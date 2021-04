Innoveo kündigt Serie-A-Finanzierungsrunde von 15 Millionen Dollar an

Paulson & Co. Inc., gegründet von John A. Paulson, und ein verbundener Fonds von Michael E. Tennenbaum sind Erstinvestoren von Innoveo und werden sich Everstone Capital, einer der führenden Investmentfirmen in Asien, die sich auf grenzüberschreitende Investitionen zwischen Nordamerika und Asien sowie auf inländische Investitionen in Indien und Südostasien konzentriert, und dem Managementteam als Aktionäre anschließen. Der Erlös wird in erster Linie für den Ausbau des Vertriebsteams und der Marketingaktivitäten verwendet, um die Möglichkeiten für strategische Partnerschaften zu erweitern. Die Mittel werden auch dazu verwendet, das Produktangebot von Innoveo weiter zu verbessern, indem die Entwicklung von Plattformen und die Forschung und Entwicklung beschleunigt werden - eine Erweiterung der Fähigkeiten, um ein Top-Anwärter im hart umkämpften Technologiebereich zu sein.