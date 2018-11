Iniciada votação ao Grand Prix do Prêmio Caio 2018

ALEXANDRE MARCÍLIO | Transamérica Expo Center

PAULO VENTURA | Expo Center Norte

WINSTON CHAGAS | Centro de Convenções Frei Caneca

2 - Clientes

BIBIANA BERG | Banco Santander

FERNÃO LOUREIRO | Philips Latam

RODRIGO CEZAR | Roche Brasil

3 – Eventos

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | Netza Comunicação Integrada

JUAREZ CARVALHO FILHO | MCI Brasil

LUIZ ARRUDA | Avantgarde São Paulo

4 – Hotelaria

ANTONIO DIAS | Royal Palm Hotels & Resorts

LIZETE RIBEIRO | Rede Tauá de Hoteis

RUBENS RÉGIS | Costão do Santinho Resort Golf & Spa

5 - Institucional

FÁTIMA FACURI | ABEOC Brasil - Associação Brasileira de Empresas de Eventos

JUAN PABLO DE VERA | UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Feiras

WILSON FERREIRA JUNIOR | AMPRO - Associação Brasileira de Marketing Promocional

6 - Marketing de Destinos

BASILEU TAVARES | Visit Iguassu

MICHAEL NAGY | Rio Convention & Visitors Bureau

PAULO RENATO FONSECA | Secretaria de Turismo do Espírito Santo

7 – Serviços

LEILA BUENO | Bueno Arquitetura Cenográfica

RAFFAELE CECERE | R1 Soluções Audiovisuais

TERLANGE SOUZA | Levitatur Viagens e Turismo

Maiores informações sobre os concorrentes estão disponíveis no www.premiocaio.com.br.

Os três concorrentes de cada um dos sete segmentos receberão votos até o dia 9/12/2018. Os vencedores serão aqueles que somarem o maio número de votos. Serão conhecidos na cerimônia de encerramento do certame, na noite de 11/12, no Expo Center Norte. Os votantes, ao clicarem no link acima, terão acesso imediato à foto e ao currículo sucinto de cada representante.

"Esperamos que a votação inclua o maior número de manifestações populares possível. Essa participação vem ao encontro dos objetivos maiores do Prêmio, consagrado como o 'Oscar dos Eventos': reconhecer e homenagear os melhores profissionais do setor", diz o criador da premiação e diretor da Eventos Expo Editora, Sergio Junqueira Arantes.

Eleição criteriosa

O prestígio conquistado pelo Prêmio Caio, que chega à 19ª edição, está relacionado ao zelo com a lisura dos resultados. Por conta da métrica mais apropriada, os concorrentes ao Grand Prix são eleitos em três etapas: Técnica – indicação dos 147 jurados, profissionais da indústria. Política – eleição dos Personalidades do Ano pelo Conselho Diretor, formado pelas principais entidades do setor: ABEOC, ABIH, ABRACCEF, ACADEMIA, AMPRO e UNEDESTINOS e pelos membros do Hall da Fama (ganhadores de três Grand Prix). Popular – por meio do voto aberto no Portal Prêmio Caio.

"Cabe registrar que as principais premiações do mundo e do Brasil utilizam o sistema de voto popular. Porém, o Prêmio Caio é o único em que a votação é antecedida das etapas técnica e política", ressalta o diretor da premiação, Sergio Junqueira Arantes. E, também, a única premiação no setor de Eventos, o que eleva o grau da sua importância e responsabilidade.

O PRÊMIO CAIO® EXISTE DESDE 1999

O Oscar dos Eventos, reconhece a criatividade, a ousadia, a inovação, a eficiência do segmento de eventos e turismo de todo o país. Reconhecimento é uma das estratégias de negócios, porque traz motivação para fazer mais e melhor; visibilidade que atrai interesse e novos negócios; retorno através da fidelização de talentos e clientes, colocando marcas e pessoas na galeria dos melhores.

O Prêmio Caio® em como missão promover, difundir e aprimorar a utilização das melhores, mais modernas e eficazes ferramentas do setor de Eventos, Live Marketing, Promoção Comercial, Marketing Comercial e Turismo de Negócios do país, através de análise, ensinamento e difusão de trabalho realizados e ações desenvolvidas no Brasil.

O Prêmio Caio® tem como missão, também, identificar e reconhecer os melhores trabalhos, dando o justo valor aos profissionais e às empresas que os realizaram, difundindo, dessa forma, sua excelência e desenvolvendo a busca de um constante aprimoramento profissional e empresarial.

O Prêmio Caio® tem como objetivo: reconhecer o mérito dos melhores profissionais e das melhores empresas em atuação neste mercado; estimular o Live Marketing, Eventos, Marketing Promocional, Promoção Comercial e Turismo de Negócios; realizar um grande encontro entre todos os envolvidos com o setor no país; desenvolver e educar o profissional e o estudante na arte de realizar eventos, fazer turismo e realizar ações de promoção comercial e marketing promocional; promover as cidades, seus atrativos, seus equipamentos para eventos e seus profissionais especializados.

O mercado que o Prêmio Caio® busca reconhecer e estimular representa 13,65% do PIB brasileiro, uma renda total de R$652,9 bilhões/ano, 23 milhões de empregos diretos, terceirizados e indiretos, realiza 590 mil eventos/ano, que têm 202,1 milhões de participantes e, segundo pesquisa realizada pela Revista Eventos, junto a empresas promotoras de eventos, 42,04% indicaram aumento e 20,66% indicaram queda no investimento.

