Innatoss Laboratories udostępniają w Europie możliwość robienia badań pod kątem przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2 przy pomocy opracowanego przez GenScript zestawu cPass™

cPass to pierwszy komercyjnie dostępny produkt pozwalający szybko wykrywać przeciwciała neutralizujące zdolne zlikwidować wirusa.

LEJDA (Holandia), OSS (Holandia) oraz PISCATAWAY (New Jersey), 25 września 2020 r. /PRNewswire/ - Sieć laboratoriów Innatoss Laboratories poinformowała dziś o udostępnieniu pierwszej w Europie ogólnodostępnej usługi badań na obecność przeciwciał dla SARS-CoV-2 w oparciu o zestaw do wykrywania przeciwciał autorstwa GenScript pod nazwą cPass ™ SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Detection Kit. Jest to pierwszy na świecie zestaw pozwalający na szybkie wykrywanie przeciwciał neutralizujących (NAbs), które obecne są w surowicy pacjentów COVID-19 i odpowiadają za pozbycie się infekcji wirusowej z organizmu. Innatoss to pierwsze w Europie laboratorium medyczne, które oferuje ogólnodostępną usługę tego rodzaju.

„Nasza współpraca z GenScript to ważny krok w kierunku oferowania wysokiej jakości innowacyjnych produktów do walki z pandemią COVID-19, która stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego – stwierdziła dr Anja Garritsen, dyrektor generalny Innatoss. - cPass ™ wykorzystuje nowatorską metodę badawczą pozwalającą na wykrywanie właściwych dla danego wirusa przeciwciał neutralizujących. Badanie może być pomocne w określaniu okresu potencjalnej odporności zarówno u poszczególnych osób, jak i w kontekście większej grupy ludności. Ułatwi także opracowywanie szczepionek i metod leczenia opartych o przeciwciała monoklonalne. Stanie się kluczowym badaniem w zakresie monitorowania mian przeciwciał po rozpoczęciu szczepienia".

Niedawno laboratorium Innatoss przeprowadziło badanie w miejscowości Kessel na południu Holandii, która została mocno dotknięta pierwszą falą COVID-19, mające na celu określenie jak długo u poszczególnych osób obecne będą przeciwciała wiążące (BAb) i neutralizujące. Uczestnicy zostali początkowo przebadani 2-4 miesięcy po zakażeniu przy pomocy szybkiego badania wykrywającego poziom przeciwciał IgG oraz IgM, a następnie badanie powtórzono 2-3 miesiące później. Pobrane od pacjentów próbki zostały później przebadane przy pomocy zestawu GenScript cPass™ pod kątem obecności przeciwciał neutralizujących. W 90% przypadków nastąpił istotny spadek ilości przeciwciał wiążących, podczas gdy ilość przeciwciał funkcjonalnych (neutralizujących) pozostawała niezmienna u 70% badanych.

„Badanie cPass ™ pozwala uzyskać rzetelne wyniki na poziomie złotego standardu laboratoriów wirusologicznych, jakim jest badanie neutralizacji wirusa SARS-CoV-2, bez potrzeby posiadania laboratorium klasy BSL-3 – stwierdził dr Linfa Wang, twórca zestawu cPass i dyrektor kierunku nowych chorób zakaźnych na singapurskim uniwersytecie medycznym Duke-NUS Medical School. - To nowatorskie badanie pozwala nie tylko określić historię zakażeń danej osoby ale także wskazać przyszłe sposoby ochrony".

„Omawiana współpraca to istotny krok do przodu, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć potencjalną odporność i daje instytucjom z całego świata lepszy dostęp do rzetelnych badań pod kątem COVID-19" – stwierdził dr Patrick Liu, aktualny dyrektor generalny GenScript.

GenScript Biotech Corporation to jedno z czołowych światowych przedsiębiorstw biotechnologicznych, które wykorzystuje autorskie technologie w różnych dziedzinach: od podstawowych badań z zakresu nauk biologicznych, przez przełożenie podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne, przemysłowe produkty syntetyczne, po rozwiązania oparte na terapii komórkowej. Misją firmy jest poprawa zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego dzięki biotechnologii. W celu realizacji jej założeń opracowuje ona najlepsze w swojej klasie odczynniki biologiczne i samodzielnie je wytwarza.

Innatoss to ukierunkowane na intensywne badania naukowe laboratorium diagnostyczne mające siedzibę w Holandii, które zajmuje się zarówno opracowywaniem nowych produktów, jak i wykonywaniem najnowocześniejszych badań diagnostycznych dla osób indywidualnych i grup. Dysponując odpowiednią wiedzą z zakresu serologii i biologii limfocytów T, laboratorium zajmuje się wszystkimi aspektami reakcji układu odpornościowego na choroby zakaźne. Innatoss koncentruje się na chorobach zakaźnych o złożonych uwarunkowaniach immunologicznych, jak np. gorączka Q czy borelioza. W obliczu tegorocznej pandemii, misja firmy: „Wykryć wcześnie! I znacznie ograniczyć problemy w służbie zdrowia związane z chorobami zakaźnymi" została rozszerzona o COVID-19.

