategic investments, withdrawal or expiration of governmental fiscal incentives, political instability and regional conflicts, legal restrictions on raising capital or acquiring companies outside India, unauthorized use of our intellectual property and general economic conditions affecting our industry and the outcome of pending litigation and government investigation. Additional risks that could affect our future operating results are more fully described in our United States Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2019. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

SOURCE Infosys