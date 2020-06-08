Инновационная линейка сценических LED-экранов от Absen удостоилась премии Red Dot Award-2020

При выборе лауреатов учитываются ряд факторов, включая инновационность, функциональность, качество и экологическая совместимость разработки. Жюри Red Dot Award высоко оценило "чрезвычайную гибкость и эксплуатационную надежность, благодаря которым изделия линейки Venus могут использоваться в самых разнообразных прикладных сценариях".

"Для нас большая честь получить премию Red Dot Product Design, - прокомментировала вице-президент по вопросам продуктов Absen Эми Тан (Amy Tang). - Линейка VN Series ориентирована на удовлетворение всех нужд конечных пользователей. Изделия Venus не только обеспечивают потрясающее качество изображения, но и радикально отличаются от всех конкурентов на рынке. С их помощью наши клиенты смогут сэкономить на весе и стоимости оборудования без ущерба для его производительности".

Линейка Venus включает инновационные светодиодные дисплеи, разработанные специально для организации концертов и фестивалей. Новинки позволяют оперативно создавать экраны сверхбольших размеров. Дисплеи новой линейки отличаются уникальной интегрированной конструкцией "модуль на раме". Благодаря отсутствию подрамника (рамы корпуса), модели Venus весят на 27% меньше аналогичных решений от конкурентов. Они позволяют творческим коллективам сокращать затраты, уменьшать вес оборудования и создавать светодиодные стены гораздо больших габаритов, чем было возможно раньше - высотой до 20 м.

При разработке новой линейки особое внимание уделялось безопасности и удобству специалистов по монтажу. Экраны Venus оснащены углеволоконными трубами со специальным противоскользящим покрытием и дополнительными предохранительными крепежными крюками, гарантирующими безопасность выполнения высотных работ при монтаже оборудования. А в сочетании со способностью выдерживать ветровую нагрузку на уровне до 8 баллов линейка VN представляет собой одно из самых безопасных решений для оформления сцен LED-экранами.

Устройства VN доступны в двух стандартных размерах: 1500 мм (Ш) x 1000 мм (В) и 500 мм x 1000 мм. Подобная гибкость позволит клиентам создавать полностью индивидуальные решения. Дисплеи также представлены в вариантах с шагом пикселя 3,9 мм, 4,8 мм и 8,3 мм, яркостью до 5000 нит и black face-светодиодами. Устройства серии Venus подходят для создания креативных видеостен с выпуклой или вогнутой поверхностью, а свободно регулируемый диапазон горизонтали от -10 до +10 градусов позволяет фиксировать положение дисплеев на уровне -10°, -5°, 0°, +5° и +10°.

О компании Absen:

Absen - ведущий международный производитель LED-экранов, предлагающий широкий спектр профессиональных светодиодных экранов и решений для использования в помещениях, наружной установки, фиксированных инсталляций и арендного бизнеса. В течение одиннадцати лет подряд удерживая за собой лидерство по объемам экспорта LED-экранов среди всех китайских компаний, Absen поставляет свою продукцию на рынки более чем 120 стран мира. На сегодняшний день оборудование Absen сыграло важную роль в реализации 30 000 успешных проектов по всему земному шару.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1177127/Absen_Red_Dot.jpg

SOURCE Absen.com