Início da produção da fábrica da Great Wall Motors na cidade russa de Tula leva marcas automotivas chinesas a nova jornada rumo a mercados globais

O maior projeto de investimento da indústria transformadora chinesa na Rússia deverá gerar mais de 18 bilhões de yuans (cerca de US$ 2,6 bilhões) em valor total de produção e mais de 3 bilhões de yuans (cerca de US$ 430 milhões) em lucros antes de impostos, criando simultaneamente cerca de 3 mil postos de trabalho. A fábrica é um passo importante nos esforços da empresa para responder à iniciativa do governo chinês conhecida como "Cinturão e Rota". Construída com base na excelência da montadora em tecnologia de fabricação, gestão de qualidade e medidas de proteção ambiental, a fábrica de Tula está no caminho certo para acelerar a formação do cluster automotivo local e do downstream da cadeia industrial, promovendo a transformação da estrutura manufatureira da região. A fábrica representa um novo marco nas relações econômicas e comerciais entre a China e a Rússia, além de uma nova era para as marcas automotivas chinesas com operações no país vizinho.

