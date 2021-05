Iniciativa Sustainability in Dentistry (Sustentabilidade na Odontologia), da Federação Dentária Internacional FDI une parceiros do setor odontológico ambientalmente conscientes em torno de um objetivo comum

GENEBRA, 3 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Federação Dentária Internacional (FDI) lançou hoje uma nova iniciativa, com o comprometimento de quatro parceiros fundadores do setor - Colgate, Dentsply-Sirona, GSK Consumer Healthcare e TePe - para tomar a frente na sustentabilidade nao setor de odontologia.

Nos próximos dois anos, a FDI trabalhará em colaboração com seus parceiros e outras partes interessadas para mapear estratégias e implementar soluções para ajudar a reduzir o impacto ambiental da odontologia e do setor odontológico. O trabalho levará à publicação de um código de prática de sustentabilidade da FDI que forneça diretrizes e objetivos para alcançar um procedimento de compras e fornecimento sustentável, que será assinado por co-signatários em toda a cadeia de suprimentos.

A sustentabilidade ambiental na odontologia é multifacetada e envolve várias partes interessadas. As emissões de CO 2 , o uso de plásticos, a geração de resíduos e outros impactos ambientais são grandes desafios em todos os níveis da cadeia de suprimentos de recursos odontológicos, bem como na prestação de cuidados. A redução do impacto da profissão odontológica sobre o meio ambiente exigirá ação e colaboração de muitos agentes diferentes. Os quatro parceiros fundadores fazem parte de uma abordagem proativa para abordar essas ameaças ambientais e desenvolver soluções conjuntas e de longo alcance.

O projeto também capacitará dentistas e suas equipes com um conjunto de ferramentas e recursos para ajudá-los a melhorar a sustentabilidade em suas práticas odontológicas, ao mesmo tempo em que informa o público em geral de seu papel na sustentabilidade na odontologia por meio de uma melhora na saúde bucal e tomada de decisões informadas.

"Tenho o prazer de testemunhar o projeto Sustainability in Dentistry da FDI evoluir para esta iniciativa com multi parceiros altamente especializados para alcançar nossas metas de sustentabilidade na profissão odontológica", disse o presidente da FDI, Dr. Gerhard K. Seeberger. "O começo humilde do projeto como uma forma de incentivar os profissionais de saúde bucal e as práticas odontológicas a 'pensar ecologicamente' está agora passando para uma fase de colaboração, ação e resultados reais."

Os quatro parceiros fundadores ofereceram suas observações após o lançamento da iniciativa:

"Como líder mundial em cuidados da saúde bucal com foco em construir marcas voltadas para objetivo, estamos entusiasmados em ajudar a moldar a iniciativa Sustainability in Dentistry", disse Ann Tracy, diretora de sustentabilidade da Colgate. "Estamos reimaginando um futuro mais saudável e sustentável para todas as pessoas, seus animais de estimação e nosso planeta, e isso é um casamento natural para nós."

"A GSK Consumer Healthcare está lutando para erradicar os problemas evitáveis de saúde bucal e trabalhar para capacitar dentistas e o público em geral para um atendimento odontológico melhor e mais sustentável", disse Sarah McDonald, vice-presidente de sustentabilidade da GSK Consumer Healthcare. "Esta parceria apoia isso e nosso compromisso mais amplo de enfrentar as barreiras ambientais à saúde cotidiana, porque as pessoas só podem ser saudáveis em um planeta saudável."

"Na Dentsply Sirona, estamos incrivelmente orgulhosos de ser membros fundadores da nova parceria multissetorial Sustainability in Dentistry com a FDI", disse Don Casey, CEO da Dentsply Sirona. "Nossa missão como empresa é melhorar a saúde bucal em todo o mundo e a sustentabilidade é fundamental para a nossa estratégia. Estamos empenhados em ajudar a criar um mundo mais sustentável para as futuras gerações e esperamos alcançar o progresso que poderemos alcançar por meio desta iniciativa histórica."

"Estamos muito entusiasmados em fazer parte da iniciativa Sustainability in Dentistry", disse Helena Ossmer Thedius, diretora de marketing e inovação da TePe. "Queremos contribuir para um desenvolvimento favorável e para uma sociedade mais sustentável. Trabalhar em direção a soluções sustentáveis e circulares dentro da odontologia é uma missão importante e acreditamos que, para ter sucesso e causar um impacto real, precisamos colaborar."

Sobre a Federação Dentária Internacional FDI

A FDI é o principal órgão representativo para mais de um milhão de dentistas em todo o mundo, com uma visão de levar o mundo à saúde bucal ideal. Seus membros incluem cerca de 200 associações nacionais e grupos de especialistas em mais de 130 países. www.fdiworlddental.org

Sobre o projeto Sustainability in Dentistry

O projeto Sustainability in Dentistry da FDI foi estabelecido para motivar e inspirar o compromisso de reduzir a pegada coletiva de CO 2 da odontologia, visando profissionais, pacientes e a própria cadeia de suprimentos. O projeto produzirá um conjunto de ferramentas e recursos para que as práticas odontológicas e os pacientes sejam mais ambientalmente sustentáveis. Por meio da colaboração das várias partes interessadas, o projeto desenvolverá uma declaração de consenso destacando os impactos ambientais da odontologia. Isso constituirá a base da cúpula de consenso e o código de boas práticas resultante, que fornece diretrizes e objetivos para alcançar um procedimento sustentável de compras e fornecimento. Isso será assinado por co-signatários em toda a cadeia de suprimentos. Novos signatários serão incentivados a assinar o documento e a se comprometer com um futuro mais sustentável.

Os quatro parceiros fundadores do projeto Sustainability in Dentistry são Colgate, GSK Consumer Healthcare, Dentsply Sirona e TePe.

Contato para a imprensa:

Charanjit Jagait, diretora de comunicações e defesa da FDI

e-mail: [email protected]; Tel: +41 79 796 76 13

