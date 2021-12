Inhance Technologies adquire Advanced Research Chemicals, criando um líder global em tecnologias de produtos químicos e materiais especiais sustentáveis

HOUSTON, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Inhance Technologies, LLC ("Inhance Technologies" ou "Empresa"), uma empresa líder internacional no fornecimento de soluções de ciência de materiais poliméricos sustentáveis e empresa do portfólio da Aurora Capital Partners ("Aurora"), anunciou hoje que concluiu a aquisição da Advanced Research Chemicals, Inc. ("ARC"), uma produtora de classe mundial de produtos químicos e materiais especializados usados em uma ampla gama de aplicações de alto valor. Os termos da transação não foram divulgados.

Com instalações de produção nos Estados Unidos e no México, a ARC apoia muitas das maiores e mais inovadoras empresas do mundo com suas soluções personalizadas, incluindo uma grande e crescente base de dados de produtos de alta pureza sustentados por processos proprietários desenvolvidos ao longo de mais de 30 anos. A capacidade única da ARC de oferecer P&D, produção piloto e em escala comercial permite que a empresa forneça soluções prontas e personalizadas para cada um de seus clientes. Atendendo às necessidades de missão-crítica em uma ampla gama de setores, incluindo baterias médicas, semicondutores, impressão 3D e produtos farmacêuticos, a ARC se estabeleceu como um recurso confiável e inovador na área de produtos químicos e materiais especializados.

"A ARC é pioneira em seus mercados, e seu conjunto de soluções altamente complementar agregará às nossas ofertas existentes, bem como ampliará nosso alcance geográfico e industrial", disse Andrew Thompson, presidente e CEO da Inhance Technologies. "Juntos, seremos líderes globais em tecnologias de produtos químicos e materiais especiais sustentáveis com recursos incomparáveis de P&D, conhecimento técnico e amplitude geográfica. Estou entusiasmado por trabalhar com a equipe da ARC para continuar inovando e usando nossas tecnologias combinadas como um meio para alcançar um futuro mais ecológico e sustentável".

"Esta transação combina dois verdadeiros líderes do setor, posicionando de forma única a empresa combinada para capitalizar suas tecnologias existentes e oferecer um conjunto mais amplo de soluções inovadoras para seus clientes em todo o mundo", disse o Dr. Dayal Meshri, fundador e ex-presidente executivo da ARC. "A Inhance Technologies estabeleceu uma reputação merecida como fornecedora confiável de soluções na área de ciência de materiais sustentáveis e é a parceira certa para a ARC acelerar a adoção de suas tecnologias para melhor atender a seus diversos clientes líderes de mercado."

"Quando fizemos parceria com a Inhance Technologies, vimos uma oportunidade única de expandir o conjunto de aplicações para suas tecnologias proprietárias e desenvolver novas soluções para uma gama mais ampla de setores. Esta transação é um passo transformador para concretizar essa oportunidade", disse Randy Moser, sócio da Aurora. "Alavancar as capacidades de classe mundial de cada empresa impulsionará ainda mais avanços tecnológicos, acelerando de forma duradoura o crescimento da Inhance Technologies."

Esta é a segunda aquisição complementar que a Inhance Technologies fez desde que a empresa fez parceria com a Aurora em 2018. Durante esse período, a Inhance Technologies fez investimentos significativos para apoiar seu crescimento, incluindo a abertura de uma nova sede e centro global de ciência e tecnologia em Houston, expandindo significativamente sua instalação em St. Louis; e desenvolvendo várias tecnologias novas e inovadoras.

Robert W. Baird & Co. atuou como consultor financeiro e Gibson Dunn & Crutcher LLP atuou como consultor jurídico da Inhance Technologies.

Sobre a Inhance Technologies

A Inhance Technologies é uma provedora líder global de soluções na área de ciência de materiais poliméricos. Por mais de 40 anos, a Inhance Technologies tem desenvolvido tecnologias e soluções inovadoras que permitem novos níveis de desempenho do produto, ao mesmo tempo em que reduz o impacto ambiental. Com operações nas Américas, Austrália e Europa, a Inhance Technologies está transformando plásticos e produtos químicos especializados em uma escala global e em uma ampla gama de setores, desde produtos de consumo até produtos para cuidados com a saúde, aplicações industriais e agricultura. Mais informações podem ser encontradas em www.inhancetechnologies.com.

Sobre a Advance Research Chemicals

A ARC é uma fornecedora de produtos químicos e materiais especializados de classe mundial, oferecendo soluções personalizadas e de alta pureza, utilizando instalações de produção nos Estados Unidos e no México. Muitas das maiores empresas do mundo fazem parceria com a ARC para desenvolver produtos e materiais químicos de desempenho crítico que viabilizam alguns dos produtos mais inovadores do mundo. A ARC também oferece fabricação de marcas próprias para os mercados institucional e de consumo de produtos de higiene. A ARC atende a uma ampla gama de setores, incluindo baterias médicas, semicondutores, impressão 3D, produtos farmacêuticos, automotivos, têxteis e bens de consumo embalados.

Sobre a Aurora Capital Partners

A Aurora é uma empresa líder de private equity focada principalmente em controle de investimentos em empresas de médio porte líderes de mercado, com dinâmica estável no setor, modelo de negócios com características atraentes e oportunidades acionáveis para crescimento em parceria com a administração. A Aurora oferece recursos exclusivos para as empresas do seu portfólio por meio do programa de estratégia e operações e de sua equipe de consultores operacionais experientes. Os investidores da Aurora incluem os principais fundos de pensão pública e corporativa, doações e fundações ativas em investimentos em private equity. Para mais informações sobre a Aurora, acesse: www.auroracap.com.

Contatos para a imprensa:

Inhance Technologies

Momotaz Rahman

diretor de marketing

[email protected]

Aurora

Taylor Ingraham/Fred Schweinfurth

ASC Advisors

[email protected] / [email protected]

FONTE Inhance Technologies, LLC

SOURCE Inhance Technologies, LLC