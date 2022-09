Innovatie en mondialisering stimuleren groei in Azië ondanks uitdagingen

BEIJING, 13 september 2022 /PRNewswire/ -- Innovatie en mondialisering blijven de komende jaren de Aziatische groei aanjagen, ondanks uitdagingen als de COVID-19-pandemie en huidige recessie, aldus panelleden op donderdag op het 24ste academische seminar van het International Finance Forum (IFF).

Azië, dat in de afgelopen 50 jaar een fenomenale groei doormaakte, heeft baat gehad bij het pragmatische beleid en de praktische aanpak die veel Aziatische regeringen voorstonden, aldus Takehiko Nakao, voorzitter van het Mizuho Research Institute en voormalig president van de Asian Development Bank (ADB).

Het seminar begon met de introductie van zijn memoir "The Rise of Asia: Perspectives and Beyond" (uitgegeven in juli 2022 en beschikbaar op de website van ADB), waarin hij terugkeek op zijn periode bij de Asian Development Bank tussen 2013 en 2020.

Het IFF nodigde ook gerenommeerde economen uit om de huidige uitdagingen en kansen in Azië te bespreken. Tot de panelleden behoorden Professor Justin Yifu Lin van de universiteit van Peking, Daniel Runde, Senior Vice President van het Center of Strategic and International Studies (CSIS) en Hoe Ee Khor, Chief Economist van ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO Asia).

Industrialisatie, technologische ontwikkeling, demografisch dividend en globalisering zijn de drijvende krachten geweest van de opkomst van Azië, aldus Nakao.

"Er bestaat geen consensus als het over Azië gaat", aldus Nakao. "Maar effectief beleid, sterke instellingen, de besluitvaardigheid van overheden bij het introduceren van hervormingen, een vermogen om te leren en een duidelijke visie op de toekomst, die vaak wordt gepromoot door vooruitstrevende leiders, zijn van het grootste belang."

Justin Lin van de universiteit van Peking zei dat standaard economische theorieën zoals de Washington Consensus geen onderscheid weten te maken tussen ontwikkelde economieën en opkomende markten.

"Het is belangrijk om een Aziatische stem te hebben in de wereldwijde gemeenschap", volgens Lin.

Azië heeft in de afgelopen decennia een dynamische groei meegemaakt en het aandeel van het continent in het wereldwijde BBP is in de afgelopen 50 jaar gegroeid van 4,1% naar 24%. Dit is de beste uitleg van het succes van de regio, aldus Lin.

Het panel was het ook eens over de belangrijke rol die de overheid heeft gespeeld bij de op innovatie gebaseerde ontwikkeling van Azië, bij de bevordering van het onderwijs, de inzet van investeringen, de bescherming van intellectueel eigendom en de particuliere sector.

Hoewel verstoringen van de toeleveringsketen de groei tijdens de pandemie hebben belemmerd, zei Runde dat bedrijven problemen met de toeleveringsketen zouden moeten heroverwegen, omdat vele de "China Plus One strategy" hebben gebruikt om een deel van de productie uit China weg te halen.

Khor zei echter dat het productie-ecosysteem van China te geavanceerd was om te worden vervangen.

"De wereldwijde toeleveringsketen is zo efficiënt en complex dat elke poging om deze te ontmantelen bijna onmogelijk is", aldus Khor.

Gezien de spanningen tussen China en de VS is het panel van mening dat de twee partijen open moeten communiceren. Deskundigen stelden dat een stabiele en coöperatieve relatie tussen China en de VS de regio ten goede zal komen.

Khor voegde daaraan toe dat ontwikkelingslanden kunnen profiteren van de concurrentiestrijd die China en de VS voeren wat betreft infrastructuurinvesteringen. Lin benadrukte dat de groei van China de rest van de wereld ten goede zou komen.

China heeft een groot aantal beleidsmaatregelen genomen, zoals investeringen in infrastructuur om de economie te stimuleren, wat het vertrouwen van de Chinese bevolking zal vergroten en consumptie en investeringen zal stimuleren, aldus Lin.

Jianhai Lin, Vice-President van het IFF en voormalig secretaris van het IMF, heeft de discussie gemodereerd. Het IFF Academic Seminar is een van de belangrijkste evenementen van het International Finance Forum (IFF), waar we topambtenaren, economen en academici bij elkaar brengen om de nieuwste gebeurtenissen en ontwikkelingen over de hele wereld te bespreken.

