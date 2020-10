Innatoss Laboratories lance un service public de dépistage des anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 en Europe à l'aide de la trousse cPass™ de GenScript

cPass est le premier produit disponible sur le marché pour détecter rapidement les anticorps neutralisants capables d'éliminer le virus

LEIDEN, Pays-Bas, OSS, Pays-Bas et PISCATAWAY, New Jersey, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Innatoss Laboratories a annoncé aujourd'hui le premier service de dépistage des anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 offert au public en Europe au moyen de la trousse de détection des anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 cPass™ de GenScript. Cette trousse est la première au monde à permettre la détection rapide des anticorps neutralisants, les anticorps qui sont présents dans le sérum des patients atteints de la COVID-19 et qui sont responsables de l'élimination de l'infection virale. Innatoss est le premier laboratoire médical en Europe à offrir un tel service au public.

« Notre collaboration avec GenScript est une étape cruciale vers l'offre de produits novateurs de grande qualité pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui constitue une menace mondiale pour la santé publique, a déclaré Anja Garritsen, PDG d'Innatoss. cPass™ utilise une nouvelle méthode de dépistage capable de détecter la présence d'anticorps neutralisants propres au virus. Le test serait utile pour déterminer la longévité de l'immunité potentielle des individus et de la population en général, et pour faciliter la mise au point de vaccins et le développement de thérapies par anticorps monoclonaux. Il deviendra le test clé pour surveiller les titres une fois la vaccination lancée. »

Innatoss a récemment réalisé une étude à Kessel, une ville du sud des Pays-Bas qui a été gravement touchée pendant la première vague de la COVID-19, afin de déterminer la longévité des anticorps liants par rapport aux anticorps neutralisants chez les individus. Les personnes ont d'abord subi un dépistage deux à quatre mois après l'infection à l'aide d'un test rapide visant à déterminer les concentrations d'IgG et d'IgM, puis ont subi un nouveau dépistage deux à trois mois plus tard. Par la suite, on a testé les échantillons des patients pour vérifier s'ils contenaient des anticorps neutralisants à l'aide de la trousse cPass™ de GenScript. Dans 90 % des cas, le niveau d'anticorps liants a diminué considérablement au fil du temps, tandis que le niveau d'anticorps fonctionnels (anticorps neutralisants) est demeuré stable dans 70 % des cas testés.

« Le test cPass™ génère des résultats fiables équivalents à la référence standard dans les laboratoires de virologie, le test de neutralisation du virus SRAS-CoV-2, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un laboratoire de niveau de sécurité biologique 3, a déclaré Linfa Wang, inventeur de cPass et directeur du programme des maladies infectieuses émergentes à l'école de médecine Duke-NUS, à Singapour. Non seulement ce nouveau test montre les antécédents d'infection des gens, mais il peut aussi donner une idée de la protection future. »

« Cette collaboration constitue un important pas en avant, car elle offre de précieux renseignements sur l'immunité potentielle et donne aux institutions du monde entier un meilleur accès à une approche fiable pour le dépistage de la COVID-19 », a indiqué Patrick Liu, PDG tournant de GenScript.

À propos de GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation est une entreprise biotechnologique de renommée mondiale qui applique sa technologie exclusive à divers domaines, de la recherche fondamentale en sciences de la vie au développement biomédical translationnel, en passant par les produits synthétiques industriels et les solutions thérapeutiques cellulaires. S'étant donnée pour mission d'améliorer la santé de l'humanité et de la nature grâce à la biotechnologie, l'entreprise a développé les meilleures capacités de production de réactifs biologiques du secteur.

À propos d'Innatoss Laboratories

Innatoss est un laboratoire de diagnostic à forte intensité de recherche aux Pays-Bas qui intègre le développement de produits à la performance de diagnostics de pointe pour les individus et les communautés. Avec une expertise clé en sérologie et en biologie des cellules T, Innatoss couvre tous les aspects de la réponse immunitaire aux maladies infectieuses. Innatoss se concentre sur les maladies infectieuses ayant un contexte immunologique complexe, telles que la fièvre Q et la maladie de Lyme. Sa mission visant à permettre une détection rapide des maladies infectieuses et une réduction considérable des problèmes de santé associés à ces maladies a été élargie de façon à englober la COVID-19 face à la pandémie de 2020.

