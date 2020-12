InnoLight annonce la commercialisation des premiers émetteurs-récepteurs OSFP et QSFP-DD800 compatibles avec la connexion 800G du secteur à l'ECOC 2020

SUZHOU, Chine et SANTA CLARA, Californie, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- InnoLight Technology (Suzhou) Ltd. (« InnoLight »), leader de la technologie optique pour les centres de données, présentera ses émetteurs-récepteurs OSFP 2xFR4, OSFP DR8+ en 800G et QSFP-DD800 DR8+ compatibles avec la connexion 800G (800G Pluggable) par le biais de démonstrations vidéo lors du salon ECOC 2020 qui aura lieu en ligne. Découvrez ces produits et les démonstrations vidéo au stand virtuel d'InnoLight (no 673).

La collaboration cloud pour le télétravail, les voitures autonomes, la médecine à distance et l'intelligence artificielle (IA) font partie des nouvelles utilisations des bandes passantes qui ont entraîné une augmentation du trafic de données. Au cours des dix prochaines années, les volumes mondiaux de données devraient doubler tous les deux ou trois ans. L'industrie est donc en recherche constante d'un équilibre entre la demande de bande passante, le coût et la consommation d'énergie et d'une transition harmonieuse de réseau. Pour soutenir cette croissance rapide et cette transition de réseau, InnoLight lance une gamme d'émetteurs-récepteurs optiques OSFP et QSFP-DD800 compatibles avec la transmission de 800 Gbit/s (800G). Les modèles OSFP 2xFR4 et OSFP DR8+ font actuellement l'objet d'une évaluation préliminaire des clients et le QSFP-DD800 DR8+ sera quant à lui disponible en janvier 2021. Les produits compatibles avec la connexion 800G mentionnés ci-dessous seront quant à eux prêts à être testés au premier semestre 2021. Pour l'instant, leur production en série est prévue pour le quatrième trimestre de 2021 ou pour le premier trimestre de 2022, dépendamment du type de produit.

OSFP DR8 et AOC en 800G (8 x 100G)

OSFP DR8+ en 800G

OSFP FR4 en 800G (2 x 400G)

OSFP LR8 en 800G (1 x 800G)

QSFP-DD800 DR8 et AOC (8 x 100G)

QSFP-DD800 DR8+

QSFP-DD800 FR4 (2 x 400G)

QSFP-DD800 LR (8 x 100G)

Outre les produits susmentionnés, InnoLight est en train de mettre au point une technologie optique novatrice visant à permettre la transmission de 800G dans la structure de fibre 4X existante, soit par des câbles en fibre optique multimodes OM3/OM4, soit par des câbles en fibre optique monomode. Ces dispositifs de fibre optique novateurs aideront les clients à augmenter leur bande passante pour atteindre les 800 Gbit/s en utilisant les modules de fibre SR4 ou DR4 existants pour des applications point à point ou à multipoint. Cette technologie devrait être disponible au cours du deuxième semestre de 2021.

« En doublant la capacité de bande passante sans perturber l'infrastructure existante des centres de données, les émetteurs-récepteurs 800G d'InnoLight permettent à l'entreprise de demeurer un acteur de premier plan dans le domaine des modules optiques enfichables de haute performance. Étant donné que ses émetteurs-récepteurs 400G sont les plus déployés de l'industrie, InnoLight occupe une position unique pour mettre en œuvre ses produits 800G et offrir l'optique au meilleur rapport qualité-prix du secteur. Notre nouvelle technologie optique 800G novatrice pour soutenir les structures de fibre 4X existantes convient tout particulièrement aux opérateurs de centres de données à très grande échelle » a déclaré Osa Mok, directeur du marketing d'InnoLight.

Au cours de l'ECOC, InnoLight montrera également ses solutions de transmission uniforme de 100G, 200G et 400G. Ces modules enfichables uniformes de nouvelle génération prennent en charge les réseaux de transport de liaison arrière DCI, Metro et 5G.

OSFP ZR et OpenZR en 400G

QSFP-DD ZR et OpenZR en 400G

CFP2 OpenZR+ et Metro en 400G

QSFP-DD OpenZR en 100G

À propos d'InnoLight

InnoLight conçoit, fabrique et commercialise des émetteurs-récepteurs optiques à haut débit permettant d'augmenter rapidement le volume de bande passante des réseaux en nuage de prochaine génération. La société est basée à Suzhou, en Chine, et possède des usines en Chine, à Taïwan et en Thaïlande. Elle a des bureaux de recherche et développement et de ventes en Chine, aux États-Unis et à Singapour. Les solutions d'InnoLight offrent une performance technique incomparable, une proposition de valeur incontournable et des avantages sur les délais de mise sur le marché qui sont essentiels pour la croissance soutenue des réseaux des centres de données, des réseaux 5G sans fil et des réseaux Metro. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.innolight.com.

Related Links

http://www.innolight.com



SOURCE InnoLight Technology (Suzhou) Ltd