InnoLight présente en démonstration son 400G QSFP-DD ER4-Lite Optics pour applications d'accès DCI et métro à l'ECOC 2019

SUZHOU, Chine et SANTA CLARA, Californie, 20 septembre 2019 /PRNewswire/ -- InnoLight Technology (Suzhou) Ltd., chef de file de la technologie optique pour centres de données, a fait part aujourd'hui de la disponibilité d'un premier émetteur-récepteur optique de l'industrie avec son 400G QSFP-DD ER4-Lit à l'occasion de la Conférence européenne sur les communications optiques de 2019 (ECOC) à Dublin en Irlande. Le module ER4-lite fonctionne à 10 W ou moins selon la température, offre la solution la plus rentable et la plus écoénergétique pour accès à une connectivité de 400G DCI de campus et métropole. En outre, InnoLight va mettre en lumière le portefeuille le plus complet de l'industrie pour ce qui est des émetteurs-récepteurs 400G optiques, notamment le 400G QSFP-DD, le 400G OSFP et le 100G QSFP28 Single Lambda Optics. Il est possible de voir ces produits et démonstrations au stand numéro 271 d'InnoLight à l'ECOC.

Le 400G QSFP-DD ER4-Lite incorpore EML TOSA et APD ROSA avec une technologie de réseau LWDM (multiplexage léger en longueur d'onde) Mux et De-Mux. Un boîtier de transmission pour traitement du signal numérique (DSP) sert à convertir 8 chaînes de signaux de 25 GBaud PAM4 en 4 chaînes de signaux de 50 GBaud PAM4. Un resynchroniseur de 8 chaînes est intégré dans le DSP. L'interface électrique est conforme à un domaine MSA 802,3 bs et QSFP-DD de l'IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) pour les directions de transmission et de réception, et l'interface optique est conforme à un IEEE 802,3 bs avec connecteur duplex LC.

« Notre QSFP-DD ER4-Lite Optics est conçu pour prendre en charge une bande passante de 400G pour une transmission excédant une distance de 30 à 40 km sur une seule fibre duplex. Elle offre la plus haute densité de façade sous un facteur d'encombrement de QSFP-DD avec une puissance absorbée de 10 W, voire moins. Ce module représente la solution idéale pour répondre aux besoins en bande passante à très haut débit nécessaire à la connexion de groupes de centres de données dans un environnement de campus ou de métropole. Une version OSFP de l'ER4-Lite sera également disponible sur demande, » a annoncé Osa Mok, directeur général du marketing InnoLight Technology.

À propos d'InnoLight

InnoLight Technology conçoit, fabrique et commercialise des émetteurs-récepteurs optiques de vitesse élevée, lesquels permettent une expansion rapide de bande passante pour les réseaux de nouvelle génération dans le nuage. La Société est basée à Suzhou en Chine et possède des bureaux à Pékin, Shenzhen, Taïwan et en Californie. Les solutions d'InnoLight offrent des performances techniques supérieures, une proposition de valeur incontestable et des avantages avec des délais de mise sur le marché particulièrement importants pour la croissance durable des centres de données. Pour davantage d'informations, veuillez www.innolight.com .

