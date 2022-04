Infrastructure Masons kündigt die Gründung des iMasons Climate Accord an, der über 70 Unternehmen zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes in der globalen digitalen Infrastruktur zusammenführt

MONACO, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Infrastructure Masons (iMasons), ein gemeinnütziger Berufsverband, hat eine historische Kooperation von über 70 Unternehmen gegründet, um den Kohlenstoffgehalt von Materialien, Produkten und Energie für digitale Infrastrukturen zu reduzieren. iMasons Climate Accord (ICA) wurde von führenden Mitgliedern des iMasons Advisory Council gegründet. Dem ICA gehören die Hyperscale-Unternehmen AWS, Google, Meta und Microsoft an, die einige der größten digitalen Infrastrukturportfolios der Welt repräsentieren, sowie über 40 Anbieter von Colocation-Rechenzentren, Produkt-, Dienstleistungs- und Investmentfirmen, die die grundlegenden Einrichtungen finanzieren, bauen und betreiben und die Lieferkette vorantreiben.

„Wir haben iMasons gegründet, um die Baumeister des digitalen Zeitalters zu vereinen", erklärte Dean Nelson, Vorsitzender und Gründer von Infrastructure Masons. „Der ICA stellt eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit zwischen führenden digitalen Infrastrukturunternehmen dar, um unseren Weg zur Kohlenstoffneutralität zu beschleunigen. Mit vereinten Kräften möchten wir die Anstrengungen dieser Unternehmen bündeln und so sinnvolle und nachhaltige Fortschritte in dieser Richtung erreichen."

Die Mitglieder des iMasons-Beirats trafen sich am 2. Februar 2022, um zu entscheiden, was sie als Branche gemeinsam tun könnten, um den Klimawandel zu bekämpfen. Aus diesem Treffen ist der ICA hervorgegangen.

„AWS hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und wir sind auf dem Weg, unseren Betrieb bis 2025 mit 100 % erneuerbarer Energie zu versorgen - fünf Jahre vor unserem ursprünglichen Ziel", erläuterte Eric Wilcox, Vice President, Data Center Design Engineering bei Amazon Web Services. „Wir können dies nicht allein tun und freuen uns bei der Dekarbonisierung auf die Zusammenarbeit mit anderen vorausschauenden Unternehmen." Wir freuen uns, gemeinsam mit iMasons die Kohlenstoffemissionen der digitalen Infrastruktur zu reduzieren."

Gegenwärtig gibt es kein universelles Kennzeichnungssystem oder einen Mechanismus zur Messung des enthaltenen Kohlenstoffs über die gesamte Lebensdauer der für den Bau von Rechenzentren verwendeten Materialien oder der Produkte, die sich darin befinden.

„Wir haben seit 2017 100 % unseres weltweiten Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien gedeckt und arbeiten nun daran, unsere Betriebsabläufe rund um die Uhr kohlenstofffrei zu betreiben, um bis 2030 in allen unseren Betrieben und in unserer Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen", sagte Joe Kava, Vice President, Data Centers bei Google. „Wir freuen uns, zur Schaffung eines offenen Standards für die Reduzierung des in Rechenzentren enthaltenen Kohlenstoffs beizutragen und mit den Geräteherstellern zusammenzuarbeiten, um die Energieeffizienz in der gesamten Branche zu verbessern."

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Branche einen offenen Standard für die Erfassung des Kohlenstoffgehalts von Materialien und Produkten in Rechenzentren sowie der Kohlenstoffintensität des Stromverbrauchs und ein Reifegradmodell für die Erfassung der Fortschritte der Teilnehmer einführt.

„Die Entwicklung, der Bau und der Betrieb effizienter und emissionsarmer Rechenzentren ist ein zentraler Bestandteil unseres Engagements für Nachhaltigkeit bei Meta", so Rachel Peterson, Vice President of Infrastructure bei Meta. „Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 in unserer gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit iMasons und anderen in der Branche, um innovative Lösungen zu finden, die unsere Emissionen und unsere Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren und uns allen helfen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Der nächste Schritt im Rahmen des iMasons Climate Accord besteht darin, ein unabhängiges Leitungsgremium zu bestimmen und einzurichten, das eine Standardmethode zur Messung des Kohlenstoffs in digitalen Infrastrukturen und zur Gewährleistung der Transparenz verabschiedet oder entwickelt. Die Arbeit dieses Gremiums wird marktorientierte Kaufentscheidungen beeinflussen, um die Branche zur Erreichung der weltweiten Netto-Null in einem ersten Schritt zur Kohlenstoffneutralität zu führen.

„Eines der wichtigsten Diskussionsthemen auf der COP26 war die Frage, wie der Mangel an zuverlässigen und konsistenten Messungen den Fortschritt auf dem Weg zu Netto-Null behindert. Wir wissen auch, dass viele Unternehmen zwar große Anstrengungen unternehmen, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern, dass aber Scope-3-Emissionen weiterhin am schwierigsten zu kontrollieren und zu reduzieren sind", so Christian Belady, Vice President und Distinguished Engineer - Datacenter Advanced Development bei Microsoft. „Wir freuen uns, eine so wertvolle Initiative zu unterstützen, die dazu beiträgt, der Rechenzentrumsbranche sowohl Messungen als auch Transparenz zu bieten."

Die Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um die Ergebnisse des Engagements der einzelnen ICA-Unternehmen zu bündeln und sicherzustellen, dass die Summe größer ist als die einzelnen Teile. Besuchen Sie imasons.org/climateaccord um mehr zu erfahren oder um dem iMasons Climate Accord beizutreten.

Informationen zu Infrastructure Masons

Infrastructure Masons (iMasons) ist ein gemeinnütziger Berufsverband von Technologie- und Wirtschaftsführern, die für Infrastrukturprojekte im Wert von über 150 Milliarden Dollar in mehr als 130 Ländern stehen. Die Organisation wird von einem Beirat geleitet, der sich aus weltweit führenden Persönlichkeiten zusammensetzt, die einige der größten digitalen Infrastrukturportfolios der Welt verwalten. Die Vision der iMasons ist es, die Baumeister des digitalen Zeitalters zu vereinen, indem wir unseren Mitgliedern weltweit ermöglichen, sich zu vernetzen, zu wachsen und der Welt etwas zurückzugeben. Die Mitglieder lassen ihre Unternehmen außen vor und verbinden sich als Individuen. iMasons hat vier strategische Prioritäten für die Branche: Steigerung des Bekanntheitsgrads, Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten, Förderung von Vielfalt und Integration sowie Förderung der Nachhaltigkeit durch intensives Engagement der Mitglieder. Besuchen Sie die Website unter imasons.org oder LinkedIn.

Medienkontakt

Rachell Robson

[email protected]

JSA für Infrastructure Masons

1-866-695-3629 (Durchwahl: 13)

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518381/Infrastructure_Masons_Logo.jpg

SOURCE Infrastructure Masons