INNOKIN wird größter Gewinner der Ecigclick Awards 2022

Der E-Zigaretten-Hersteller INNOKIN schließt das Jahr 2022 mit Auszeichnungen bei den renommierten Branchen-Awards erfolgreich ab

LONDON, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die größte und am längsten laufende Online-Preisverleihung in der Branche für E-Zigaretten wird von Ecigclick veranstaltet. Die seit 2013 verliehenen Ecigclick Awards gelten als wichtiger Gradmesser für die Verbraucherstimmung in der Branche, und die bisherigen Gewinner sind zu führenden Marken geworden.

178e5fc9b2071af346db6b4df26c7bf

Das Jahr 2022 war für INNOKIN ein weiteres Jahr mit vielen Auszeichnungen. Bei den VapingPost Awards 2022 gewann INNOKIN in drei Kategorien, bei den Golden Leaf Awards 2022 wurde INNOKIN mit dem Titel „Biggest Breakthrough Innovation" ausgezeichnet und bei der Vapexpo in Spanien erhielt INNOKIN den Titel „Best Pod" für sein Bestseller-Gerät Klypse.

Die Ecigclick Awards 2022 waren die für INNOKIN bisher erfolgreichste Nominierungsphase. INNOKIN wurde in 12 Kategorien nominiert, was auf einen engagierten Kundenstamm hinweist.

Jetzt hat INNOKIN das Jahr mit einem Rekord von insgesamt acht Ecigclick-Auszeichnungen beendet, darunter vier erste Plätze. INNOKIN sicherte sich den 1. Platz in der Kategorie „Best Pod Vape" für sein Klypse-Gerät, den 1. Platz in der Kategorie „Best Tank: MTL" für den Zlide Top Tank, den 1. Platz in der Kategorie „Best Vape Pen" für den Endura T18X und den 1. Platz in der Kategorie „Best RBA" für den Ares 2 RTA.

Neben diesen ersten Plätzen wurde INNOKIN für das Klypse-Gerät mit dem 2. Platz in der Kategorie „Best For Beginners" sowie als „Best Overall Vape Brand" ausgezeichnet. Zwei individuelle Auszeichnungen für den INNOKIN Klypse in den Kategorien „Best Pod Vape" und „Best For Beginners" spiegeln den Erfolg des Geräts auf den wichtigsten internationalen Märkten wider.

INNOKIN erhielt außerdem den 3. Preis in den Kategorien „Best Pod System" und „Best Vape Mod" für den Scepter 2 bzw. den Coolfire Z60.

Diese umfangreichen Erfolge im Jahr 2022 geben INNOKIN Auftrieb. Das Klypse-Pod-System von INNOKIN hat sich seit seiner Markteinführung Anfang des Jahres zu einem internationalen Bestseller entwickelt und wurde von den Verbrauchern als zuverlässiges, erschwingliches und benutzerfreundliches Gerät gelobt.

Der Mitbegründer von INNOKIN, George Xia, äußerte sich zu dem Preisgewinn: „Es ist eine Ehre, von einer so renommierten Veranstaltung so umfangreich gewürdigt zu werden. Unsere Position als führender Technologie-Innovator in der Vaping-Branche ist die Motivation hinter jedem unserer Projekte."

Zum Jahreswechsel feiert INNOKIN seine Erfolge des Jahres 2022 mit der Veröffentlichung einer Sonderedition seines Bestsellers Klypse. Die E-Zigaretten-Marke plant auch, die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen, um die Vaping-Technologie im Laufe des Jahres 2023 zu modernisieren.

Hier erfahren Sie mehr über die Produkte und Werbeaktionen von INNOKIN: https://www.innokin.com/?utm_source=press+release&utm_medium=referral&utm_campaign=Ecigclick+Awards+2022

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970394/178e5fc9b2071af346db6b4df26c7bf.jpg

SOURCE Innokin Technology