InnoLight demonstra óptica 400G QSFP-DD ER4-Lite para aplicações de acesso a metrô e DCI na ECOC 2019

SUZHOU, China e SANTA CLARA, Califórnia, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A InnoLight Technology (Suzhou) Ltd., líder em óptica para central de dados, anunciou hoje a disponibilidade do primeiro transceptor óptico 400G QSFP-DD ER4-Lite na ECOC 2019 em Dublin, na Irlanda. O módulo ER4-lite, operando a 10W ou menos em relação à temperatura, oferece a solução de melhor relação custo-benefício e de economia de energia para conectividade de acesso a metrô e campus DCI em 400G. Além disso, a InnoLight vai demonstrar o portfólio mais abrangente da indústria de transceptores ópticos 400G, incluindo os ópticos QSFP-DD, 400G OSFP e 100G QSFP28 Single Lambda Veja estes produtos em demonstrações ao vivo no estande no. 271 da InnoLight na ECOC.

O 400G QSFP-DD ER4-Lite incorpora EML TOSA e APD ROSA com grande LWDM e tecnologia Mux e De-Mux. Uma caixa de câmbio DSP é usada para converter 8 canais de sinais 25GBaud PAM4 em 4 canais de sinais 50GBaud PAM4. Um retemporizador de 8 canais está integrado no DSP. A interface elétrica está em conformidade com o IEEE 802.3bs e QSFP-DD MSA nas orientações de transmissão e recepção, e a interface óptica está em conformidade com o IEEE 802.3bs com conector duplex LC.

"Nossa óptica QSFP-DD ER4-Lite está projetada para comportar largura de banda de 400G numa distância de transmissão entre 30 a 40 km em uma única fibra duplex. Ela oferece a densidade de placa frontal em fator de forma QSFP-DD com um consumo de energia de 10W ou menos. Este módulo é uma solução ideal para tratar a necessidade de largura de banda ultra alta para conectar clusters de centrais de dados em um ambiente de metrô ou campus. Uma versão OSFP do ER4-Lite também estará disponível mediante solicitação", declarou Osa Mok, diretor de marketing da InnoLight Technology.

Sobre a InnoLight

A InnoLight Technology (Suzhou) Ltd projeta, constrói e comercializa transceptores ópticos de alta velocidade, que habilitam a rápida expansão de largura de banda da próxima geração de redes em nuvem. A empresa é sediada em Suzhou, China, e tem escritórios em Pequim, Shenzhen, Taiwan e Califórnia, EUA. As soluções da InnoLight oferecem desempenho técnico superior, proposição de valor atraente e vantagens em tempo de lançamento no mercado, que são fundamentais para o crescimento sustentável dos centros de dados em nuvem. Para informações adicionais, acesse www.innolight.com.

