Инновационные производители искусственных покрытий формируют быстрорастущий мировой рынок

Согласно статистике таможенных органов Китая, в 2020 году страна экспортировала 242 млн кв. м искусственных травяных покрытий на общую сумму 1,21 млрд долларов США. По сравнению с натуральным газоном искусственные травяные покрытия изготавливаются из материалов на основе синтетических смол, которые легко укладываются, обладают хорошей стойкостью к истиранию и не требуют полива при уходе.

Для улучшения адаптации к меняющимся тенденциям на мировых рынках все большее число китайских компаний уделяет значительное внимание научно-исследовательской деятельности в целях обновления технологий и продукции. Производитель искусственных травяных покрытий CC Grass из Нанкина экспортирует свою продукцию более чем в 120 стран. На 129-й Кантонской ярмарке компания представляет 131 продукт, включая свой новейший материал PRT, получивший бронзовую награду на конкурсе Canton Fair CF.

«Для нас Кантонская ярмарка является одной из важнейших платформ, которые обеспечивают расширение нашей зарубежной деятельности. Незадолго до начала 129-й ярмарки мы подписали соглашение о поставках травяных покрытий для активного отдыха с одним из бразильских покупателей, приехавшим к нам на Кантонскую ярмарку 2020 года. Рост объемов продаж в международном сегменте обеспечивается главным образом за счет искусственных травяных покрытий для активного отдыха», — сообщил коммерческий директор компании CC Grass г-н Чжан (Zhang). В 2020 году компания произвела 53,71 млн кв. м искусственных травяных покрытий, превысив аналогичный показатель прошлого года на 31,08%, при этом объем зарубежных продаж увеличился на 20,05%.

«В настоящее время эксплуатационные характеристики нашей продукции, разработанной в результате научных исследований, превосходят требования официальных стандартов FIFA Quality Pro. Материал PRT обладает высокой дренирующей способностью при высоком уровне прочности. Поскольку он не содержит химических веществ и полностью пригоден к переработке для вторичного использования, данный материал в значительной мере благоприятствует безопасному обращению и защите окружающей среды», — добавил г-н Чжан.

Вместе с этим компания Bellinturf — один из ведущих производителей искусственных травяных покрытий ландшафтного и спортивного назначения — также представляет 129 продуктов на проходящей в данный момент Кантонской ярмарке. Ее серия Bellin-GRE (Green, Recyclable, Eco-friendly), ставшая победителем конкурса CF Awards, может использоваться для различных задач. В отличие от традиционной конструкции с грунтовым слоем черного цвета, для изготовления материала Bellin-GRE используется грунтовой слой зеленого цвета с прозрачным клеем, более приятным с эстетической точки зрения. Все компоненты искусственных травяных покрытий, от травяной нити до ткани основания и клея, полностью пригодны для вторичной переработки. Уникальная технология их производства также гарантирует повышенную мягкость травы для облегчения процесса укладки.

Для регистрации с целью расширения деловых возможностей посетите страницу https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1491756/1.jpg

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https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair