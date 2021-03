Iniciativas ESG da NagaWorld Kind Hearts homenageadas com 4 Stevie® Awards pelo segundo ano consecutivo

HONG KONG, 11 de Março, 2021 /PRNewswire/ -- NagaWorld Kind Hearts, o programa de desenvolvimento não-financeiro ambiental, social e de governança (ESG) da NagaWorld, recebeu 4 prêmios Stevie® no prestigiado 17º Prêmio Internacional de Negócios® – 1 Stevie® de prata e 2 Stevie® de bronze na categoria Programa de Responsabilidade Social Corporativa do Ano na Ásia, Austrália e Nova Zelândia e 1 Stevie® de bronze na recém-criada categoria Mais Valiosa Resposta Corporativa à COVID-19. Este é o segundo ano consecutivo em que a equipe CSR e os voluntários da NagaWorld Kind Hearts recebem diversos reconhecimentos na competição por sua extensa gama de iniciativas que contribuem para comunidades carentes e a construção nacional do Camboja.

A NagaWorld é uma subsidiária integral da NagaCorp Ltd., listada na bolsa de valores de Hong Kong (código de ações SEHK: 3918), e possui, administra e opera o único complexo de entretenimento e lazer integrado de classe mundial em Phnom Penh, capital do Camboja.

Considerado o Oscar ou Emmy do mundo corporativo, o 17º Prêmio Internacional de Negócios® representa o reconhecimento mundial às conquistas e contribuições positivas das empresas e profissionais de trabalho ao longo do ano anterior. Para a 17ª edição, os organizadores receberem mais de 3.800 indicações de empresas em quase todos os setores em 63 países.

"Ganhar o prêmio Stevie® é um reconhecimento para muitos de nossos esforços, trabalho árduo e compromisso para desenvolver um conjunto de iniciativas ESG para uma empresa que opera há muitos anos no Camboja", disse o diretor administrativo da NagaWorld. - Pern Chen. "Para nós, ter o reconhecimento internacional quanto ao nosso trabalho árduo, nossas iniciativas de construção nacional, nosso reinvestimento nas comunidades locais, serve para impulsionar nosso negócio e abrir o caminho para desenvolvermos um conjunto de métricas mensuráveis para sermos mais responsáveis diante de nossas partes interessadas em uma nação em desenvolvimento na frente de ESG."

"Além disso, este é o segundo ano consecutivo que ganhamos esses prêmios Stevie® , o que ajudará a melhorar o estado de espírito dos nossos voluntários, especialmente durante esses tempos de dificuldade. Isso mostra que estamos no caminho certo. Esperamos fazer mais por este país."

O prêmio Stevie® de prata foi concedido por "promover o desenvolvimento com a NagaWorld Kind Hearts", que se refere à vasta gama de atividades CSR realizadas em 2019 e que formam a pedra fundamental para desenvolvimento de um conjunto de iniciativas ESG. Os três prêmios Stevie® de bronze foram concedidos pela "construção nacional para o desenvolvimento jovem e do esporte no Camboja", "NagaWorld Kind Hearts ajuda a criar um Camboja mais sustentável e mais ecológico", e "NagaWorld luta contra a COVID-19 com medidas preventivas proativas". O foco em 4 pilares - aprimoramento da educação, engajamento comunitário, desenvolvimento de esportes e assistência ambiental - ajuda os esforços dos programas da NagaWorld Kind Hearts a realizar mudanças transformadoras na vida de mais de 390.000 jovens desfavorecidos e membros da comunidade até o momento. Alguns destaques das atividades de 2019 incluem:

Fornecimento de materiais de estudo a um total de 24.124 crianças em 60 escolas primárias em 11 províncias, bem como melhorias nas escolas para ajudar a criar melhores ambientes de aprendizagem.

Realização de oficinas de conscientização sobre segurança contra incêndios para o benefício de 3.086 estudantes e doação de 125 extintores de incêndio para escolas.

Patrocínio a 10 alunos carentes por 3 anos para ajudá-los a concluir o ensino médio.

Patrocínio de programas com duração anual para 6 adolescentes em situação de risco, incluindo aconselhamento, educação e treinamento em habilidades vocacionais, para ajudá-los a mudar suas vidas em busca de um futuro mais brilhante.

Série de doações a instituições públicas com valor combinado de mais de US$144 mil , incluindo equipamentos de proteção individual, kits de teste e maquinário, e também 100 toneladas de arroz para aqueles que lutam para lidar com o impacto econômico da pandemia da COVID-19.

, incluindo equipamentos de proteção individual, kits de teste e maquinário, e também 100 toneladas de arroz para aqueles que lutam para lidar com o impacto econômico da pandemia da COVID-19. Contribuição de US$2 milhões para a União de Federações de Jovens do Camboja para o empoderamento da juventude e programas de desenvolvimento esportivo em Kampong Speu.

milhões para a União de Federações de Jovens do Camboja para o empoderamento da juventude e programas de desenvolvimento esportivo em Kampong Speu. Programa de treinamento para treinamento de futebol para 120 professores esportivos de todas as 94 escolas secundárias e de ensino médio na província de Kampong Speu, ajudando-os a obter certificados oficiais de treinamento D-Licence da Federação de Futebol do Camboja e beneficiando mais de 41.000 alunos por meio de treinamentos aprimorados. Além disso, 25 professores esportivos selecionados receberam treinamento adicional em um curso de reciclagem para aprimorar ainda mais suas habilidades de treinamento. Um mini torneio de futebol U18 também foi organizado para cerca de 600 alunos em Kampong Speu para mostrar a melhoria de seus níveis de habilidade, com jovens talentos promissores selecionados para receber treinamento extra.

Entrega de prêmios em dinheiro no total de US$ 36.000 para medalhistas de ouro e treinadores do SEA Games e do Comitê Olímpico Nacional do Camboja como parte de um programa de incentivo para o sucesso no esporte.

para medalhistas de ouro e treinadores do SEA Games e do Comitê Olímpico Nacional do Camboja como parte de um programa de incentivo para o sucesso no esporte. Nomeação de 70 funcionários e 27 diretores da escola como "embaixadores verdes" para ajudar a disseminar a conscientização ambiental e o conhecimento sobre a gestão correta de resíduos para 12.500 estudantes. Os 530 voluntários e estudantes também ajudaram a remover 492kg de lixo das comunidades.

Plantio de 1.000 árvores em conjuntos escolares em todo o Camboja para ajudar a dar sombra, melhorar a qualidade do ar e reduzir os riscos de inundações rápidas. Os alunos participaram de workshops sobre conscientização ambiental em colaboração com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, Juventude e Esporte e a prefeitura, entre outros.

Remoção de canudos de plástico descartáveis nas operações de todo o resort, ajudando a eliminar o uso de 4 milhões de canudos ao longo do ano, e substituição de talheres e contêineres de plástico para viagem por alternativas biodegradáveis e recicláveis.

Coleta de 449kg de sabonete usado para projeto Soap for Hope, projeto de uma ONG para treinar comunidades carentes sobre a reciclagem de sabonete, o que ajuda a melhorar os padrões de higiene e oferece uma fonte de renda alternativa para suas famílias.

O processo de escolha dos vencedores ocorreu de julho ao início de setembro e algumas das observações dos juízes sobre a NagaWorld Kind Hearts incluíram elogios como "iniciativas impressionantes - deveriam ser copiadas por outros países", "execução bem pensada", "um programa socialmente importante… para melhorar o potencial das crianças" e "excelente trabalho! A cultura verde e o respeito ao meio ambiente são nossa esperança para o futuro."

Os juízes também elogiaram a resposta da NagaWorld à COVID-19, chamando de "responsabilidade social no momento certo" e "em uma crise como esta, o compartilhamento de informações e materiais de prevenção pode não parecer uma inovação, mas é a melhor ferramenta para alcançar mudanças. Parabéns!"

Sobre a NagaCorp Ltd.

A NagaCorp Ltd. foi listada na bolsa de valores de Hong Kong em outubro de 2006 (código de ações SEHK: 3918). Fundada em 1995, a subsidiária integral da NagaCorp, NagaWorld Ltd.,possui, administra e opera o único complexo de entretenimento e lazer integrado de classe mundial em Phnom Penh, capital do Reino do Camboja. A empresa possui uma licença de cassino válida por 70 anos e direitos exclusivos de exploração de jogos por um período de aproximadamente 51 anos (1995-2045). A NagaCorp foi selecionada para ser incluída no Índice Hang Seng Foreign Companies lançado em 5 de setembro de 2011. Em 10 de setembro de 2018, o grupo foi incluído como membro do Índice Hang Seng Composite Large Cap & MidCap .

Sobre a NagaWorld Kind Hearts

Desde a sua criação em 1995, a NagaWorld adotou a compaixão, contribuindo positivamente para o crescimento socioeconômico e o desenvolvimento do Camboja. A NagaWorld Kind Hearts foi criada em março de 2014 por funcionários com apoio total da NagaWorld para promover o voluntariado em programas de responsabilidade social corporativa.

FONTE NagaCorp Ltd.

