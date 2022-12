Inizio erwirbt Evolution Road und stärkt damit die digitale Innovation und das Omnichannel-Angebot von Evoke

NEW YORK, 8. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Inizio, ein strategischer Partner für Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Life Sciences, hat heute die Übernahme von Evolution Road bekannt gegeben, einem Unternehmen für digitale Innovationen in den Bereichen Life Science Omnichannel, digitales Marketing und digitale Gesundheitsstrategie.

Evolution Road wird Teil des MarComms-Geschäftsbereichs von Inizio, Evoke, einer führenden globalen Marken-, Erlebnis- und Kommunikationsplattform, die entsprechend ihrem Slogan „make health more human™", darauf ausgerichtet ist, die Gesundheit menschlicher zu machen. Evolution Road wird das kommerzielle Innovationsangebot von Evoke, die digitalen Gesundheitslösungen und die End-to-End Omnichannel-Servicesuite erweitern.

Evolution Road bietet eine Reihe von strategischen Marketingdienstleistungen an, die Kunden helfen, datengestützte strategische Entscheidungen zu treffen, um hocheffektive digitale und Omnichannel-Marketingprogramme zu planen, auszuführen und zu messen, ihre Markenziele zu erreichen und die Ergebnisse in der Praxis zu verbessern.

Reid Connolly, Global President von Inizio MarComms und CEO von Evoke, sagte: „Wir freuen uns, Evolution Road bei Evoke begrüßen zu dürfen. Wir kennen das fantastische Team sehr gut und haben bei zahlreichen Gelegenheiten erfolgreich mit ihm zusammengearbeitet, um für einige der profiliertesten Marken im Pharmasektor produktive Arbeit zu leisten und das Wachstum voranzutreiben.

Nahezu alle Life-Science-Organisationen erwarten von uns, dass wir sie nicht nur strategisch beraten, sondern ihnen auch dabei helfen, ihre Omnichannel-Fähigkeiten in jedem Aspekt der Journey zum Leben zu erwecken. Die Kombination der Expertise von Evolution Road mit den Daten-, Kundenerlebnis- und Medienteams von Evoke unterstreicht den Ruf von Evoke als einer der umfassendsten, zukunftsorientiertesten und unverzichtbarsten Omnichannel-Partner auf dem Markt."

Larry Moran, Präsident von Evolution Road, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über den Beitritt zu Evoke, zumal uns schon immer eine Vision und ein Digital-First-Ansatz vereint hat." Zusammen wird unser kombiniertes Omnichannel-Angebot das leistungsstärkste im Gesundheitswesen sein."

Paul Ivans, Gründer und CEO von Evolution Road, fügte hinzu: „Es war unglaublich wichtig für uns, den richtigen Partner zu finden, der uns hilft, Evolution Road auf die nächste Stufe zu bringen – einen Partner, der unsere Kultur, unsere Werte und unseren Ansatz der Kundenobjektivität teilt. Wir freuen uns sehr darauf, unser Geschäft gemeinsam auszubauen und neue Wege zu finden, um unseren Kunden zu helfen, ihr wahres Potenzial zu entfalten."

Weitere Informationen finden Sie auf: inizio.health / evokegroup.com

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Daniel McIver, Senior PR Executive ramarketing: [email protected]

Lucy MacLauchlan, Global Head of Marketing, Inizio:

[email protected] | +44 7917 264 626

Ashley Makuh, VP Global Marketing and Communications, Evoke:

[email protected] | 732-687-3242

Informationen zu Inizio

Inizio vereint das Fachwissen und die Fähigkeiten von Ashfield und Huntsworth und ist ein strategischer Partner für Unternehmen im Bereich Gesundheit und Life Sciences. Inizio bietet ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Medizin, Marketing, Kommunikation sowie Patienten- und Stakeholder-Engagement über den gesamten Lebenszyklus eines Medikaments und unterstützt seine Partner von der ersten Bewertung bis zum Verlust der Exklusivität.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.inizio.health

Informationen zu Evoke

Evoke ist eine führende globale Marken-, Erlebnis- und Kommunikationsplattform, die entsprechend ihrem Slogan „make health more human™" darauf ausgerichtet ist, die Gesundheit menschlicher zu machen. Evoke nutzt datengestützte Erkenntnisse, Kreativität und angewandte Innovation, um die komplexesten Herausforderungen des heutigen Gesundheitsmarktes zu lösen. Evoke ist eine Plattform für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und die Gemeinschaften, denen wir dienen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.evokegroup.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1832933/Evoke_Logo.jpg

SOURCE Evoke