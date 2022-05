Innokin wprowadza na rynek waporyzatory „Lota" na bazie wody, opracowane w oparciu o wiedzę Aquios Labs

Dzięki nawiązanej współpracy Lota uzyskała dostęp do nowatorskiej technologii i rozwiązań z zakresu zamkniętych systemów wapowania. Rozwiązania Aquios Labs pozwalają zwiększyć zawartość wody do bezprecedensowego poziomu 30% w ramach pierwszej generacji płynu do wapowania na bazie wody, AQ30. Wapowanie z wykorzystaniem e-liquidu na bazie wody pozwala szybciej osiągnąć satysfakcję, generując bardziej jednolitą parę i zapewniając przyjemniejsze doznania w porównaniu z tradycyjnymi systemami wapowania. Zawartość wody w AQ30 na poziomie 30% zmniejsza również efekt odwodnienia w porównaniu z tradycyjnymi zestawami do wapowania. Co więcej, niższa temperatura waporyzacji na bazie wody w porównaniu z tradycyjnymi odpowiednikami zapewnia znacznie wyższą stabilność chemiczną w trakcie całego procesu.

Połączenie e-liquidów i rozwiązań technologicznych na bazie wody zapewnia doznania, jakich nie jest w stanie powtórzyć żadne inne urządzenie ‒ brak efektu wyciekania, większa wyrazistość smaku i szybsze zaspokajanie zapotrzebowania na nikotynę. Te zalety w połączeniu z doświadczeniem produkcyjnym Innokin sprawiają, że Lota cieszy się zainteresowaniem w całym sektorze jednorazowych waporyzatorów.

W pierwszej kolejności Lota wprowadzi do sprzedaży trzy urządzenia na bazie wody: Lota Enviro, F600 oraz Prefilled Pod Kit, spełniające zróżnicowane oczekiwania konsumentów, jednocześnie ugruntowując pozycję firmy na rynkach światowych.

Jednorazowy waporyzator Lota Enviro znacznie zmniejsza ślad węglowy w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami tego typu. Lota F600 to flagowy jednorazowy waporyzator tej marki, sprzedawany na terenie UE i innych krajów spełniających wymogi dyrektywy tytoniowej TPD. Ofertę firmy Lota uzupełnia Lota Prefilled Pod ‒ zamknięty system podów z akumulatorem, wyposażony w przełomową technologię wodną Aquios.

Współzałożyciel Innokin Technology, George Xia, skomentował wprowadzenie produktów na rynek następująco: „Firma Innokin od zawsze dostrzega konieczność wdrażania nowych technologii. Podczas pierwszego kontaktu z Aquios Labs nasz zespół ds. rozwoju produktów był pod wrażeniem unikalnych zalet wapowania opartego na wodzie. Dzięki temu ekscytującemu partnerstwu Innokin z dumą wprowadza na rynek markę Lota, oferując wysokiej jakości wapowanie na bazie wody, w ramach naszego nieustającego dążenia do redukcji szkód związanych z paleniem tytoniu na całym świecie".

Więcej informacji o Lota można znaleźć na stronie: innokin.com.

KONTAKT: e-mail [email protected].

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1818191/Innokin_Lota_Series.jpg

SOURCE Innokin Technology