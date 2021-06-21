Инновационные решения для умного дома от EZVIZ отмечены премией Red Dot Awards

News provided by

EZVIZ Inc.

Jun 21, 2021, 04:00 ET

Инновационные решения для умного дома от EZVIZ отмечены премией Red Dot Awards 

Удостоенные награды решения Smart Home Sensor Kit и Smart Door Lock сочетают в себе передовые технологии безопасности, компактный современный дизайн и функционал для простого подключения к системе «умный дом».

ХОФДДОРП, Нидерланды, 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания EZVIZ, ведущий мировой производитель решений для безопасного умного дома, получила две награды Red Dot Product Design за свой комплект датчиков для умного дома Smart Home Sensor Kit и умный дверной замок Smart Door Lock. Оба решения созданы на основе инновационных технологий в сфере безопасности, отличаются элегантным современным дизайном и превосходят ожидания для удобного и интерактивного образа жизни. Внешне Smart Home Sensor Kit и Smart Door Lock больше напоминают декоративные аксессуары, которые легко впишутся в любой интерьер. При этом они отличаются простотой настройки и обеспечивают многоуровневую защиту дома за счет хорошо продуманных функций.

The winning products showcase EZVIZ's leadership in user-centered design.
The winning products showcase EZVIZ's leadership in user-centered design.

Компания EZVIZ применяет передовые технологии для решения повседневных задач, ориентируясь на инновационность и создавая свою продукцию для людей. Получение награды Red Dot Awards подтверждает, что компания находится на верном пути. Red Dot — это один из самых престижных и крупнейших конкурсов дизайна потребительских товаров в мире. Награды присуждаются только тем продуктам, которые отличаются эстетической продуманностью, практичностью и функциональностью.

Продукты-победители компании EZVIZ

Smart Door Lock от EZVIZ заменяет традиционно громоздкие умные замки, воплощает идею простоты и объединяет сложные методы разблокировки на одной интерактивной сенсорной панели в форме колеса. Для установки достаточно прикрепить его к существующему замку без сверления или подключения проводов. Для разблокировки используются отпечатки пальцев, пароли, бесконтактные карты или приложение EZVIZ на мобильном устройстве. Дверной звонок и замок в одном устройстве. При этом такой замок может похвастаться множеством функций для безопасности, включая автоблокировку, защиту от взлома и виртуальные пароли против подглядывания.

Smart Home Sensor Kit компании EZVIZ был признан выдающимся стартовым пакетом для преобразования обычных домов в умные. Этот комплект состоит из семи умных датчиков, позволяя пользователям отслеживать вторжения в дом, утечки газа и воды и угрозу пожара и реагировать на них, даже находясь далеко от дома. С концентратором EZVIZ все датчики совместимы друг с другом и могут отправлять оповещения в режиме реального времени на мобильное устройство пользователя. Пользователям требуется минимум усилий для дистанционного управления своей бытовой техникой.

«Мы с радостью принимаем эти награды. Они доказывают наш успех в интеграции технологий при реализации ориентированных на пользователя проектов для умных домов следующего поколения, — сказал Вайке Чжу (Weike Zhu), главный дизайнер отдела промышленного дизайна EZVIZ. — Мы стремимся воплотить в реальность более интересные продукты и облегчить повседневную жизнь с помощью простых, но интеллектуальных взаимодействий между человеком и машиной».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1524005/EZVIZ.jpg  

SOURCE EZVIZ Inc.

Also from this source

Deux produits de domotique moderne de EZVIZ remportent des Red...

Dva produkty od spoločnosti EZVIZ získali ocenenie Red Dot Awards ...

Explore

More news releases in similar topics