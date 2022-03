INFUSE by Cargill™ s'étend à META

Alternative locale aux produits importés

Situé à Orhangazi, en Turquie, le centre d'application est en mesure d'offrir des solutions aux tendances actuelles des consommateurs, telles que la réduction des calories ou des graisses, les aliments enrichis en fibres et en protéines, ou les aliments à base de plantes, etc. Outre ces tendances émergentes, Cargill souhaite répondre aux besoins des fabricants de produits laitiers META en proposant des produits plus abordables sur le marché ou en résolvant leurs problèmes de chaîne d'approvisionnement en leur offrant des mélanges personnalisés faciles à appliquer. Le centre comprend des installations pilotes qui imitent des lignes de production laitière à grande échelle, permettant aux spécialistes des ingrédients et des applications de Cargill de tester rapidement des solutions d'ingrédients dans des conditions réelles.

Cem Beysel, membre du comité exécutif de Cargill Foods META et directeur des produits et du marketing, a déclaré que le centre servira de zone d'innovation régionale. M. Beysel a ajouté : « Chez Cargill, nous avons essayé de soutenir les fabricants d'aliments et de boissons en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique avec nos produits et services en constante évolution. Avec cet investissement à Bursa Orhangazi, nous servirons nos clients comme si cet endroit était leur propre centre de recherche et développement. Le centre d'application propose aux fabricants des mélanges texturants. Les mélanges, qui sont utilisés en très faibles quantités afin d'assurer la fluidité, l'arrière-goût, la rugosité et/ou l'onctuosité des aliments, et qui répondent aux besoins particuliers des clients tout en présentant l'avantage de la rapidité et du faible coût. »

« Nous commençons toujours par comprendre les exigences de chaque client, puis nous utilisons notre expertise technique pour atterrir sur la bonne combinaison et la bonne quantité d'ingrédients », a déclaré M. Beysel. « INFUSE, qui se trouve au cœur de la reformulation et de l'innovation, représente la façon dont Cargill aide ses clients à réussir. »

La formulation la plus adaptée

Trois piliers servent de base à l'orientation client de Cargill dans le secteur META : une attention inébranlable pour fournir des solutions adaptées aux tendances, un engagement à accélérer la mise sur le marché et un accès à une expertise et des ressources techniques approfondies pour créer des mélanges d'ingrédients adaptés aux besoins uniques de chaque client.

« Avec plus de 300 ingrédients, nous pouvons rapidement développer, livrer et optimiser des prototypes, ce qui réduit considérablement le temps de développement », a déclaré M. Beysel. « Compte tenu des défis de formulation complexes d'aujourd'hui, l'époque où l'on résolvait les problèmes avec un seul ingrédient est révolue. Nous comprenons comment les ingrédients fonctionnent ensemble et comment créer des solutions optimales. Les producteurs de la région META sont à la recherche de produits innovants adaptés aux préférences et aux goûts des consommateurs. D'autre part, les fabricants de produits de nouvelle génération, notamment les alternatives laitières végétaliennes, sont également à la recherche de solutions pour la localisation et la production locale de formules importées. Avec le centre d'application, nous soutiendrons le développement de la solution la plus adaptée aux besoins de la manière la plus rapide possible. »

SOURCE Cargill META