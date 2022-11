Initiative Net Zero Asset Managers : Fiera Capital fixe ses objectifs initiaux de zéro émission nette

Les objectifs initiaux de Fiera Capital concernant la proportion d'actifs à gérer en fonction de l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ont été approuvés

MONTRÉAL, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ), une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan, a le plaisir d'annoncer que ses objectifs initiaux proposés relativement à la réduction des émissions de carbone et à son engagement ont été approuvés par l'initiative Net Zero Asset Managers (« l'Initiative »). Le 9 novembre 2022, un total de 169 gestionnaires d'actifs se sont fixé des objectifs initiaux, ce qui porte à 21 800 milliards de dollars le total des actifs qu'ils se sont engagés à gérer en fonction de l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 ou plus tôt.

L'Initiative vise à contraindre le secteur de la gestion d'actifs à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre les changements climatiques. Fiera Capital s'est jointe à l'initiative en 2021 dans le cadre de son engagement à renforcer davantage son approche d'investissement durable.

L'engagement initial de Fiera Capital représente, au 31 mars 2022, un total de 9,8 milliards de dollars ou environ 7 % de ses actifs sous gestion. Comme Fiera Capital offre des solutions personnalisées multi-actifs dans les catégories d'actifs des marchés publics et privés, la société a axé ses efforts sur la recherche des approches les plus appropriées pour chaque catégorie d'actifs qu'elle avait initialement l'intention d'engager.

Cet objectif est un point de départ qui sera revu périodiquement, avec l'intention d'ajouter d'autres stratégies et de renforcer de manière significative l'engagement de la société au fur et à mesure que les méthodologies évolueront pour couvrir davantage de classes d'actifs et que les données deviendront plus accessibles. Pour le suivi de son alignement, Fiera Capital prévoit de s'appuyer sur l'approche des objectifs de décarbonisation et d'engagement du cadre d'investissement zéro émission de l'initiative Paris Aligned Investment Initiative, élaboré par un groupe mondial d'investisseurs qui a exploré la façon dont les investisseurs pourraient aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de l'Accord de Paris.

« Nous sommes fiers de nos équipes d'investissement qui ont fait cette première promesse et se sont engagées à faire la transition de leurs portefeuilles en faveur de la réalisation de l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou plus tôt. L'approbation de nos objectifs initiaux marque le début de notre voyage vers un avenir à zéro émission nette, et nous cherchons activement à accroître l'ampleur de notre ambition en continuant à renforcer notre participation à cette importante initiative », a déclaré Vincent Beaulieu, responsable des investissements durables chez Fiera Capital.

« En tant que gestionnaire d'actifs responsable, nous pensons avoir un rôle essentiel à jouer en collaborant avec nos pairs et en contribuant à l'obtention de meilleurs résultats en matière de responsabilité sociale et environnementale. Nous voyons notre engagement envers l'initiative Net Zero Asset Managers comme l'une des façons d'allouer efficacement notre capital pour favoriser une prospérité durable au sein de nos communautés et participer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et directeur général international de Fiera Capital.

