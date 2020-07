Infotecs virtualise le VPN ViPNet au sein d'un conteneur Docker pour le contrôleur PFC200 et les panneaux Visu de WAGO

BERLIN, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Les opérateurs de systèmes de fabrication industrielle intègrent de plus en plus de machines et systèmes au sein de leur infrastructure informatique dans la mesure où ces derniers leur permettent de contrôler et de surveiller en permanence les flux de production et d'enregistrer les données pertinentes. L'un des principaux défis techniques rencontrés consiste toutefois à relier les systèmes de production aux réseaux IP. Dans la vie réelle, ces réseaux sont également de plus en plus souvent la cible de cyberattaques.

Au sein du contrôleur PFC200 de WAGO, le fonctionnement sécurisé des machines et systèmes a été rendu possible grâce à une solution VPN (réseau privé virtuel) d'Infotecs GmbH qui offre un cryptage fiable de bout en bout. Avec la solution d'Infotecs, les données sont transférées entre le contrôleur PFC200 et la station distante adéquate via une connexion VPN inviolable. De ce fait, les entreprises sont en mesure de protéger leurs systèmes industriels et de les contrôler à distance. Les données de production requises sont transmises en toute sécurité vers le système de gestion des actifs de l'usine, ce qui permet d'organiser un accès de maintenance à distance et de gérer en toute sécurité les sessions de maintenance.

« Le point de départ du chiffrement est le contrôleur WAGO PFC200, vers lequel les données de fonctionnement sont transférées en toute sécurité au sein de l'environnement de production. Les stations distantes vers lesquelles les données sont envoyées sont généralement des système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (SCADA) ou des système de gestion des actifs d'usine situés, par exemple, dans le cloud de WAGO. », a expliqué Josef Waclaw, le PDG d'Infotecs.

Les réseaux industriels diffèrent des réseaux d'un environnement de bureau car les exigences en matière d'accessibilité au sein des systèmes de production posent un défi particulier. Par exemple, les coupures de connexion réseau peuvent se produire assez souvent dans un environnement industriel. L'utilisation de solutions VPN standard avec cryptage asymétrique peut avoir des conséquences négatives pour la production industrielle car, dans ce cas de figure, pour créer une connexion sécurisée, les clés et certificats sont échangés avant d'établir une nouvelle connexion réseau. De telles solutions VPN standard avec cryptage asymétrique ont une latence significativement plus élevée pour le transfert de données par rapport au VPN ViPNet, qui repose sur un cryptage symétrique.

« La solution VPN ViPNet d'Infotecs, virtualisée dans un conteneur Docker, est disponible pour le contrôleur PFC200 et les panneaux de contrôle Visu de WAGO. Le VPN ViPNet implémenté au sein des appareils WAGO protège le transfert de données dans les environnements de production jusqu'au point final et facilite ainsi l'accès sécurisé à des systèmes et applications industriels sensibles. Le VPN ViPNet est disponible à la fois en option sur site ou comme une solution sur le cloud. », a résumé Jens Sparmann, spécialiste des systèmes de sécurité chez WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

www.infotecs.de

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1123427/Infotecs_Logo.jpg

Related Links

https://infotecs.biz



SOURCE Infotecs GmbH