Inmarsat Fleet Xpress traz revolução tecnológica ao Rio Paraná para oferecer vídeo vigilância em tempo real de embarcações em vias navegáveis

As embarcações rebocadoras de suma importância são usadas pela Impala Paraguay para direcionar sua frota de 30 barcas de casco duplo pelo sistema de canal para transporte de gasóleo, combustível de avião, gasolina e produtos de nafta da Argentina para o Paraguai e Bolívia, e exportando óleo de soja na direção oposta. Durante o percurso, longas seções estão fora do alcance de redes móveis 4G ou GSM.

Até pouco tempo, a conectividade contínua dos rebocadores dependia do serviço FleetBroadband da Inmarsat, que assegurava conexão para os sistemas de navegação modernos e equipamentos de operação noturna, além dos sensores de carga e monitoramento de posição GPS instalado nas barcas. Em média, cada rebocador consome cerca de 500 GB de dados por mês para gestão da embarcação e conectividade da tripulação.

No entanto, a largura de banda ilimitada disponível graças ao Fleet Xpress se mostrou necessária para o uso da vigilância por câmera IP (protocolo de Internet) a fim de garantir a segurança da tripulação e a integridade da carga transportada pela Impala. Como parte de um contrato de três anos para o Fleet Xpress, em cada rebocador serão instaladas 20 câmeras IP conectadas por antenas de bordo, o que possibilita o monitoramento contínuo a partir dos escritórios da Impala Paraguay.

"Investimos parar levar o melhor serviço possível aos nossos clientes e assegurar que dispomos da tecnologia de ponta apoiando cada aspecto das nossas operações", disse um porta-voz da Impala Paraguay. "Acreditamos que o uso da vigilância IP em nossos rebocadores transmite uma mensagem clara para nossos clientes: adotaremos todas as medidas necessárias para assegurar que nossas operações sejam realizadas de forma eficiente, confiável e responsável", concluiu.

Após os trabalhos de instalação executados em Asunción, no Paraguai, o Diretor de Vendas de Pesca e Offshore da Inmarsat, Chuck Moseley comentou: "A escolha pelo Fleet Xpress representou uma revolução de conectividade em vias navegáveis para a combinação híbrida da banda Ka de alta velocidade e a conexão de reserva contínua pela banda L da FleetBroadband.

"O Fleet Xpress já é responsável por uma revolução de dados marítimos, mas, nos últimos meses, também percebemos um aumento na adoção de aplicações baseadas em vídeo por parte de proprietários de navios que querem aprimorar o trabalho colaborativo, a segurança, a telemedicina e a conectividade da tripulação", explica Moseley. "O Rio Paraná é uma artéria para o desenvolvimento econômico, fazendo o transporte de cerca de 80% do comércio do Paraguai. Este pedido demonstra que a largura de banda global assegurada pelo Fleet Xpress proporciona ganhos em vias navegáveis comparáveis àqueles que já são obtidos em alto-mar. Taxas de dados asseguradas, aliadas a acordos de nível de serviço, também garantem que os clientes do Fleet Xpress sempre recebam o serviço que estão pagando."

