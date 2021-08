Innoveo nomme Vinod Kachroo au poste de président avec pour mission de poursuivre l'accélération de la dynamique et de la croissance de l'entreprise

Pionnier du développement sans code, Innoveo s'est rapidement imposé comme un partenaire de la mise en œuvre de stratégies numériques pour les entreprises de niveau 1 dans les secteurs de l'assurance, de la banque, de l'immobilier et de l'hôtellerie. Suite à sa récente focalisation sur l'Amérique du Nord, Innoveo a acquis plusieurs nouveaux clients de renom, a plus que doublé ses revenus récurrents générés par des contrats et a constitué un impressionnant portefeuille de contrats, qui a été multiplié par quatre par rapport à 2020.

« Nous sommes ravis de voir Vinod rejoindre notre équipe de direction pour accompagner les entreprises des secteurs de l'assurance, de la banque et de l'hôtellerie dans la mise en œuvre de leurs stratégies numériques dans un monde connecté numériquement », a déclaré Amir Ghaffar, PDG d'Innoveo. « La vaste expérience de Vinod en matière de leadership dans les secteurs de l'assurance et de la technologie aidera Innoveo à mieux répondre aux besoins de ses clients, à renforcer sa feuille de route et sa stratégie de produits, à conclure des alliances stratégiques et à renforcer sa présence sur le marché pendant cette période de dynamisme du marché et de croissance pour nous. »

Vinod s'est forgé une réputation dans le secteur des entreprises d'insurtech en tant que leader transformationnel, obtenant des résultats significatifs dans un éventail d'entreprises allant des start-ups technologiques aux assureurs mondiaux du Fortune 100. Il a occupé tout récemment le poste de président et de directeur de l'exploitation chez SE2, un fournisseur de technologies et de services d'assurance axé sur l'assurance-vie et la retraite. Tout au long de sa carrière de plus de 30 ans, M. Kachroo s'est imposé comme un leader de l'innovation dans le domaine des services d'assurance et financiers, travaillant pour des entreprises telles que Tata Consultancy Services, MetLife, Prudential et AIG.

« Les plateformes sans code révolutionnent fondamentalement le paysage du développement d'applications. Elles permettent aux équipes commerciales et technologiques de concevoir, configurer et déployer des applications de catégorie entreprise sans écrire une seule ligne de code et en libérant la bande passante des ressources clés », a déclaré Vinod Kachroo, président d'Innoveo. « Je suis ravi de rejoindre cette entreprise unique spécialisée dans le patrimoine suisse et l'ADN de l'assurance et de diriger une équipe mondiale talentueuse pendant cette prochaine phase de croissance accélérée. »

À propos d'Innoveo

Innoveo est une société SaaS basée sur le cloud et un pionnier de la technologie sans code. Notre mission est d'accélérer les parcours de transformation numérique et de fournir des solutions omnicanales aux assureurs, aux banques et aux entreprises hôtelières. Grâce à notre plateforme sans code riche en fonctionnalités, Innoveo Skye®, nous avons fait nos preuves en permettant aux entreprises de niveau 1 de débloquer l'innovation, de simplifier les paysages technologiques, d'exploiter les écosystèmes numériques et d'accélérer la mise sur le marché à une fraction du coût et sans écrire une seule ligne de code. Innoveo a livré plus de 500 applications et traité des transactions de plus d'un milliard de dollars à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.innoveo.com

