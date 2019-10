Início da 126ª Feira de Cantão estabelecendo uma plataforma aberta para todos

Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e vice-diretor-geral do Centro de Comércio Internacional da China, observou que a Feira testemunhou mudanças no comércio desde os 70 anos do estabelecimento da República Popular da China, sendo que a 126ª exposição é de importância considerável para a obtenção do crescimento do comércio exterior estável e de alta qualidade.

A 126a Feira de Cantão presencia um crescimento contínuo na colaboração global. Sob a estrutura do "Programa de Parceria Global da Feira de Cantão", a Feira desenvolveu 128 parcerias em 72 países e regiões. Com 11 delegações nacionais esperadas no Pavilhão Internacional, a feira recebe pela primeira vez novas demonstrações de produtos do Japão e do Canadá. Também 642 empresas estrangeiras demonstrarão seus produtos, entre os quais de acima de sessenta por cento dos países que fazem parte da iniciativa Belt and Road. Além dos expositores chineses do Pavilhão Nacional abrangendo 16 categorias de produtos, a Feira de Cantão ativará uma plataforma integrada de múltiplas funcionalidades para ajudar na promoção da abertura regional e do desenvolvimento industrial.

A Feira de Cantão trouxe inovação na área de marketing, concentrada em princípios "inovadores, especializados, orientados e dedicados" com foco em seções fundamentais e mercados-alvo para promover uma experiência de participação mais conveniente, transações mais seguras e retornos mais altos para compradores.

A Feira também apresentará mais de 20 fóruns temáticos abrangendo o controle de riscos, moedas, alinhamento da procura e oferta, e tendências do comércio. Um dos destaques é o Fórum de Desenvolvimento do Comércio Internacional da Feira de Cantão 2019 que reunirá especialistas da área para discutir a alteração dos contextos econômicos e comerciais globais, e como responder às políticas complexas do comércio internacional. O fórum desenvolverá também o diálogo sobre as oportunidades da iniciativa Belt and Road.

Sobre a Feira de Cantão

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como a Feira de Cantão, é realizada a cada dois anos em Guangzhou na primavera e no outono. Estabelecida em 1957, a feira consiste atualmente de uma exposição abrangente com o histórico mais duradouro, do mais alto nível, de maior escala e com o maior número de produtos, assim como com a distribuição mais ampla de origem de compradores e o volume de negócios mais alto da China.

