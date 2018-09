InnoLight effectue une démonstration en direct de l'interopérabilité du QSFP-DD DR4 en 400G avec le QSFP28 DR1 en 100G à l'occasion de l'ECOC 2018

SUZHOU, Chine et SANTA CLARA, Californie, 20 septembre 2018 /PRNewswire/ -- InnoLight Technology (Suzhou) Ltd, chef de file des éléments optiques pour centres de données, effectuera une démonstration en direct de l'interopérabilité du QSFP-DD DR4 en 400G avec un registre DR1 en 100G à lambda simple lors de l'ECOC 2018, Conférence européenne sur les communications optiques. In addition, InnoLight présentera la famille la plus complète de son portefeuille d'émetteurs-récepteurs en 400G, rassemblant les produits optiques 400G OSFP, 400G QSFP-DD et 100G QSFP28 à simple lambda. Il est possible de voir ces produits et démonstrations au stand numéro 245 d'InnoLight à l'ECOC.

Ci-dessous figurent les produits 400G et 100G qu'InnoLight va présenter sur le marché. Ces produits sont à l'heure actuelle disponibles pour évaluation par la clientèle. La fabrication en série est prévue au 1er ou au 2e trimestre 2019 en fonction du type de produit.

OSFP SR8 QSFP-DD SR8 QSFP28 DR1 OSFP 2XFR4 QSFP-DD DR4/DR4+ QSFP28 FR1 OSFP DR4/DR4+ QSFP-DD FR4 SFP-DD AOC OSFP FR4 QSFP-DD LR4 OSFP LR4

« De nouvelles applications comme la réalité numérique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et le sans-fil en 5G commandent le trafic sur le réseau à un niveau inégalé. Les exploitants du nuage ont besoin d'innovations continuelles dans les solutions optiques afin de prendre en charge la demande en bande passante. La famille complète de solutions en 400G d'InnoLight permettra aux opérateurs dans le nuage de rapidement mettre à niveau leurs réseaux de 100G à 400G. InnoLight, grâce à ses capacités avancées de recherche et développement, ses partenariats solides en technologie et son potentiel de fabrication à la pointe du progrès continuera à fournir les meilleures solutions pour le secteur, » a souligné Osa Mok, directeur général du marketing chez InnoLight Technology.

À propos d'InnoLight

InnoLight Technology (Suzhou) Ltd conçoit, fabrique et commercialise des émetteurs-récepteurs optiques de vitesse élevée, lesquels permettent une expansion rapide de bande passante pour les réseaux de nouvelle génération dans le nuage. La Société est basée à Suzhou en Chine et possède des bureaux à Pékin, Shenzhen, Taïwan et en Californie. Les solutions d'InnoLight offrent des performances techniques supérieures, une proposition de valeur incontestable et des avantages avec les délais de mise sur le marché particulièrement importants pour la croissance durable des centres de données. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.innolight.com.

