InnoLight kündigte auf der ECOC 2020 die Verfügbarkeit der branchenweit ersten steckbaren 800G-OSFP- und QSFP-DD800-Transceiver an

SUZHOU, China und SANTA CLARA, Kalifornien, 4. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- InnoLight Technology (Suzhou) Ltd., der Marktführer im Bereich der Rechenzentrumsoptik, wird auf der Online-Veranstaltung ECOC 2020 Videodemos der steckbaren 800G-OSFP 2xFR4, 800G-OSFP DR8+ und QSFP-DD800 DR8+ vorführen. Besuchen Sie diese Produkte und Videodemos am virtuellen InnoLight-Stand Nr. 673.

Neue Anwendungen wie Work-from-Home-Cloud-Collaboration, selbstfahrende Autos, Fernmedizin und künstliche Intelligenz haben zu einem Anstieg des Datenverkehrs geführt. Es wird erwartet, dass sich das weltweite Datenvolumen bis ins nächste Jahrzehnt alle 2-3 Jahre verdoppeln wird. Wie man den Bedarf an Bandbreite, Kosten und Stromverbrauch ausbalancieren und einen reibungslosen Netzwerkübergang erreichen kann, ist eine ständige Herausforderung für die Branche. Zur Unterstützung dieses raschen Wachstums und des Netzwerkübergangs stellt InnoLight eine Reihe von 800G OSFP- und QSFP-DD800-Optiken vor. OSFP 2xFR4 und DR8+ stehen derzeit für eine frühzeitige Kundenevaluierung zur Verfügung, wobei QSFP-DD800 DR8+ im Januar 2021 verfügbar sein wird. Weitere 800G-Teile, wie unten aufgeführt, werden in 1H 2021 zur Auswertung bereitstehen. Die Volumenproduktion ist derzeit je nach Produkttyp entweder für Q4, 2021 oder Q1 2022 geplant.

800G OSFP 8x100G DR8 & AOC

800G OSFP DR8+

800G OSFP 2x400G FR4

800G OSFP 1x800G LR8

QSFP-DD800 8x100G DR8 & AOC

QSFP-DD800 DR8+

QSFP-DD800 2x400G FR4

QSFP-DD800 8x100G LR

Zusätzlich zu den oben genannten 800G-Produkten entwickelt InnoLight innovative Optiken, um die 800G-Übertragung in der alten 4X-Faserstruktur entweder in Multimode-OM3/OM4- oder Singlemode-Faseranlagen zu ermöglichen. Diese innovativen Optiken werden den Kunden helfen, die Bandbreite auf 800G zu erhöhen, indem sie die bestehenden SR4- oder DR4-Glasfaser-Layouts für Point to Point- oder Breakout-Anwendungen nutzen. Die Verfügbarkeit ist für 2H 2021 geplant.

„Die 800G-Transceiver von InnoLight setzen InnoLight's Führungsposition im Bereich der steckbaren Hochleistungsoptik fort und verdoppeln die Bandbreitenkapazität ohne Unterbrechung der bestehenden Rechenzentrumsinfrastruktur. Mit unseren branchenführenden 400G-Implementierungen ist InnoLight einzigartig positioniert, um die 800G-Implementierung voranzutreiben und die Optik mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Branche zu liefern. Unsere neue innovative 800G-Optik zur Unterstützung bestehender 4-fach-Glasfaseranlagen eignet sich besonders für Hyperscale DC-Betreiber", sagte Osa Mok, Chief Marketing Officer von InnoLight.

Während der ECOC wird InnoLight auch seine 100G/200G/400G kohärenten Lösungen demonstrieren. Diese kohärenten, steckbaren Module der neuen Generation können DCI-, Metro- und 5G-Backhaul-Transportnetze unterstützen.

400G OSFP ZR & OpenZR+

400G QSFP-DD ZR & OpenZR+

400G CFP2 OpenZR+ / Metro

100G QSFP-DD OpenZR+

Informationen zu InnoLight

InnoLight entwirft, baut und vermarktet optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver, die eine schnelle Bandbreitenerweiterung von Netzwerken der nächsten Generation ermöglichen. Der Hauptsitz befindet sich in Suzhou, China, mit Produktionsstätten in China, Taiwan und Thailand. Sie verfügt über Entwicklungs- und Verkaufsbüros in China, den USA und Singapur. Die Lösungen von InnoLight bieten überlegene technische Leistung, ein überzeugendes Wertversprechen und Vorteile bei der Produkteinführungszeit, die für das nachhaltige Wachstum des Data Center, 5G Wireless und Metro Network entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.innolight.com .

