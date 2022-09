Ingenico, marca Worldline, marca presença no evento Startse - Payment Revolution 2022

- Empresa apresentará a solução inovadora PPaaS, plataforma que oferece diversos serviços direcionados aos estabelecimentos comerciais, que vão desde modalidades de pagamentos até inteligência comercial

- A Ingenico também terá espaço especial na programação do Payment Revolution, com a realização da palestra "Como ser ágil gerando valor além dos pagamentos", comandada por Leonardo Chaves e Eduardo Oliveira

SAO PAULO, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ingenico, uma marca Worldline , anuncia sua participação no Payment Revolution 2022 , evento que reunirá, nos dias 20 e 21 de setembro, em São Paulo, os principais especialistas da indústria de pagamentos global. Durante o encontro, a empresa apresentará sua Plataforma de Pagamento como Serviço baseada em Nuvem, o PPaaS. Além disso, a companhia é a patrocinadora da sala VIP onde executivos de tecnologia e negócios debaterão as grandes inovações e tendências do futuro tecnológico do setor.

Promovido pela Startse, , o Payment Revolution 2022 será realizado no Expo Center Norte, com a presença de companhias como Mastercard, Visa, Elo, Accenture, J.P. Morgan e Itaú, entre outros. Ao todo, são esperados mais de 2.500 visitantes durante os dois dias de apresentações, em uma agenda recheada por mais de 30 atrações nacionais e internacionais, com debates sobre temas como o futuro dos meios de pagamento na era digital, o uso de dados, sustentabilidade e inovação para fintechs e empresas do setor.

Como destaque, a Ingenico levará para a feira o PPaaS, sua Plataforma de Pagamento como Serviço, opção que oferece de maneira rápida, via Nuvem, diversos serviços que vão desde métodos alternativos de pagamento internacionais, como AliPay+ e PayPal, e locais, como Pix, até soluções como programas de lealdade, vouchers e gift cards. O PPaaS será, inclusive, o tema da palestra a ser realizada no dia 21 de setembro, às 14h30. Comandada por Leonardo Chaves, Diretor de Vendas Cone Sul da Ingenico, e Eduardo Oliveira, Gerente de Vendas da companhia, a apresentação "Como ser ágil gerando valor além dos pagamentos" mostrará possibilidades e caminhos para as organizações serem mais ágeis na aplicação das inovações de pagamento e gestão.

Para fomentar a troca de ideias e o networking entre os principais players da indústria, a Ingenico patrocinará a sala VIP, dedicada a receber líderes de tecnologia, inovação e negócios em um só espaço. Neste espaço, a Ingenico contará com a presença empresas parceiras do PPaaS, além de anunciar sua mais nova parceria.

Outro ponto importante é a presença de todo o time de executivos da Ingenico, incluindo Boris Ferlet, Vice-Presidente Global de Canais & Desenvolvimento Estratégico de Terminais, Soluções e Serviços (TSS) da Worldline, e Marta Keller, Gerente de Parcerias & Alianças Estratégicas para PPaaS da Ingenico na Europa e América Latina.

Os visitantes poderão entender como as soluções da companhia podem ajudar no desenvolvimento de novos modelos de negócios, além de análises exclusivas sobre assuntos como IoT, Open Banking e aceleração digital – e como estes fatores estão impactando a construção de uma nova era da automação comercial no Brasil e no mundo.

Helcio Beninatto, CEO de Terminais, Soluções e Serviços (TSS) da Worldline para a América Latina, diz: "É sempre muito gratificante poder fazer parte do processo de inovação e transformação do mercado. Durante este grande encontro, vamos apresentar o que temos feito para atender nossos clientes nestes novos tempos e buscar os insights valiosos que apenas momentos como esses podem nos trazer. Levaremos nossa solução PPaaS, com serviços pensados para entregar mais inteligência e praticidade à rotina das organizações."

- PPaaS, Plataforma de Pagamento como Serviço: Construído em uma tecnologia baseada em Nuvem completamente nova, o PPaaS é um componente-chave para a evolução dos Pontos de Venda (PDV) em verdadeiros facilitadores de negócios omnichannel. A plataforma inclui, em uma só oferta, uma série de serviços que permitem, entre outras coisas, que adquirentes e fornecedores independentes de software criem opções de pagamento e de vendas personalizadas e mais atraentes para seus clientes, trazendo para as lojas físicas o que antes só era possível no comércio on-line.

Mais informações sobre a agenda e os temas das apresentações estão disponíveis no site https://www.startse.com/payment-revolution-day/.

SOBRE WORLDLINE

A Worldline [Euronext: WLN]] é líder europeia no setor de pagamentos e serviços transacionais e número 4 em todo o mundo. Graças ao seu alcance global e seu compromisso com a inovação, a Worldline é a parceira de tecnologia preferida por comerciantes, bancos e adquirentes, bem como por operadores de transporte público, agências governamentais e diversos outros setores da indústria. Com mais de 20.000 funcionários em mais de 50 países, a Worldline oferece aos seus clientes soluções sustentáveis, confiáveis e seguras em toda o ecossistema do processo de pagamentos, promovendo crescimento de seus negócios onde quer que estejam. A Worldline atua nas áreas de Serviços Comerciais, Terminais, Soluções e Serviços, Serviços Financeiros, Serviços de Mobilidade e e-Transacionais, incluindo aquisições comerciais locais e internacionais, tanto em lojas quanto on-line, garantindo transações de pagamento altamente seguras, com amplo portfólio de terminais de pagamento, bem como e-ticketing e serviços digitais em ambiente industrial. Em 2020, a Worldline gerou uma receita de 4,8 bilhões de euros. Saiba mais em: worldline.com

CONTATO COM A IMPRENSA DA WORLDLINE

Hélène Carlander

T +33 (0)7 72 25 96 04

E [email protected]

PLANIN - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA DA WORLDLINE NO BRASIL

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com

André Geniselli e Tatiana Moura

T (11) 2138-8905

E [email protected]

FONTE Ingenico

SOURCE Ingenico