Innoveo annonce un cycle de financement de série A de 15 millions de dollars

Paulson & Co. Inc, fondée par John A. Paulson, et un fonds affilié de Michael E. Tennenbaum investissent pour la première fois dans Innoveo et rejoindront Everstone Capital , l'une des principales sociétés d'investissement d'Asie spécialisée dans les investissements transfrontaliers entre l'Amérique du Nord et l'Asie ainsi que dans les investissements nationaux en Inde et en Asie du Sud-Est, et l'équipe de direction en tant qu'actionnaires. Ce financement sera principalement utilisé pour développer l'équipe de vente et l'activité de marketing afin d'accroître les opportunités de partenariat stratégique. Les fonds seront également alloués à l'amélioration de l'offre de produits d'Innoveo en accélérant le développement de la plateforme et la R&D, ce qui permettra d'étendre les capacités de la société et faire d'Innoveo un concurrent de premier plan dans le secteur hautement compétitif de la technologie.

Innoveo est un précurseur de la technologie sans code depuis plus de 10 ans, fournissant des applications d'entreprise personnalisées pour accélérer la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale.

Depuis son acquisition par iSource et Everstone Capital en 2018, Innoveo est devenue une organisation mature et à structure allégée, qui propose de multiples solutions d'entreprise aux compagnies d'assurance de niveau 1 grâce à son offre plateforme en tant que service (paas) sans code et leader sur le marché, Innoveo Skye®, et lance de nouveaux produits tels qu'Innoveo eBro et Innoveo Cyber, tout en renforçant considérablement ses capacités de vente. En témoignage de sa croissance, Innoveo a acquis plusieurs nouveaux clients de renom, a plus que doublé ses revenus récurrents générés par des contrats et a constitué un impressionnant portefeuille de contrats, qui a été multiplié par quatre par rapport à l'année précédente.

Avec une forte augmentation des revenus d'abonnement en 2020, l'entreprise est bien positionnée pour accélérer encore sa croissance en 2021. Récemment mentionné dans le rapport de Forrester intitulé Now Tech: General-Purpose Low-Code Development Platforms, Q1 2021, Innoveo a consolidé sa position de leader des fournisseurs mondiaux émergents de technologies, révolutionnant le mode de création des applications d'entreprise.

« Nous pensons que la technologie sans code sera de plus en plus reconnue comme un facteur de changement pour les entreprises visant à numériser leurs processus commerciaux dans de nombreux secteurs, mais particulièrement dans les secteurs de l'assurance et des services financiers, où nous avons obtenu un avantage de premier plan », a déclaré Amir Ghaffar, PDG d'Innoveo. « Grâce à notre offre plateforme en tant que service (PaaS) Innoveo Skye®, à des accélérateurs préétablis et à des solutions prêtes à l'emploi pour les types d'utilisation courants des clients, nous avons considérablement réduit le délai de mise sur le marché et permis à nos clients de lancer de nouvelles applications en quelques semaines, maintenant ainsi leur avantage concurrentiel à l'ère de la transformation numérique. »

« Innoveo se distingue par une plateforme réellement différenciée qui accélère la mise sur le marché et permet aux clients de numériser les processus commerciaux dans de nombreux secteurs. Nous sommes ravis de nous associer à Innoveo pour l'aider à étendre ses activités à l'échelle mondiale », a déclaré John Paulson, fondateur de Paulson & Co.

Q Advisors LLC et Acuity Advisors, membres d'une alliance mondiale de banques d'investissement dans les TMT, ont annoncé leur représentation conjointe pour agir en tant que conseillers financiers exclusifs d'Innoveo dans le cadre de cette levée de fonds.

À propos d'Innoveo :

Innoveo est un fournisseur mondial de technologies qui a fait ses preuves en matière d'accélération des stratégies de mise sur le marché et d'accélération des parcours de transformation numérique grâce à sa plateforme sans code, Innoveo Skye®. Du secteur des assurances aux services financiers et à l'immobilier, Innoveo a livré plus de 500 applications et traité des transactions de plus d'un milliard de dollars pour des entreprises à travers le monde, telles que Zurich Insurance, Allianz, Chubb, Rakbank et Marriott.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1490944/Innoveo_Series_A_Announcement_With_Background.jpg

Related Links

www.innoveo.com



SOURCE Innoveo