Innofreight vise la flotte de fret ferroviaire la plus sûre d'Europe grâce à l'innovation numérique avec Nexxiot

Innofreight numérise l'ensemble de sa flotte de wagons InnoWaggons pour créer une nouvelle référence européenne en matière de sécurité et d'efficacité. L'entreprise, qui fête son 20e anniversaire cette année, s'engage à utiliser la technologie la plus avancée au monde pour créer des opérations de fret ferroviaire plus sûres dans toute l'Europe.

BRUCK AN DER MUR, Autriche et ZURICH, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Innofreight, la société européenne de logistique ferroviaire primée et leader de l'innovation, a choisi Nexxiot pour achever la numérisation de l'ensemble de sa flotte de wagons. La société qui vient d'emménager dans son nouveau siège social à Bruck an der Mur en Autriche, travaille en étroite collaboration avec ses clients et l'industrie au sens large pour développer des conteneurs, des wagons et des systèmes de déchargement afin d'optimiser constamment les transports ferroviaires de marchandises. Innofreight s'engage à respecter les normes professionnelles les plus élevées, à innover et à proposer des solutions modulaires pour une capacité maximale dans toute l'Europe, à favoriser le progrès écologique et à soutenir le passage de la route au rail.

Innofreight, qui a déjà équipé plus de 1 000 de ses wagons de la technologie Asset Intelligence de Nexxiot, va maintenant procéder à un déploiement supplémentaire afin que l'ensemble de sa flotte soit numérisée. Isabella Legat, PDG d'Innofreight, a déclaré : « La société opère dans plus de 20 pays et gère plus de deux millions de déchargements de conteneurs chaque année. Avec un parc de 2 700 wagons et 23 000 conteneurs en service, l'adoption des toutes dernières stratégies numériques est inestimable pour nos clients et partenaires, surtout lorsqu'il s'agit de sécurité. Sur ce plan, il ne peut y avoir de compromis. »

De nouveaux wagons seront produits par TŽV Gredelj, en Croatie, qui fait partie de la famille Tatravagónka – une usine avec plus de 125 ans de tradition et d'expérience dans la conception, la production, la reconstruction, la modernisation et l'entretien de tous les types de véhicules ferroviaires. Ceux-ci, ainsi que la flotte existante, seront tous équipés de la passerelle de connectivité Globehopper de Nexxiot, leader du secteur.

Innofreight fait circuler quotidiennement 230 trains complets à travers l'Europe et cherche à développer des solutions logistiques qui transfèrent le trafic routier vers le ferroviaire afin de réduire le CO 2 et développe des offres modulaires pour maximiser la capacité, l'efficacité et la flexibilité.

Stefan Kalmund, PDG de Nexxiot, a indiqué : « Nous approuvons la position d'Innofreight en matière d'innovation et soutenons pleinement son impressionnante vision d'un réseau de transport plus efficace et plus écologique. »

M. Legat a précisé : « La culture d'Innofreight est de pousser à l'amélioration constante. Les données que nous recueillons grâce à la technologie de Nexxiot créent de la transparence, une efficacité accrue et une productivité grâce à l'utilisation intelligente des données. Nous cherchons toujours à trouver le meilleur ajustement stratégique et culturel pour maximiser les avantages pour nos clients. Nous avons débuté le partenariat avec Nexxiot à peu près à la même époque l'année dernière. Depuis lors, grâce à nos observations, nous avons compris que nous pouvions créer une nouvelle référence en matière de sécurité, d'efficacité de la maintenance et de services à la clientèle pour nos clients dans toute l'Europe. Les solutions de Nexxiot seront déployées pour développer notre activité ainsi que nos services en accord avec notre standard de qualité et de sécurité, tout en continuant à optimiser les transports ferroviaires de marchandises. »

À propos d'Innofreight :

Fondée en 2002, l'entreprise de logistique ferroviaire est basée à Bruck an der Mur (Autriche) et traite deux millions d'expéditions de conteneurs par an. Les plus de 130 employés internationaux de l'entreprise gèrent 23 000 conteneurs, 2 700 InnoWaggons et 230 trains complets pour leurs clients. Les activités de l'entreprise se concentrent sur le développement de wagons de marchandises, de conteneurs et de systèmes de déchargement innovants pour et en coopération avec ses clients.

Pour en savoir plus, consultez le site www.innofreight.com

À propos de Nexxiot :

Nexxiot est un pionnier de la TradeTech pour l'Asset Intelligence avec pour mission de permettre un transport mondial plus facile, plus sûr et plus propre.

La technologie intégrée de Nexxiot fournit une intelligence opérationnelle et une visibilité essentielles aux compagnies maritimes, aux propriétaires de cargaisons et aux opérateurs de wagons dans la chaîne d'approvisionnement. Des clients et partenaires tels que Hapag-Lloyd et Knorr-Bremse sont désormais en mesure de surveiller leurs actifs en temps réel depuis n'importe quel endroit du monde.

Basée à Zurich, la société Nexxiot opère dans toute l'Europe et aux États-Unis, avec une équipe internationale d'employés provenant de 30 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nexxiot.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1947850/Nexxiot___Innofreight___Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1947854/Nexxiot___Innofreight___Partnership.jpg

SOURCE Nexxiot