Inicjatywa naukowa GSK Consumer Healthcare, instytut Clean Breathing Institute oraz Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) zachęcają farmaceutów do podjęcia działań w celu ograniczenia wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

LONDYN, 10 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Naukowa inicjatywa firmy GSK, instytutu Clean Breathing Institute (TCBI), wraz z Międzynarodową Federacją Farmaceutyczną (FIP) wystosowały w tym tygodniu wezwanie do działania skierowane do farmaceutów, aby odpowiedzieć na rosnące obawy związane z wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie układu oddechowego.

Ponad 91% ludności świata żyje w miejscach, gdzie nie są spełnione wytyczne WHO 1 dotyczące jakości powietrza i istnieje wyraźny związek między zanieczyszczeniem powietrza a szeregiem schorzeń układu oddechowego, w tym przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), astmą i zapaleniem oskrzeli.

Wezwanie do działania zostało zaprezentowane podczas dyskusji panelowej przy okrągłym stole z udziałem farmaceutów środowiskowych i stowarzyszeń aptekarskich w dniu 7 września i stanowi wskazówkę, jak wdrożyć działania poprzez światowe ramy i zaangażowanie rzecznicze w poszczególnych krajach. Jako pracownicy pierwszej linii podstawowej opieki zdrowotnej, którzy w ciągu ostatniego roku zaskarbili sobie zwiększone zaufanie pacjentów, farmaceuci środowiskowi mają idealną pozycję do zajęcia się kwestią wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie układu oddechowego swoich pacjentów.

Wezwanie do działania jest bezpośrednim wynikiem inicjatywy TCBI i FIP mającej na celu dokładniejsze poznanie świadomości farmaceutów na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie układu oddechowego oraz ich roli w edukowaniu pacjentów na ten temat. W 2020 roku FIP przeprowadził pierwszą w historii ankietę na temat zanieczyszczenia powietrza, wysłuchując opinii farmaceutów z 62 krajów i terytoriów na temat ich obecnej roli w opiece nad układem oddechowym.

„Badanie zdefiniowało szereg barier, które muszą zostać pokonane, jeśli ten zawód ma być w stanie wykorzystać w pełni swój potencjał w tym obszarze, brak szkoleń jest pierwszą z nich. Wymaga to od organizacji zawodowych, w tym FIP, opracowania stosownych wytycznych w celu wsparcia tej niezwykle potrzebnej transformacji praktyki farmacji środowiskowej" - powiedział Gonçalo Sousa Pinto, lider FIP ds. rozwoju i transformacji praktyki oraz współautor raportu. „Dostrzegliśmy potrzebę kontynuowania rozmów z farmaceutami środowiskowymi, aby naprawdę zrozumieć, w jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy sytuacji".

W tym celu FIP zorganizowała szereg posiedzeń okrągłego stołu ekspertów we współpracy z TCBI, aby zidentyfikować obszary priorytetowe związane z: specjalistycznymi usługami farmaceutycznymi, edukacją i szkoleniami wymaganymi do wsparcia farmaceutów środowiskowych w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza i zdrowia układu oddechowego; możliwościami i barierami dotyczącymi roli farmaceutów w zakresie zanieczyszczenia powietrza; kluczowymi czynnikami politycznymi i barierami wspierającymi te nowe role farmaceutów.

„Jesteśmy dumni z nieustającego partnerstwa pomiędzy TCBI i FIP oraz naszego wspólnego celu, czyli zwiększania świadomości i edukacji na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie pacjentów - powiedziała Tess Player, szef międzynarodowego działu ekspertów w GSK Consumer Healthcare. - Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie zasobów, narzędzi i szkoleń, które są niezbędne, aby pomóc farmaceutom lepiej poruszać ten temat w rozmowach z pacjentami i oferować rozwiązania w zakresie radzenia sobie z wpływem zanieczyszczenia powietrza na ich samopoczucie".

Zobowiązanie - oddychać lepiej

TCBI i FIP zachęcają farmaceutów do podjęcia zobowiązania „Oddychać lepiej" w ramach realizacji wezwania do działania, które ma na celu zapewnienie im narzędzi, szkoleń i wsparcia, jakich potrzebują, aby stać się rzecznikami zdrowia dróg oddechowych w swoich społecznościach. Zobowiązanie to jest wymownym potwierdzeniem, że farmaceuci mogą skupić się na podnoszeniu świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza i podjąć działania, aby pomóc pacjentom bezpiecznie oddychać.

W przyszłości TCBI i FIP będą koncentrować się na podnoszeniu świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza oraz interwencji medycznych dostępnych w celu wspierania lepszej opieki nad pacjentami wśród farmaceutów, pozostałych pracowników służby zdrowia i grup pacjentów, a także społeczeństwa. Obie organizacje są zobowiązane do współtworzenia działań i wydarzeń skupiających się na profesjonalnych usługach farmaceutycznych, edukacji i szkoleniach dla farmaceutów środowiskowych.

GSK Consumer Healthcare

GSK Consumer Healthcare to połączenie nauki i wiedzy o konsumentach w celu tworzenia innowacyjnych, światowej klasy marek produktów zdrowotnych, którym ufają konsumenci i które są polecane przez ekspertów w zakresie zdrowia jamy ustnej, łagodzenia bólu, układu oddechowego i dobrego samopoczucia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gsk.com.

Instytut Clean Breathing Institute

Instytut Clean Breathing Institute to partnerzy naukowi z ośrodków akademickich, instytucjonalnych i międzynarodowych, a także specjaliści medyczni i innowatorzy z dziedziny nauki, technologii, inżynierii, matematyki (STEM) oraz środowisk komercyjnych. Instytut został założony w celu stworzenia sieci, która będzie współpracować na rzecz ograniczenia wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie układu oddechowego i jakość życia, traktując priorytetowo kwestię bezpiecznego oddychania. www.thecleanbreathinginstitute.com

FIP

Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) jest światową federacją krajowych stowarzyszeń farmaceutów i naukowców zajmujących się farmaceutyką i pozostaje w oficjalnych stosunkach ze Światową Organizacją Zdrowia. Za pośrednictwem swoich 146 organizacji członkowskich reprezentuje ona ponad cztery miliony lekarzy i naukowców na całym świecie. Jej wizja to świat, w którym każdy korzysta z dostępu do bezpiecznych, skutecznych, najwyższej jakości leków i opieki farmaceutycznej w przystępnych cenach. www.fip.org

