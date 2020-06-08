Инновационная линейка сценических LED-экранов от Absen удостоилась премии Red Dot Award-2020

News provided by

Absen.com

Jun 08, 2020, 07:08 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 8 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущий международный производитель LED-экранов, компания Absen (SZSE:300389) получила престижную премию Red Dot Product Design за новейшее решение для сценического оформления - линейку Venus (VN).

Премия Red Dot Design - один из самых авторитетных международных знаков качества, которым отмечаются продукты с первоклассным дизайном. Учрежденная в 1955 году премия Product Design ежегодно вручается разработчикам лучших продуктов, отбираемых жюри из 40 международных экспертов по вопросам инноваций.

Red Dot winner 2020 - Absen Venus Series
Red Dot winner 2020 - Absen Venus Series

При выборе лауреатов учитываются ряд факторов, включая инновационность, функциональность, качество и экологическая совместимость разработки. Жюри Red Dot Award высоко оценило "чрезвычайную гибкость и эксплуатационную надежность, благодаря которым изделия линейки Venus могут использоваться в самых разнообразных прикладных сценариях".

"Для нас большая честь получить премию Red Dot Product Design, - прокомментировала вице-президент по вопросам продуктов Absen Эми Тан (Amy Tang). -  Линейка VN Series ориентирована на удовлетворение всех нужд конечных пользователей. Изделия Venus не только обеспечивают потрясающее качество изображения, но и радикально отличаются от всех конкурентов на рынке. С их помощью наши клиенты смогут сэкономить на весе и стоимости оборудования без ущерба для его производительности".

Линейка Venus включает инновационные светодиодные дисплеи, разработанные специально для организации концертов и фестивалей. Новинки позволяют оперативно создавать экраны сверхбольших размеров. Дисплеи новой линейки отличаются уникальной интегрированной конструкцией "модуль на раме". Благодаря отсутствию подрамника (рамы корпуса), модели Venus весят на 27% меньше аналогичных решений от конкурентов. Они позволяют творческим коллективам сокращать затраты, уменьшать вес оборудования и создавать светодиодные стены гораздо больших габаритов, чем было возможно раньше - высотой до 20 м.

При разработке новой линейки  особое внимание уделялось безопасности и удобству специалистов по монтажу. Экраны Venus оснащены углеволоконными трубами со специальным противоскользящим покрытием и дополнительными предохранительными крепежными крюками, гарантирующими безопасность выполнения высотных работ при монтаже оборудования. А в сочетании со способностью выдерживать ветровую нагрузку на уровне до 8 баллов линейка VN представляет собой одно из самых безопасных решений для оформления сцен LED-экранами. 

Устройства VN доступны в двух стандартных размерах: 1500 мм (Ш) x 1000 мм (В) и 500 мм x 1000 мм. Подобная гибкость позволит клиентам создавать полностью индивидуальные решения. Дисплеи также представлены в вариантах с шагом пикселя 3,9 мм, 4,8 мм и 8,3 мм, яркостью до 5000 нит и black face-светодиодами. Устройства серии Venus подходят для создания креативных видеостен с выпуклой или вогнутой поверхностью, а свободно регулируемый диапазон горизонтали от -10 до +10 градусов позволяет фиксировать положение дисплеев на уровне -10°, -5°, 0°, +5° и +10°.

О компании Absen:

Absen - ведущий международный производитель LED-экранов, предлагающий широкий спектр профессиональных светодиодных экранов и решений для использования в помещениях, наружной установки, фиксированных инсталляций и арендного бизнеса. В течение одиннадцати лет подряд удерживая за собой лидерство по объемам экспорта LED-экранов среди всех китайских компаний, Absen поставляет свою продукцию на рынки более чем 120 стран мира. На сегодняшний день оборудование Absen сыграло важную роль в реализации 30 000 успешных проектов по всему земному шару.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1177127/Absen_Red_Dot.jpg 

SOURCE Absen.com

Also from this source

Absen zdobywa nagrodę Red Dot Award 2020 za mistrzowską serię...

Absen Scoops 2020 Red Dot Award for New Champion Rental Staging...

Explore

More news releases in similar topics