Iniziata la produzione della serie biografica di Amazon del grande e leggendario giocatore di calcio Maradona

LOS ANGELES, 21 settembre 2018 /PRNewswire/ -- Amazon Prime Video renderà presto disponibile la storia della stella più famosa del calcio: Diego Armando Maradona. La serie biografica ripercorrerà la sua vita dall'infanzia fino al presente, nel suo viaggio che lo ha portato a giocare con il Barcellona, il Napoli, il Boca e a diventare il capitano della nazionale argentina. La fase di pre-produzione è in corso per la prima stagione destinata esclusivamente ai soci Prime della piattaforma video.

Co-prodotto da Dhana Media, BTF Media e Raze, le società dietro la serie hanno annunciato che ognuno degli attori rappresenterà una fase diversa della vita di Maradona, dalla sua adolescenza a Villa Fiorito fino al periodo turbolento che lo ha visto entrare e uscire dal calcio. Nicolas Goldschmidt (Farsantes) interpreterà il Maradona degli esordi come giocatore di calcio; Nazareno Casero (Historia de un Clan) il periodo dell'ascesa alla fama e Juan Palomino (Magnifica 70) i giorni più bui.

"La collaborazione con Dhana Media e BTF Media, per raccontare una storia di interesse mondiale in una produzione totalmente internazionale, rappresenta al tempo stesso una grande sfida e un piacere immenso," ha dichiarato Mari Urdaneta, Responsabile capo dei Contenuti di RAZE, la società latino-americana di media digitali sostenuta da Sofia Vergara. Diego viene considerato il miglior giocatore della storia del calcio ed è famoso in tutto il mondo per le molte controversie e per l'alto profilo della sua vita.

Le riprese della serie inizieranno in Argentina e proseguiranno in Uruguay, Messico, Spagna e la produzione terminerà in Italia; sarà la maggiore produzione internazionale sulla più importante stella del calcio mondiale. La serie sarà disponibile in oltre 200 territori su Amazon Prime video e successivamente sarà disponibile su piattaforme lineari tramite Disney Production. Mari Urdaneta, Liliana Moyano, Francisco Cordero, Luis Balaguer ed Emiliano Calemzuk sono i produttori esecutivi della serie che sarà distribuita a breve.

ACCOUNT UFFICIALI SUI SOCIAL:

twitter.com/maradonalaserie

facebook.com/maradonalaserie

Instagram/maradonalaserie

#Maradonalaserie

CONTATTI PER LA STAMPA:

RAZE e Dhana Media:

Chantelle Siegel: [email protected]

Sofia Escallon: [email protected]

BTF Media:

Maia Latronico, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/747814/BTF_Media_Maradona.jpg

SOURCE BTF Media