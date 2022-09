Iniciativa da ICANN promove melhores práticas de segurança na Internet

Comunidade de especialistas técnicos trabalhará em conjunto para garantir um sistema de nomes de domínio mais seguro e protegido

LOS ANGELES, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) está lançando a iniciativa Normas de Compartilhamento de Conhecimento e Instanciamento para DNS e Segurança de Nomes de Domínio (KINDNS) para tornar a Internet mais segura e resiliente para todos os usuários. Ao colaborar com uma comunidade global de especialistas técnicos, a ICANN está desenvolvendo uma estrutura clara das melhores práticas operacionais para a segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNS).

A iniciativa KINDNS é apenas um dos muitos esforços atuais da ICANN para promover a ampla participação de agentes públicos e privados para tornar a Internet mais segura, protegida e interoperável.

"À medida que a Internet cresceu e passou a desempenhar um papel maior em nossa vida cotidiana, a segurança do DNS nunca foi tão primordial", disse John Crain, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da ICANN. "Embora existam várias melhores práticas para operações de DNS, elas são aplicadas de forma inconsistente e, às vezes, têm resultado em violações significativas à segurança que afetam toda a Internet."

Para mitigar isso, a ICANN colaborou com a comunidade técnica para criar a KINDNS como um mecanismo para compartilhar as melhores práticas para garantir melhor as operações de DNS. O resultado é uma estrutura simples e eficaz que pequenas e grandes operadoras de DNS podem seguir de forma voluntária e fácil. Por exemplo, uma boa prática compartilhada por meio da KINDNS tem como objetivo garantir que os servidores de nomes de domínio sejam geográfica e topologicamente diversificados (KINDNS Prática 5 de Operadoras de Servidores Confiáveis e Recorrentes). Outro exemplo é incentivar as operadoras a habilitar Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC), tanto por meio de assinaturas de servidor confiáveis quanto do Resolvedor que valida essas assinaturas. A DNSSEC é uma tecnologia desenvolvida para garantir que os usuários da Internet cheguem ao destino on-line desejado, ajudando a prevenir alguns tipos de ataques (KINDNS Prática 1 das Operadoras de Servidores Confiáveis e Recorrentes).

Os provedores de serviços de Internet, gerentes de TI corporativos, operadoras de serviços de DNS e desenvolvedores de software são convidados a adotar as melhores práticas promovidas pela KINDNS em seu site e ajudar a promover o programa. Para saber como, acesse o site dedicado da KINDNS aqui.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para contactar outra pessoa na Internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo, para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e oferecer suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi criada em 1998 como uma corporação de utilidade pública sem fins lucrativos com uma comunidade com participantes do mundo todo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

FONTE ICANN

SOURCE ICANN