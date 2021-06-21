Инновационные решения для умного дома от EZVIZ отмечены премией Red Dot Awards 

Компания EZVIZ применяет передовые технологии для решения повседневных задач, ориентируясь на инновационность и создавая свою продукцию для людей. Получение награды Red Dot Awards подтверждает, что компания находится на верном пути. Red Dot — это один из самых престижных и крупнейших конкурсов дизайна потребительских товаров в мире. Награды присуждаются только тем продуктам, которые отличаются эстетической продуманностью, практичностью и функциональностью.

Продукты-победители компании EZVIZ

Smart Door Lock от EZVIZ заменяет традиционно громоздкие умные замки, воплощает идею простоты и объединяет сложные методы разблокировки на одной интерактивной сенсорной панели в форме колеса. Для установки достаточно прикрепить его к существующему замку без сверления или подключения проводов. Для разблокировки используются отпечатки пальцев, пароли, бесконтактные карты или приложение EZVIZ на мобильном устройстве. Дверной звонок и замок в одном устройстве. При этом такой замок может похвастаться множеством функций для безопасности, включая автоблокировку, защиту от взлома и виртуальные пароли против подглядывания.

Smart Home Sensor Kit компании EZVIZ был признан выдающимся стартовым пакетом для преобразования обычных домов в умные. Этот комплект состоит из семи умных датчиков, позволяя пользователям отслеживать вторжения в дом, утечки газа и воды и угрозу пожара и реагировать на них, даже находясь далеко от дома. С концентратором EZVIZ все датчики совместимы друг с другом и могут отправлять оповещения в режиме реального времени на мобильное устройство пользователя. Пользователям требуется минимум усилий для дистанционного управления своей бытовой техникой.

«Мы с радостью принимаем эти награды. Они доказывают наш успех в интеграции технологий при реализации ориентированных на пользователя проектов для умных домов следующего поколения, — сказал Вайке Чжу (Weike Zhu), главный дизайнер отдела промышленного дизайна EZVIZ. — Мы стремимся воплотить в реальность более интересные продукты и облегчить повседневную жизнь с помощью простых, но интеллектуальных взаимодействий между человеком и машиной».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1524005/EZVIZ.jpg

SOURCE EZVIZ Inc.